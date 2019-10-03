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    Epic Store'da bu hafta ücretsiz: Minit

    Epic Games Store'un bu haftaki ücretsiz oyunu 18 TL değerinde olan Minit oldu. Önümüzdeki hafta ise Surviving Mars var.
    1 hf.
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    Oyunlar
    Hasan Aygünoğlu
    Editör
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    Epic Store'da bu hafta ücretsiz: Minit
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    Epic Games Store, ücretsiz oyun kampayanlarına hıs kesmeden devam ediyor. Bu hafta ise sevilen bağımsız yapımlardan Minit ücretsiz oldu. Normal fiyatı 18 TL olan Minit'i, önümüzdeki Perşembe gününe kadar (10 Ekim) herhangi bir ücret ödemeden satın alabilirsiniz.

    Monokromatik, Zelda benzeri bir macera oyunu olan Minit, ilk olarak 2018 yılında yayınlanmıştı. Dört kişilik bir ekip tarafından geliştirilen oyun, Steam'de oldukça olumlu yorumlara sahip. Minit'in tanıtım yazısı şöyle:


    Minit, bir seferde altmış saniye oynanan tuhaf bir maceradır. Sıra dışı insanlara yardım etmek, sayısız sırrı ortaya çıkarmak ve tehlikeli düşmanları aşmak için, her gün sadece bir dakika sonra sona erecek talihsiz bir laneti kaldırma umuduyla, evinizin rahatlığının dışına yolculuğa çıkın. Minit, Kitty Calis, Jan Willem Nijman, Jukio Kallio ve Dominik Johann arasında bir iş birliğidir. 


    Minit'i hemen şu anda Epic Games Store'dan edinebilir ve Epic Games Launcher yardımıyla da bilgisayarınıza yükleyebilirsiniz. Kampanya 10 Ekim'e kadar devam edecek. Ayrıca Epic Games Store'un önümüzdeki hafta ücretsiz vereceği oyun da belli oldu: Surviving Mars.



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    SEO19 1 hf.
    galiba unreal motoru aidatını ödemeyen firmalara
    bu şekilde kendine alt sermaye falan mı yapıyor nedir !?
    eğer bu doğru ise baya bir yerli firma oyunu göreceğiz gibi :)
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    SEO19 1 hf.
    daha fazla çöp :)
    bu oyunları oynamaktan kişisel özel zamanınız diye bir şey kalmayacak
    hayatını çöp olacak !
    zaten bu kadar boş zamanınız var ise
    hayatınız zaten çöp e dönüşmüştür.
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    a_y_k_u_t 1 hf.
    Epic tamam coştun son aylarda artık böyle küçük oyunlar ver batıcaksın yoksa :) Controle gitti tüm paralar ya neyse o başka konu.
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