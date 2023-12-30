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    Anlık Bildirim

    Sona yaklaşıyoruz: Epic Games'te günün ücretsiz oyunu (30 Aralık)

    Epic Games Store, yılbaşına özel düzenlediği ücretsiz oyun fırsatlarına devam ediyor. Son olarak etkinliğin yeni gizemli oyunu erişime açıldı. İşte bugünün ücretsiz oyunu...
    Epic Games'te günün ücretsiz oyunu belli oldu! (30 Aralık) Tam Boyutta Gör
    Epic Games'in yılbaşına özel düzenlediği gizemli oyun döneminde yavaş yavaş sona yaklaşıyoruz. Bildiğiniz gibi bu dönemde, kullanıcılara her gün yeni bir ücretsiz oyun sunuluyor. Geçtiğimiz dakikalarda ise, Epic Games'in bugünkü (30 Aralık) gizemli oyunu belli oldu. Saints Row, 31 Aralık akşamına kadar Epic Games'te ücretsiz.

    Epic Games ücretsiz oyunu (30 Aralık)

    Epic Games'in 30 Aralık'ta sunulacak sıradaki ücretsiz oyunu Saints Row olacak. Deep Silver tarafından Ağustos 2022'de yayınlanan Saint Row, Grand Theft Auto serisine benzer, açık dünya aksiyon-macera oyunu . Oyunun Steam ve Epic Games fiyatı ise sırasıyla 305 TL ve 374 TL. Oyunu 31 Aralık saat 19.00’a kadar hiçbir ücret ödemeden Epic Games kütüphanenize ekleyebilirsiniz. Ayrıca kalıcı olduğunu da hatırlatalım.

    Saints Row

    Kaçıranlar için bu yılki ücretsiz gizemli oyun dönemi 13 Aralık'ta Destiny 2: Legacy Collection ile başladı. 20 Aralık'ta sunulan DNF Duel ise, her sene olduğu gibi günlük hediye kampanyasının başlangıcı oldu. Bu dönemde sunulan tüm ücretsiz oyunlara aşağıdan göz atabilirsiniz.

    Peki ücretsiz oyunlar nasıl alınıyor? Öncelikle buradaki bağlantı üzerinden siteye gitmeniz gerekiyor. Daha sonra almak istediğiniz oyuna tıklayıp ''Yükle'' diyerek kütüphanenize ekleyebilirsiniz. Ancak oyunları almak için Epic Games hesabınızla giriş yapmanız gerektiğini hatırlatalım.

    Epic Games'in daha önceki ücretsiz oyunları:

    • 13-20 Aralık - Destiny 2: Legacy Collection
    • 20 Aralık - DNF Duel
    • 21 Aralık - Melvol Ide
    • 22 Aralık - Art of Rally
    • 23 Aralık - Fallout 3
    • 24 Aralık - Ghostwire: Tokyo
    • 25 Aralık - The Outer Worlds: Spacer’s Choice Edition
    • 26 Aralık - Human Resource Machine
    • 27 Aralık - Cursed to Golf
    • 28 Aralık - Cat Quest
    • 29 Aralık - Snakebird Complete
    • 30 Aralık - Saints Row
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Rindaman 3 saat önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    H
    HopHopTV 1 hafta önce

    https://www.youtube.com/channel/UCM_RDG9NTcMoJcTxf4AqB1g

    D
    DH Misafiri 3 hafta önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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