Epic Games haftanın ücretsiz oyunu belli oldu

Tam Boyutta Gör Haftalık hediye oyun kampanyasına devam eden Epic Games mağazasının bu hafta oyunculara sunacağı yapım belli oldu. Daha hafif bir Rogue tecrübesi sunan Godlike Burger ücretsiz elde edilebiliyor.

Epic Games hediye oyun

Geçen yıl piyasaya çıkan Godlike Burger çoğunlukla olumlu yorumlara sahip. Galaksinin en çılgın restoranını yönettiğiniz oyunda malzeme olarak müşterilerin etlerini kullanıyorsunuz. Farklı yöntemlerle yok ettiğiniz uzaylı müşterilerin etlerinden lezzetli burgerler yapıyorsunuz.

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Bu burgerler yine uzaylı müşterileri restoranınıza çekmek için kullanılıyor. Gece boyunca ekipmanları geliştirip gündüz de servise çıkıyorsunuz. Polis şüphelenirse de farklı bir gezegene taşınmak veya rüşvet vermek gibi seçenekleriniz var.

Godlike Burger

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