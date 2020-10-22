Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    indirim kodu
    Alternatif Görünümler
    Anlık Bildirim
    Oyun Konsolları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Xbox Series X Türkiye fiyatında indirim: İşte yeni fiyat

    Microsoft, Xbox Series X'in Türkiye fiyatında indirime gitti. Konsolun yeni fiyatı 8299 TL olarak açıklandı.
    22 sa.
    5,8b
    8
    69
    Oyun Konsolları
    Abone ol
    Hasan Aygünoğlu
    Editör
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    5

    Xbox Series X Türkiye fiyatında indirim: İşte yeni fiyat
    Tam Boyutta Gör

    Yeni nesil oyun konsolu Xbox Series X'in Türkiye fiyatı ikinci kez değişti. Konsolun son olarak 9299 TL olarak açıklanan fiyatında 1000 TL'lik bir indirime gidildi. Series X konsolu şimdi 8299 TL'den ön sipariş verilebiliyor.

    Microsoft'un bu indirim kararı PlayStation 5'in fiyatına karşı yapılmış bir hamle gibi görünüyor. PS5, Series X'ten 1000 TL daha ucuz bir fiyattan 8299 TL olarak ön siparişe açılmıştı. 1000 TL elbette çok ciddi bir fark, Microsoft muhtemelen böyle büyük bir risk almak istemedi.

    Microsoft'un uygun fiyatlı yeni konsolu Series S'in fiyatında ise henüz bir değişiklik görülmüyor. Series S için şu anda 5399 TL fiyat etiketi üzerinden ön sipariş alınıyor. Series S de en azından ilk açıklanan fiyatı olan 4599 TL'ye indirilirse çok daha iyi olur gibi.

    Series X ve Series S Türkiye'de tüm dünyayla aynı anda 10 Kasım'da piyasaya sürülecek.



    Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    donanimhabercom Instagram

    En gerçekçi yapay et

    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    1 saat önce
    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    2 saat önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    2 saat önce
    CrrystaL

    ne la bu

    3 saat önce
    TheJudgé

    bune la

    9 saat önce
    zOppOr

    Deneme

    13 saat önce
    hareketliperde

    v

    19 saat önce
    Steelo

    noluyo

    20 saat önce
    TR_mahmutpek

    bu ne la

    1 gün önce
    danlabilic

    .

    1 gün önce
    ikibinonlar

    👌🏻 test

    2 hafta önce
    bahtiyaruckun

    3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize

    4 hafta önce
    Jeolog.

    test

    4 hafta önce
    Ankaratıplı

    içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım

    1 ay önce
    Barni Moloztaş

    3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS

    1 ay önce
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    tr1990 21 sa. en beğenilen
    bana göre bir konsol için psikolojik sınır 5000 tl dir
    2 Yanıt Yanıtla +56
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    ogzhntf (Oğuzhan Tüfenk) 21 sa.
    Sony bu hamleyle çok müşteri kaybeder.

    Oyunlar 500-600₺ civarını görüyor ve XBox'ta GamePass ile oyunlar daha avantajlı. Konsolcular XBox'a akın eder.



    Hadi bakalım Türkiye arenasında rekabet başlasın 😀
    Sony bu hamleyle çok müşteri kaybeder. Oyunlar 500-600₺ civarını görüyor ve XBox'ta GamePass ile oyunlar daha avantajlı. Konsolcular XBox'a akın eder.
    Devamını Gör
    1 Yanıt Yanıtla +50
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    fhrstw 21 sa.
    Arkadaş adamlar devletten çok kıyak yapıyor hala eleştiriyorsunuz anlamak mümkün değil. Sonuçta donanım bu bedavaya mı versin? Zaten konsolda cihazdan kar etmiyorlar oyun sattıkça kar etmeye başlıyorlar.
    Arkadaş adamlar devletten çok kıyak yapıyor hala eleştiriyorsunuz anlamak mümkün değil. Sonuçta donanım bu bedavaya mı versin? Zaten konsolda cihazdan kar etmiy...
    Devamını Gör
    Yanıtla +34
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Daha Fazla Beğenilen Yorum
    Yorumlar (41) Yorum Yaz Forumda Gör
    tr1990 21 sa. en beğenilen
    bana göre bir konsol için psikolojik sınır 5000 tl dir
    2 Yanıt Yanıtla +56
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    redar 18 sa. tr1990
    Benim psikolojik sınırım 1.500 lira. PS4'ümü aldığım fiyat!
    Yanıtla +6
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Shelby_34 (Mert ) 17 sa. tr1990
    5000 ₺ bile çok ya
    Yanıtla +3
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    ogzhntf (Oğuzhan Tüfenk) 21 sa.
    Sony bu hamleyle çok müşteri kaybeder.

    Oyunlar 500-600₺ civarını görüyor ve XBox'ta GamePass ile oyunlar daha avantajlı. Konsolcular XBox'a akın eder.



    Hadi bakalım Türkiye arenasında rekabet başlasın 😀
    Yanıtla +50
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    fhrstw 21 sa.
    Arkadaş adamlar devletten çok kıyak yapıyor hala eleştiriyorsunuz anlamak mümkün değil. Sonuçta donanım bu bedavaya mı versin? Zaten konsolda cihazdan kar etmiyorlar oyun sattıkça kar etmeye başlıyorlar.
    Yanıtla +34
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    gowlet 21 sa.
    Komedi ya. Sony açıklamasaydı fiyatı kakalamaya devam edecekti..
    1 Yanıt Yanıtla +26
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    WereChaos 21 sa. gowlet
    Series s in fiyatini düsürürseler mükemmel olur türkiyede harika satar 2k oyun oynatabilecek pc 5.3kya toplanmaz zaten biraz dhaa dusururseler harika
    Yanıtla +6
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    gokhanvai (Gökhan Tuna) 21 sa.
    Ben Xbox yerinde olsam 8000 derdim. Sonra Ps5 bunu altında kalmamak için 7800 yapardı. Daha sonra diğeri 7500, diğeri 7000... böyle böyle 1500'e indirirdik beee !
    2 Yanıt Yanıtla +15
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    WereChaos 21 sa. gokhanvai
    KSKSKEKENSNS güzel planmış sevdim xbox nasi düsünememis bunu
    Yanıtla +3
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Proprietor (Akif Altun) 19 sa. gokhanvai
    Sonra microsoft 1500 den bütün ps5leri toplayıp hepsini 10k dan satsın
    Yanıtla +3
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    napolyon94 21 sa.
    XSX daha avantajlı şu an.
    Yanıtla +14
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Bay Virgül 20 sa.
    Hükümet sömürüyor, şirketler vatandaşı düşünüyor, geldiğimiz şu hale noktaya bak !!
    Yanıtla +13
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    hasan.sonus (Hasan ERSOY) 21 sa. (düzenlendi)
    İt gibi Sony ye uymak zorunda Microsoft. Ne kadar güç farkı olursa olsun oyunlardan dolayı her türlü PS büyüktür Xbox dan
    1 Yanıt Yanıtla +8
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    -SWARTHY (Can ) 21 sa. hasan.sonus
    Bu olayın büyüklükle alakası yok. Xbox ucuzdan Ps pahalıdan çıkmış olsaydı , Ps indirim yapacaktı.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    ssbrutality (Okan Günaydın ) 22 sa.
    işte rekabetin akıbeti..
    Yanıtla +8
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    KemalSanlii (Kemal Sanlı) 20 sa.
    Bir de işin şu tarafı var, Xbox Türkiye madem 1000 lira altına satabilirdi neden 1000 lira üzerine satmayı seçti ?



    1000 lira az para değil, valla alırsınız alamazsınız bilmem ama Sony resmen kepaze etti Xbox Türkiye’yi.
    Yanıtla +7
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Daha Fazla Yorum Yükle
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Haftanın Beğenilen Yorumcuları
    misterrium +202 Last Troll Bender +194 Yanfo +194 12 Angry Men +156 Normandia_06 +150 th9 +143 ClassımDeğilsin +127 Skywalkerx +107 fhrstw +105 lazer__ +100
    Geçen Hafta En Beğenilen 3 Üye
    1 mokoko_TR 2. kez +224 2 th9 2. kez +203 3 joven 3. kez +198
    ANLIK GÖRÜNTÜLEMELER
    8 Kişi Okuyor (2 Üye, 6 Misafir) 4 Masaüstü 4 Mobil

    GENEL İSTATİSTİKLER
    5788 kez okundu.
    39 kişi, toplam 41 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    series x, xbox series x ve
    2 etiket daha xbox series x türkiye fiyatı Ev Elektroniği
    Facebook Sayfası250,8b
    Twitter Profili92,1b
    YouTube Kanalı304b
    Instagram Profili47,5b
    RSS Yayını
    Mobil Uygulamayı İndir Uygulama Hakkında DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 15 sa. İspanya Donanmasının yeni fırkateynleri SPY-7 radarını kullanacak 16 sa. Özçekim ışığınız Huawei’den geliyor 16 sa. Daikin, DonanımHaber forumlarında işin uzmanı olarak yerini aldı 16 sa. Acer Nitro 5 inceleme | AMD Ryzen ile güçleniyor 17 sa. Yeni Mercedes-Benz E-Serisi Coupé ve Cabriolet Türkiye’de: İşte fiyatı ve özellikleri 17 sa. Huawei FreeBuds Studio kulak üstü kulaklık satışa çıkıyor 17 sa. Huawei en pahalı ve lüks akıllı saatini tanıttı: Watch GT 2 Porsche Design 17 sa. Intel Xe Max grafikli Acer Swift 3x geliyor 17 sa. 74 TL değerinde iki oyun Epic Store'da ücretsiz oldu 18 sa. Epic’in Fortnite için yayınladığı güncelleme, oyunun 99GB’lık boyutunu 30GB’a indiriyor 18 sa. Elektrikli Volkswagen ID.3 Euro NCAP'ten 5 yıldız aldı 19 sa. Porsche Design Huawei Mate 40 RS yine çok çekici 19 sa. Robot süpürge alınır mı? "Viomi SE'yi denedik" 19 sa. Huawei Mate 40 Pro ve Pro+ etkileyici özellikler ile tanıtıldı 19 sa. Huawei Mate 40 tanıtıldı: Kirin 9000E işlemci, OLED ekran, 4.200 mAh pil 20 sa. Yeni nesile hazır! Cosair'dan Xbox'a özel Dolby Atmos kulaklık HS75 XB Wireless inceleme 20 sa. Tesla, yılın üçüncü çeyreğini rekorla kapattı 20 sa. Huawei Band 4 yeni özellikler kazandı 21 sa. Quibi içerik servisi kapanıyor 22 sa. AirPods Pro 2 biraz daha iyi optimizasyonlara sahip olacak 22 sa. GÖRÜNTÜLENEN Xbox Series X Türkiye fiyatında indirim: İşte yeni fiyat Sonraki Robot köpek Spot, gelecek yıl bir kola sahip olacak 23 sa. Huawei Mate 40 serisi Türkçe canlı yayın ile tanıtılıyor 23 sa. PayPal kripto paralara yeşil ışık yaktı, piyasa hareketlendi 1 gün Yeni Dacia Duster pickup satışa sunulmaya hazır: İşte detaylar 1 gün GeForce RTX 3080 20GB ve RTX 3070 16GB ekran kartları iptal edildi 1 gün Isındığında kararan ve elektrik üretmeye başlayan akıllı pencere geliştirildi 1 gün NASA'nın gök taşına iniş yapan uzay aracından inanılmaz görüntüler 1 gün PS5 Türkiye'de ilk kez ön siparişe açıldı: Anında tükendi (Güncelleme) 1 gün Apple TV Remote uygulaması mağazadan kaldırıldı 1 gün Google ve Parallels iş birliği ile Chromebook modellerinde Windows 10 devri 1 gün PS5 oyunlarının Türkiye fiyatları ortaya çıktı! 1 gün 2021 Nissan Magnite, üretime hazır gövdesiyle karşınızda 1 gün RX 6000 serisinin teknik özellikleri sızdı 1 gün Koronavirüs aşı denemelerine katılan gönüllü hayatını kaybetti 1 gün Foursquare, bulunduğunuz yerle alakalı kulağınıza bilgi 'fısıldayan' bir uygulamayı test ediyor 1 gün Pandemide vaka sayıları yeniden uçuşa geçti 1 gün Apple Watch SE'de aşırı ısınma sorunu: Bileği yakıyor, ekranda leke oluşuyor 1 gün Telegram botu 100 bin kadına deepfake uyguladı 1 gün Ryzen 9 5900X, GeekBench’te Core i9-10900K’nın %17 önünde 1 gün Ford Otosan'dan açıklama: Ford ve Volkswagen Kocaeli'de ticari araç üretecek mi? Daha Eskiler
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız