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    Epic Store'da bu hafta tam üç farklı oyun ücretsiz oldu

    Epic Games Store, toplam değerleri 62 TL olan üç farklı oyunu ücretsiz yaptı. Hemen şimdi oyunları indirebilir ve oynamaya başlayabilirsiniz.
    2 gün (Son Güncelleme: 2 gün)
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    Oyunlar
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    Hasan Aygünoğlu
    Editör
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    Epic Store'da bu hafta tam üç farklı oyun ücretsiz oldu
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    Epic Games Store, ücretsiz oyun kampanyalarına hız kesmeden devam ediyor. Bu hafta da toplam değerleri 62 TL olan üç farklı oyun ücretsiz oldu. 20XX, Barony ve Superbrothers: Sword & Scorcery EP oyunlarını önümüzdeki bir hafta boyunca ücretsiz bir şekilde kütüphanenize ekleyebilirsiniz.

    Bu haftanın dikkat çeken oyunu 20XX olmuş. Rogue-benzeri türünün sevilen yapımlarından olan 20XX, ilk olarak 2014 yılında piyasaya sürülmüş ve oyunseverlerden genel anlamıyla çok olumlu yorumlar almıştı. Aksiyon platform oyunlarına ilginiz varsa 20XX'e bir şans vermenizi tavsiye ediyoruz.

    3 boyutlu yine rogue-benzeri bir oyun olan Barony'de ise tehlikeli ve karanlık zindanlarda türlü türlü canavarlara karşı savaş veriyoruz. Oyundaki amacımız Baron Herx isimli yaşayan ölü bir yaratığı öldürmek. Barony'de dört kişiye kadar co-op desteği de var.

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    Son oyunumuz Superbrothers: Sword & Scorcery EP ise etkileyici müzikleri ve ses tasarımıyla dikkat çeken bir aksiyon macera oyunu. Yayınlanan açıklama yazısı şöyle:

    "Superbrothers: Sword & Sworcery EP, görsel-işitsel tarzı öne çıkaran, keşif türünden bir aksiyon macera oyunudur. Efsanevi bir dünyayı dolaş, kılıcını kullanarak savaş, mistik müzikal sırları çözmek için kılıç büyüsünü kullan ve gezgin bir savaşçı keşişin hüzünlü görevini tamamlamasına yardım et.

    Superbrothers: Sword & Sworcery EP, Jim Guthrie tarafından bestelenen bir albüm niteliğindeki özgün müziklerin yanı sıra Superbrothers Inc tarafından tasarlanan ve Toronto, Kanada merkezli video oyun sihirbazı Capy tarafından üretilip geliştirilen çizimler ve tasarımlar içeriyor."

    20XX, Barony ve Superbrothers: Sword & Scorcery EP'yi hemen şu anda Epic Games Store'dan edinebilir ve Epic Game Launcher yardımıyla da bilgisayarınıza yükleyebilirsiniz. Kampanya 6 Ağustos 8.00'da sona erecek. Epic Games Store'un önümüzdeki hafta ücretsiz vereceği oyun da belli oldu: Wilmot's Warehouse.



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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    SaxHobbit (Alp Yenigün) 2 gün en beğenilen jesipikmin
    Para mı ödüyoruz hayırdır ? Bedava neticede.
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    jesipikmin 2 gün yeni yorumcu
    Adam gibi oyunlar verin. Tobe yarabbi ya
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    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    reklamcixo 1 gün yeni yorumcu
    seytanok.blogspot.com/...
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    Bloodin 2 gün (düzenlendi)
    20XX açık şekilde benim gibi "Megaman", ya da Japonyada veya çakma atari kaseti alanlarca bilinen adıyla "Rockman" hayranlarına yapılmış.
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    jesipikmin 2 gün yeni yorumcu
    Adam gibi oyunlar verin. Tobe yarabbi ya
    1 Yanıt Yanıtla +5
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    SaxHobbit (Alp Yenigün) 2 gün jesipikmin
    Para mı ödüyoruz hayırdır ? Bedava neticede.
    Yanıtla +15
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