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    Oscar 2020 adayları açıklandı! Ödüllere Joker damgası

    92. Akademi Ödülleri'nin adayları nihayet belli oldu. 11 farklı dalda aday gösterilen Joker, Akademi'nin de beğenisini kazanmış gibi görünüyor.
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    Sinema ve Dizi
    Hasan Aygünoğlu
    Editör
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    Oscar 2020 adayları açıklandı! Ödüllere Joker damgası
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    Oscar Akademi Ödülleri'nin bu yılki adayları nihayet belli oldu. Bugün YouTube üzerinden düzenlenen bir canlı yayınla, yılın en iyisi ödülleri için yarışacak tüm adaylar resmen açıklandı. 24 farklı dalda açıklanan listeye Joker, The Irishman, 1917 ve Once Upon a Time in Hollywood damgasını vurdu.

    Oscar 2020 ödüllerinde en fazla dalda adaylığa sahip olan film Joker oldu. Joker; En İyi Film, En İyi Erkek Oyuncu ve En İyİ Yönetmen de dahil olmak üzere toplam 11 farklı dalda aday gösterildi. Joker'in ardından ise 10 farklı dalda aday gösterilen The IrishmanOnce Upon a Time in Hollywood ve 1917 filmleri dikkat çekiyor.

    Akademi Ödülleri'nde elbette en çok En İyi Film dalının kazanananı merak ediliyor. Bu yılki adayların neredeyse her biri gerçekten de çok dişli görünüyor diyebiliriz. Bir favori seçmek çok ama çok zor. Hangi filmin kazanacağını elbette bilemiyoruz ancak kim kazanırsa kazansın sürpriz olarak değerlendirilmeyecek gibi görünüyor. 

    Bir diğer merak edilen kategori ise En İyi Erkek Oyuncu. Burada da yine büyük bir yarış var. Joker'deki Arhur Fleck rolüyle son yılların belki de en çok konuşulan aktör performanslarından birisine imza atan Joaquin Phoenix yarışta bir adım önde görünüyor diyebiliriz. 

    92. Akademi Ödülleri, 10 Şubat TSİ 04.30'da başlayacak olan törenle sahiplerini bulacak.

    En İyi Film

    • “Once Upon a Time in Hollywood”
    • “The Irishman”
    • “Parasite”
    • “1917”
    • “Marriage Story”
    • “Jojo Rabbit”
    • “Joker”
    • “Little Women”
    • “Ford v Ferrari”

    En İyi Kadın Oyuncu

    • Renée Zellweger, “Judy”
    • Charlize Theron, “Bombshell”
    • Scarlett Johansson, “Marriage Story”
    • Saoirse Ronan, “Little Women”
    • Cynthia Erivo, “Harriet”

    En İyi Erkek Oyuncu

    • Joaquin Phoenix, “Joker”
    • Adam Driver, “Marriage Story”
    • Leonardo DiCaprio, “Once Upon a Time in Hollywood”
    • Antonio Banderas, “Pain and Glory”
    • Jonathan Pryce, “The Two Popes”

    En İyi Yönetmen

    • Martin Scorsese, “The Irishman”
    • Quentin Tarantino, “Once Upon a Time in Hollywood”
    • Bong Joon-ho, “Parasite”
    • Sam Mendes, “1917”
    • Todd Phillips, “Joker”

    En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu

    • Brad Pitt, “Once Upon a Time in Hollywood”
    • Al Pacino, “The Irishman”
    • Joe Pesci, “The Irishman”
    • Tom Hanks, “A Beautiful Day in the Neighborhood”
    • Anthony Hopkins, “The Two Popes”

    En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu

    • Laura Dern, “Marriage Story”
    • Margot Robbie, “Bombshell”
    • Florence Pugh, “Little Women”
    • Scarlett Johansson, “Jojo Rabbit”
    • Kathy Bates, “Richard Jewell”

    En İyi Yabancı Film

    • South Korea, “Parasite”
    • Spain, “Pain and Glory”
    • France, “Les Misérables”
    • North Macedonia, “Honeyland”
    • Poland, “Corpus Christi”

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    • “The Irishman”
    • “Jojo Rabbit”
    • “Little Women”
    • “The Two Popes”
    • “Joker”

    En İyi Özgün Senaryo

    • “Marriage Story”
    • “Once Upon a Time in Hollywood”
    • “Parasite”
    • “Knives Out”
    • “1917”

    En İyi Animasyon Filmi

    • “Toy Story 4”
    • “How to Train Your Dragon: The Hidden World”
    • “Missing Link”
    • “I Lost My Body”
    • “Klaus”

    En İyi Belgesel Film

    • “American Factory”
    • “The Edge of Democracy”
    • “Honeyland”
    • “For Sama”
    • “The Cave”

    En İyi Kısa Belgesel Film

    • “In the Absence”
    • “Learning to Skateboard in a Warzone (If You’re a Girl)”
    • “Life Overtakes Me”
    • “St. Louis Superman”
    • “Walk Run Cha-Cha”

    En İyi Kısa Animasyon Film

    • “Dcera (Daughter)”
    • “Hair Love”
    • “Kitbull”
    • “Memorable”
    • “Sister”

    En İyi Kısa Film

    • “Brotherhood”
    • “Nefta Football Club”
    • “The Neighbors’ Window”
    • “Saria”
    • “A Sister”

    En İyi Film Kurgusu

    • “The Irishman”
    • “Ford v Ferrari”
    • “Parasite”
    • “Joker”
    • “Jojo Rabbit”

    En İyi Sinematografi

    • “1917,” Roger Deakins
    • “Once Upon a Time in Hollywood,” Robert Richardson
    • “The Irishman,” Rodrigo Prieto
    • “Joker,” Lawrence Sher
    • “The Lighthouse,” Jarin Blaschke

    En İyi Orijinal Şarkı

    • “I’m Standing With You,” from “Breakthrough”
    • “Into the Unknown,” from “Frozen II”
    • “Stand Up,” from “Harriet”
    • “(I’m Gonna) Love Me Again,” from “Rocketman”
    • “I Can’t Let You Throw Yourself Away,” from “Toy Story 4”

    En İyi Görsel Efekt

    • “Avengers: Endgame”
    • “The Lion King”
    • “Star Wars: The Rise of Skywalker”
    • “The Irishman”
    • “1917”

    En İyi Prodüksiyon Tasarımı

    • “Once Upon a Time in Hollywood”
    • “The Irishman”
    • “1917”
    • “Jojo Rabbit”
    • “Parasite”

    En İyi Makyaj ve Saç Tasarımı

    • “Bombshell”
    • “Joker”
    • “Judy”
    • “Maleficent: Mistress of Evil”
    • “1917”

    En İyi Kostüm

    • “Once Upon a Time in Hollywood”
    • “Little Women”
    • “The Irishman”
    • “Jojo Rabbit”
    • “Joker”

    En İyi Ses Miksajı

    • “1917”
    • “Ford v Ferrari”
    • “Once Upon a Time in Hollywood”
    • “Ad Astra”
    • “Joker”

    En İyi Ses Kurgusu

    • “1917”
    • “Ford v Ferrari”
    • “Star Wars: The Rise of Skywalker”
    • “Once Upon a Time in Hollywood”
    • “Joker”

    En İyi Film Müziği

    • “1917,” Thomas Newman
    • “Joker,” Hildur Gu?nadóttir
    • “Little Women,” Alexandre Desplat
    • “Marriage Story,” Randy Newman
    • “Star Wars: The Rise of Skywalker,” John Williams


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    dogangoxel 1 hf. en beğenilen
    Joker filmindeki rolu ile Joaquin Phoenix cok iyi performans gostermis.Bir cok odulu alir diye dusunuyorum.Adam filmde oynamamis , yasamis sanki !
    Yanıtla +18
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    Ed Wood 1 hf.
    Joker 11 dalda adaylık alsa da, sadece erkek oyuncu ve özgün müzikten ödülleri alır. Diğer şekilde ödül almasını zor görüyorum.
    1 Yanıt Yanıtla +15
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    aksinaletinsan 1 hf.
    Jokeri çok abartıyorlar.



    Edit
    filmloverss.com/...
    1 Yanıt Yanıtla +13
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    1 Avatar
    DinoCrocetti 1 hf.
    En iyi film The Irıshman

    En iyi erkek oyuncu Joaquin Phoneix

    En iyi yardımcı joe pesci

    1 Yanıt Yanıtla
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    Jackal78 1 hf. DinoCrocetti
    Irıshman izlediğim en vasat filmlerden biri. Ustalara saygı duruşu tamam da filmde bir numara yok.
    Once Upon a time in Hollywood'da aynı şekilde. Tarantino'nun en vasat filmi bence.
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    Galaxy. 1 hf.
    Joaquin Phoenix kazanır sanırım ödülü
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    SkyTech74 1 hf.
    JOKER FİLMİ ABARTILIYOR.



    Joker izledik, güzeldi eyvallah ama, geçen sene izlediğim en iyi film FORD V FERRARI oldu. Christian Bale harika oynamıştı. Bu sene Bale abimizin alması lazım bence.



    Once Upon a Time bence sıkıcıydı. Sonlara doğru film açıldı.
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    cryptdlg 1 hf.
    En iyi film 1917,
    En iyi erkek oyuncu Joaquin Phoenix
    En iyi yardımcı erkek Brad pitt
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    drjacob 1 hf.
    Al Pacino bir oscar alır bence
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    Yusuf_Ozkan 1 hf.
    Adam Driver bence alır ödülü . Marriage Story de Scarlett e ölmeni diliyorum dediği sahne bir efsaneydi .
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    deniz_sea 1 hf. Formani
    Efsaneler yardımcı oyuncu oldu artık :)
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    BlackEagle03 1 hf.
    Joker 11 dalda da Oscar ı almalıdır
    Bu yorum oldukça objektif ve yerindedir...
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    DDr.M 1 hf.
    Gönül Parasite'tan yana olsa da ödülleri Once Upon a Time in Hollywood alacakmış gibi duruyor.
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    Formani 1 hf.
    Bu sene her kategoride adaylar çok sağlam ama en iyi yardımcı erkek oyuncu adaylarına bir bakın



    Brad Pitt

    Al Pacino

    Joe Pesci

    Tom Hanks

    Anthony Hopkins
    1 Yanıt Yanıtla +1
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