Epic Store'da bugün ücretsiz: Solitairica

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Epic Games Store'un yıl sonu kampanyaları son sürat devam ediyor. Bugünün oyunu da nihayet indirmeye sunuldu. 17 TL değerindeki Solitiarica oyununu hemen şimdi kütüphanenize ekleyebilirsiniz.

Bugünün oyunu Epic'in son zamanlarda verdiği en mütevazı yapımlardan biri olmuş diyebiliriz. RPG unsurlarını Solitaire kart oyunuyla birleştiren Solitiarica, Steam'de 'Çok Olumlu' yorumlara sahip. Oyunun tanıtım yazısı da şöyle:

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Solitairica, RYO savaş mekaniklerini ve zorlu roguelike ilerlemesini yepyeni Solitaire dünyasına taşıyor! Çeşitli sihirli eşyaları ve büyüleri kullanarak sürekli değişen düşman sürülerini alt et ve korkunç İmparator Stuck'ı yen!

Solitiairica'yı hemen şu anda Epic Games Store'dan edinebilir ve Epic Games Launcher yardımıyla da bilgisayarınıza yükleyebilirsiniz. Kampanya 30 Aralık 19.00 itibarıyla sona erecek ve yerine yeni bir oyun verilecek. Yarın verilecek oyunun da 'Torchlight 2' olması bekleniyor.

Geçtiğimiz hafta sızan liste şu şekildeydi:

Cities Skylines - Steam Fiyat: 49.00

Oddworld New n Tasty - Steam Fiyat: 31.00

The Long Dark - Steam Fiyat: 50.00

Defense Grid 1 - Steam Fiyat: 18.50

Allien Isolation - Steam Fiyat: 59.00

Metro 2033 Steam - Fiyat: 31.00

Tropico 5 - Steam Fiyat: 69.00

Inside - Steam Fiyat: 31.00

Darkest Dungeon - Steam Fiyat: 39.00

My Time in Portia - Steam Fiyat: 89.00

Night in the woods - Steam Fiyat: 31.00

Stranded Deep - Steam Fiyat: 24.00

Solitairica - Steam Fiyat: 18.00

Torchlight 2 - Steam Fiyat: 31.00

Jurcassic World Evolution - Steam Fiyat: 17.00

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