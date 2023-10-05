Epic Games haftanın ücretsiz oyunu belli oldu

Epic Games hediye oyun
Geçen yıl piyasaya çıkan Godlike Burger çoğunlukla olumlu yorumlara sahip. Galaksinin en çılgın restoranını yönettiğiniz oyunda malzeme olarak müşterilerin etlerini kullanıyorsunuz. Farklı yöntemlerle yok ettiğiniz uzaylı müşterilerin etlerinden lezzetli burgerler yapıyorsunuz.
Bu burgerler yine uzaylı müşterileri restoranınıza çekmek için kullanılıyor. Gece boyunca ekipmanları geliştirip gündüz de servise çıkıyorsunuz. Polis şüphelenirse de farklı bir gezegene taşınmak veya rüşvet vermek gibi seçenekleriniz var.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.