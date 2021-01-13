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    Erişim engeli kaldırıldı: Uber tekrar Türkiye'de

    Geçtiğimiz yıl Türkiye'deki faaliyetleri durdurulan Uber, sosyal medya hesabından paylaştığı gönderi ile birlikte Türkiye'ye tekrar dönüş yaptığını müjdeledi.
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    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Erişim engeli kaldırıldı: Uber tekrar Türkiye'de
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    Haksız rekabete yol açtığı iddialarıyla, geçtiğimiz yıl ülkemizdeki faaliyetleri durdurulan dünyanın önde gelen taşımacılık şirketi Uber, Türkiye'ye döndüğünü açıkladı.

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    Ülkemizdeki faaliyetlerine devam edecek

    Uber, resmi twitter hesabından paylaştığı gönderide, mahkeme tarafından uygulanan erişim engelinin bugün kalktığını açıklayarak, uzun süredir bu haberi bekleyen kullanıcılarına müjdeyi vermiş oldu. İstinaf mahkemesinin erişim engelini kaldırmasıyla birlikte Uber artık taksi hizmetini vermeye devam edebilecek.

    Uber Global sözcüsü Hürriyet gazetesine verdiği demeçte konuyla ilgili olarak şu ifadeleri kullanmıştı: "Türkiye’ye inanıyoruz ve bağlıyız. İstinaf mahkemesi Uber Taksi ile faaliyetlerimizi sürdürmeye devam edebileceğimizi teyit ettiği için mutluyuz. Uygulamamızı İstanbul'daki tüm yolcu ve sarı taksi şoförlerine sunmaya devam edeceğiz."



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    asdeburn

    Arka Sokaklar :)))

    4 saat önce
    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    KuvvetMira27 (BURAK EROĞLU) 16 dk. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Şhow habere iyi mazeme çıkar burdan :D

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    smart1978 (X Y) 18 dk. ( Mesaj Silindi )
    SARI taksilere ve onlarin zihniyetlerine SADECE ACIK :D ! ?

    Aman dikkat ...
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    fakasupi (Harun Balaban) 19 dk. ( Mesaj Silindi )
    Sürücüleri soğuttunuz korkuttunuz yasaklarla cezalarla, şimdi adamlar nasıl tekrar güvenip araç alsın ya da aracıyla sisteme dahil olsun ceza yeme korkusuyla. En başka yasaklamasaydınız ne güzel kullanıyordu insanlar, hem korsan azalmıştı insanlara ekmek kapısı açılmıştı legal yoldan hem de vatandaş sarı zulme karşı alternatif edinmişti. Şimdi kim garantisini verebilir iki gün sonra tekrar yasaklanmayacağını?!?!?!
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    smart1978 (X Y) 17 dk. ( Mesaj Silindi ) fakasupi
    Sadece sari mavi vs taksiciler icin acildi :)
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