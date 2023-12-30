Sona yaklaşıyoruz: Epic Games'te günün ücretsiz oyunu (30 Aralık)

Epic Games ücretsiz oyunu (30 Aralık)
Epic Games'in 30 Aralık'ta sunulacak sıradaki ücretsiz oyunu Saints Row olacak. Deep Silver tarafından Ağustos 2022'de yayınlanan Saint Row, Grand Theft Auto serisine benzer, açık dünya aksiyon-macera oyunu . Oyunun Steam ve Epic Games fiyatı ise sırasıyla 305 TL ve 374 TL. Oyunu 31 Aralık saat 19.00’a kadar hiçbir ücret ödemeden Epic Games kütüphanenize ekleyebilirsiniz. Ayrıca kalıcı olduğunu da hatırlatalım.
Kaçıranlar için bu yılki ücretsiz gizemli oyun dönemi 13 Aralık'ta Destiny 2: Legacy Collection ile başladı. 20 Aralık'ta sunulan DNF Duel ise, her sene olduğu gibi günlük hediye kampanyasının başlangıcı oldu. Bu dönemde sunulan tüm ücretsiz oyunlara aşağıdan göz atabilirsiniz.
Peki ücretsiz oyunlar nasıl alınıyor? Öncelikle buradaki bağlantı üzerinden siteye gitmeniz gerekiyor. Daha sonra almak istediğiniz oyuna tıklayıp ''Yükle'' diyerek kütüphanenize ekleyebilirsiniz. Ancak oyunları almak için Epic Games hesabınızla giriş yapmanız gerektiğini hatırlatalım.
Epic Games'in daha önceki ücretsiz oyunları:
- 13-20 Aralık - Destiny 2: Legacy Collection
- 20 Aralık - DNF Duel
- 21 Aralık - Melvol Ide
- 22 Aralık - Art of Rally
- 23 Aralık - Fallout 3
- 24 Aralık - Ghostwire: Tokyo
- 25 Aralık - The Outer Worlds: Spacer’s Choice Edition
- 26 Aralık - Human Resource Machine
- 27 Aralık - Cursed to Golf
- 28 Aralık - Cat Quest
- 29 Aralık - Snakebird Complete
- 30 Aralık - Saints Row
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
https://www.youtube.com/channel/UCM_RDG9NTcMoJcTxf4AqB1g
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.