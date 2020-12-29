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    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Epic Store'da bugün ücretsiz: Solitairica

    RPG elementlerini Solitaire oyunuyla bir araya getiren Solitairica bugün Epic Store'da ücretsiz dağıtılıyor. Oyunu şimdi kütüphanenize eklerseniz sonsuza kadar sizde kalacak.
    1 sa. (Son Güncelleme: 1 sa.)
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    17
    1
    Oyunlar
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    Hasan Aygünoğlu
    Editör
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    Epic Store'da bugün ücretsiz: Solitairica
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    Epic Games Store'un yıl sonu kampanyaları son sürat devam ediyor. Bugünün oyunu da nihayet indirmeye sunuldu. 17 TL değerindeki Solitiarica oyununu hemen şimdi kütüphanenize ekleyebilirsiniz.

    Bugünün oyunu Epic'in son zamanlarda verdiği en mütevazı yapımlardan biri olmuş diyebiliriz. RPG unsurlarını Solitaire kart oyunuyla birleştiren Solitiarica, Steam'de 'Çok Olumlu' yorumlara sahip. Oyunun tanıtım yazısı da şöyle:

    -----

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    Solitairica, RYO savaş mekaniklerini ve zorlu roguelike ilerlemesini yepyeni Solitaire dünyasına taşıyor! Çeşitli sihirli eşyaları ve büyüleri kullanarak sürekli değişen düşman sürülerini alt et ve korkunç İmparator Stuck'ı yen!

    Solitiairica'yı hemen şu anda Epic Games Store'dan edinebilir ve Epic Games Launcher yardımıyla da bilgisayarınıza yükleyebilirsiniz. Kampanya 30 Aralık 19.00 itibarıyla sona erecek ve yerine yeni bir oyun verilecek. Yarın verilecek oyunun da 'Torchlight 2' olması bekleniyor.

    Geçtiğimiz hafta sızan liste şu şekildeydi:

    • Cities Skylines - Steam Fiyat: 49.00
    • Oddworld New n Tasty - Steam Fiyat: 31.00
    • The Long Dark - Steam Fiyat: 50.00
    • Defense Grid 1 - Steam Fiyat: 18.50
    • Allien Isolation - Steam Fiyat: 59.00
    • Metro 2033 Steam - Fiyat: 31.00
    • Tropico 5 - Steam Fiyat: 69.00
    • Inside - Steam Fiyat: 31.00
    • Darkest Dungeon - Steam Fiyat: 39.00
    • My Time in Portia - Steam Fiyat: 89.00
    • Night in the woods - Steam Fiyat: 31.00
    • Stranded Deep - Steam Fiyat: 24.00
    • Solitairica - Steam Fiyat: 18.00
    • Torchlight 2 - Steam Fiyat: 31.00
    • Jurcassic World Evolution - Steam Fiyat: 17.00



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    Trafiği ezip geçen araç: Hum Rider

    ÖzdalDoğru

    İstanbul'da yap bakalım bunu; ya polise takılırsın ya da Haydar abimize.

    2 saat önce
    homebird

    Biri de kapıyı açıyormuş . Seyreyle cümbüşü :)

    8 saat önce
    buraxus

    Admin İnternet bağlatmışsın hayırlı olsun...

    9 saat önce
    ilkerinanç

    Tek tuşla kaldırıp, indirebiliyorsak iyi. Ama çok gereksiz be abi. Bir de yükseklik neye göre belirleniyor az yüksek bi aracı hesaplayamayıp geçip tavanını çizersek sıkıntı olur hele Türkiyede. Gerçi dokunmadan geçsen de "Sen napıyon oooluum" diye saldırırlarsa şaşırmam.

    10 saat önce
    _Kullanıcı_Adı_

    Reis bee. Geçmişe gittim geldim vallaha helal olsun. 2008 2009 lardan da haber isteriz, çok güzel yıllardı. Bir hatırlayalım.

    10 saat önce
    Xtrud

    5 senelik haber tebrikler

    12 saat önce
    V4LKyR

    Asdaşlskjdapda çok iyi be

    14 saat önce
    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    SEO19ProjectManager (EEEE 55555) 35 dk. ( Mesaj Silindi )
    bu ne lan oyun mu !?
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