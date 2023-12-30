Sona yaklaşıyoruz: Epic Games'te günün ücretsiz oyunu (30 Aralık)

Tam Boyutta Gör Epic Games'in yılbaşına özel düzenlediği gizemli oyun döneminde yavaş yavaş sona yaklaşıyoruz. Bildiğiniz gibi bu dönemde, kullanıcılara her gün yeni bir ücretsiz oyun sunuluyor. Geçtiğimiz dakikalarda ise, Epic Games'in bugünkü (30 Aralık) gizemli oyunu belli oldu. Saints Row, 31 Aralık akşamına kadar Epic Games'te ücretsiz.

Epic Games ücretsiz oyunu (30 Aralık)

Epic Games'in 30 Aralık'ta sunulacak sıradaki ücretsiz oyunu Saints Row olacak. Deep Silver tarafından Ağustos 2022'de yayınlanan Saint Row, Grand Theft Auto serisine benzer, açık dünya aksiyon-macera oyunu . Oyunun Steam ve Epic Games fiyatı ise sırasıyla 305 TL ve 374 TL. Oyunu 31 Aralık saat 19.00’a kadar hiçbir ücret ödemeden Epic Games kütüphanenize ekleyebilirsiniz. Ayrıca kalıcı olduğunu da hatırlatalım.

Saints Row

Kaçıranlar için bu yılki ücretsiz gizemli oyun dönemi 13 Aralık'ta Destiny 2: Legacy Collection ile başladı. 20 Aralık'ta sunulan DNF Duel ise, her sene olduğu gibi günlük hediye kampanyasının başlangıcı oldu. Bu dönemde sunulan tüm ücretsiz oyunlara aşağıdan göz atabilirsiniz.

Peki ücretsiz oyunlar nasıl alınıyor? Öncelikle buradaki bağlantı üzerinden siteye gitmeniz gerekiyor. Daha sonra almak istediğiniz oyuna tıklayıp ''Yükle'' diyerek kütüphanenize ekleyebilirsiniz. Ancak oyunları almak için Epic Games hesabınızla giriş yapmanız gerektiğini hatırlatalım.

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Epic Games'in daha önceki ücretsiz oyunları:

13-20 Aralık - Destiny 2: Legacy Collection

20 Aralık - DNF Duel

21 Aralık - Melvol Ide

22 Aralık - Art of Rally

23 Aralık - Fallout 3

24 Aralık - Ghostwire: Tokyo

25 Aralık - The Outer Worlds: Spacer’s Choice Edition

26 Aralık - Human Resource Machine

27 Aralık - Cursed to Golf

28 Aralık - Cat Quest

29 Aralık - Snakebird Complete

30 Aralık - Saints Row

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Epic Games'te günün ücretsiz oyunu belli oldu! (30 Aralık)