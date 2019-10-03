Epic Store'da bu hafta ücretsiz: Minit

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Epic Games Store, ücretsiz oyun kampayanlarına hıs kesmeden devam ediyor. Bu hafta ise sevilen bağımsız yapımlardan Minit ücretsiz oldu. Normal fiyatı 18 TL olan Minit'i, önümüzdeki Perşembe gününe kadar (10 Ekim) herhangi bir ücret ödemeden satın alabilirsiniz.

Monokromatik, Zelda benzeri bir macera oyunu olan Minit, ilk olarak 2018 yılında yayınlanmıştı. Dört kişilik bir ekip tarafından geliştirilen oyun, Steam'de oldukça olumlu yorumlara sahip. Minit'in tanıtım yazısı şöyle:



Minit, bir seferde altmış saniye oynanan tuhaf bir maceradır. Sıra dışı insanlara yardım etmek, sayısız sırrı ortaya çıkarmak ve tehlikeli düşmanları aşmak için, her gün sadece bir dakika sonra sona erecek talihsiz bir laneti kaldırma umuduyla, evinizin rahatlığının dışına yolculuğa çıkın. Minit, Kitty Calis, Jan Willem Nijman, Jukio Kallio ve Dominik Johann arasında bir iş birliğidir.



Minit'i hemen şu anda Epic Games Store'dan edinebilir ve Epic Games Launcher yardımıyla da bilgisayarınıza yükleyebilirsiniz. Kampanya 10 Ekim'e kadar devam edecek. Ayrıca Epic Games Store'un önümüzdeki hafta ücretsiz vereceği oyun da belli oldu: Surviving Mars.