Xbox Series X Türkiye fiyatında indirim: İşte yeni fiyat

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Yeni nesil oyun konsolu Xbox Series X'in Türkiye fiyatı ikinci kez değişti. Konsolun son olarak 9299 TL olarak açıklanan fiyatında 1000 TL'lik bir indirime gidildi. Series X konsolu şimdi 8299 TL'den ön sipariş verilebiliyor.

Microsoft'un bu indirim kararı PlayStation 5'in fiyatına karşı yapılmış bir hamle gibi görünüyor. PS5, Series X'ten 1000 TL daha ucuz bir fiyattan 8299 TL olarak ön siparişe açılmıştı. 1000 TL elbette çok ciddi bir fark, Microsoft muhtemelen böyle büyük bir risk almak istemedi.

Microsoft'un uygun fiyatlı yeni konsolu Series S'in fiyatında ise henüz bir değişiklik görülmüyor. Series S için şu anda 5399 TL fiyat etiketi üzerinden ön sipariş alınıyor. Series S de en azından ilk açıklanan fiyatı olan 4599 TL'ye indirilirse çok daha iyi olur gibi.

Series X ve Series S Türkiye'de tüm dünyayla aynı anda 10 Kasım'da piyasaya sürülecek.

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