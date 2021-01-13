Erişim engeli kaldırıldı: Uber tekrar Türkiye'de

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Haksız rekabete yol açtığı iddialarıyla, geçtiğimiz yıl ülkemizdeki faaliyetleri durdurulan dünyanın önde gelen taşımacılık şirketi Uber, Türkiye'ye döndüğünü açıkladı.

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Ülkemizdeki faaliyetlerine devam edecek

Uber, resmi twitter hesabından paylaştığı gönderide, mahkeme tarafından uygulanan erişim engelinin bugün kalktığını açıklayarak, uzun süredir bu haberi bekleyen kullanıcılarına müjdeyi vermiş oldu. İstinaf mahkemesinin erişim engelini kaldırmasıyla birlikte Uber artık taksi hizmetini vermeye devam edebilecek.

Uber Global sözcüsü Hürriyet gazetesine verdiği demeçte konuyla ilgili olarak şu ifadeleri kullanmıştı: "Türkiye’ye inanıyoruz ve bağlıyız. İstinaf mahkemesi Uber Taksi ile faaliyetlerimizi sürdürmeye devam edebileceğimizi teyit ettiği için mutluyuz. Uygulamamızı İstanbul'daki tüm yolcu ve sarı taksi şoförlerine sunmaya devam edeceğiz."

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