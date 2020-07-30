Epic Store'da bu hafta tam üç farklı oyun ücretsiz oldu

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Epic Games Store, ücretsiz oyun kampanyalarına hız kesmeden devam ediyor. Bu hafta da toplam değerleri 62 TL olan üç farklı oyun ücretsiz oldu. 20XX, Barony ve Superbrothers: Sword & Scorcery EP oyunlarını önümüzdeki bir hafta boyunca ücretsiz bir şekilde kütüphanenize ekleyebilirsiniz.

Bu haftanın dikkat çeken oyunu 20XX olmuş. Rogue-benzeri türünün sevilen yapımlarından olan 20XX, ilk olarak 2014 yılında piyasaya sürülmüş ve oyunseverlerden genel anlamıyla çok olumlu yorumlar almıştı. Aksiyon platform oyunlarına ilginiz varsa 20XX'e bir şans vermenizi tavsiye ediyoruz.

3 boyutlu yine rogue-benzeri bir oyun olan Barony'de ise tehlikeli ve karanlık zindanlarda türlü türlü canavarlara karşı savaş veriyoruz. Oyundaki amacımız Baron Herx isimli yaşayan ölü bir yaratığı öldürmek. Barony'de dört kişiye kadar co-op desteği de var.

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Son oyunumuz Superbrothers: Sword & Scorcery EP ise etkileyici müzikleri ve ses tasarımıyla dikkat çeken bir aksiyon macera oyunu. Yayınlanan açıklama yazısı şöyle:

"Superbrothers: Sword & Sworcery EP, görsel-işitsel tarzı öne çıkaran, keşif türünden bir aksiyon macera oyunudur. Efsanevi bir dünyayı dolaş, kılıcını kullanarak savaş, mistik müzikal sırları çözmek için kılıç büyüsünü kullan ve gezgin bir savaşçı keşişin hüzünlü görevini tamamlamasına yardım et.

Superbrothers: Sword & Sworcery EP, Jim Guthrie tarafından bestelenen bir albüm niteliğindeki özgün müziklerin yanı sıra Superbrothers Inc tarafından tasarlanan ve Toronto, Kanada merkezli video oyun sihirbazı Capy tarafından üretilip geliştirilen çizimler ve tasarımlar içeriyor."

20XX, Barony ve Superbrothers: Sword & Scorcery EP'yi hemen şu anda Epic Games Store'dan edinebilir ve Epic Game Launcher yardımıyla da bilgisayarınıza yükleyebilirsiniz. Kampanya 6 Ağustos 8.00'da sona erecek. Epic Games Store'un önümüzdeki hafta ücretsiz vereceği oyun da belli oldu: Wilmot's Warehouse.

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