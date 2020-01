Oscar 2020 adayları açıklandı! Ödüllere Joker damgası

Tam Boyutta Gör

Oscar Akademi Ödülleri'nin bu yılki adayları nihayet belli oldu. Bugün YouTube üzerinden düzenlenen bir canlı yayınla, yılın en iyisi ödülleri için yarışacak tüm adaylar resmen açıklandı. 24 farklı dalda açıklanan listeye Joker, The Irishman, 1917 ve Once Upon a Time in Hollywood damgasını vurdu.

Oscar 2020 ödüllerinde en fazla dalda adaylığa sahip olan film Joker oldu. Joker; En İyi Film, En İyi Erkek Oyuncu ve En İyİ Yönetmen de dahil olmak üzere toplam 11 farklı dalda aday gösterildi. Joker'in ardından ise 10 farklı dalda aday gösterilen The Irishman, Once Upon a Time in Hollywood ve 1917 filmleri dikkat çekiyor.

Akademi Ödülleri'nde elbette en çok En İyi Film dalının kazanananı merak ediliyor. Bu yılki adayların neredeyse her biri gerçekten de çok dişli görünüyor diyebiliriz. Bir favori seçmek çok ama çok zor. Hangi filmin kazanacağını elbette bilemiyoruz ancak kim kazanırsa kazansın sürpriz olarak değerlendirilmeyecek gibi görünüyor.

Bir diğer merak edilen kategori ise En İyi Erkek Oyuncu. Burada da yine büyük bir yarış var. Joker'deki Arhur Fleck rolüyle son yılların belki de en çok konuşulan aktör performanslarından birisine imza atan Joaquin Phoenix yarışta bir adım önde görünüyor diyebiliriz.

92. Akademi Ödülleri, 10 Şubat TSİ 04.30'da başlayacak olan törenle sahiplerini bulacak.

En İyi Film

“Once Upon a Time in Hollywood”

“The Irishman”

“Parasite”

“1917”

“Marriage Story”

“Jojo Rabbit”

“Joker”

“Little Women”

“Ford v Ferrari”

En İyi Kadın Oyuncu

Renée Zellweger, “Judy”

Charlize Theron, “Bombshell”

Scarlett Johansson, “Marriage Story”

Saoirse Ronan, “Little Women”

Cynthia Erivo, “Harriet”

En İyi Erkek Oyuncu

Joaquin Phoenix, “Joker”

Adam Driver, “Marriage Story”

Leonardo DiCaprio, “Once Upon a Time in Hollywood”

Antonio Banderas, “Pain and Glory”

Jonathan Pryce, “The Two Popes”

En İyi Yönetmen

Martin Scorsese, “The Irishman”

Quentin Tarantino, “Once Upon a Time in Hollywood”

Bong Joon-ho, “Parasite”

Sam Mendes, “1917”

Todd Phillips, “Joker”

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu

Brad Pitt, “Once Upon a Time in Hollywood”

Al Pacino, “The Irishman”

Joe Pesci, “The Irishman”

Tom Hanks, “A Beautiful Day in the Neighborhood”

Anthony Hopkins, “The Two Popes”

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu

Laura Dern, “Marriage Story”

Margot Robbie, “Bombshell”

Florence Pugh, “Little Women”

Scarlett Johansson, “Jojo Rabbit”

Kathy Bates, “Richard Jewell”

En İyi Yabancı Film

South Korea, “Parasite”

Spain, “Pain and Glory”

France, “Les Misérables”

North Macedonia, “Honeyland”

Poland, “Corpus Christi”

En İyi Uyarlama Senaryo

İlginizi Çekebilir

Altın Küre 2020 sahiplerini buldu: İşte yılın en iyileri

“The Irishman”

“Jojo Rabbit”

“Little Women”

“The Two Popes”

“Joker”

En İyi Özgün Senaryo

“Marriage Story”

“Once Upon a Time in Hollywood”

“Parasite”

“Knives Out”

“1917”

En İyi Animasyon Filmi

“Toy Story 4”

“How to Train Your Dragon: The Hidden World”

“Missing Link”

“I Lost My Body”

“Klaus”

En İyi Belgesel Film

“American Factory”

“The Edge of Democracy”

“Honeyland”

“For Sama”

“The Cave”

En İyi Kısa Belgesel Film

“In the Absence”

“Learning to Skateboard in a Warzone (If You’re a Girl)”

“Life Overtakes Me”

“St. Louis Superman”

“Walk Run Cha-Cha”

En İyi Kısa Animasyon Film

“Dcera (Daughter)”

“Hair Love”

“Kitbull”

“Memorable”

“Sister”

En İyi Kısa Film

“Brotherhood”

“Nefta Football Club”

“The Neighbors’ Window”

“Saria”

“A Sister”

En İyi Film Kurgusu

“The Irishman”

“Ford v Ferrari”

“Parasite”

“Joker”

“Jojo Rabbit”

En İyi Sinematografi

“1917,” Roger Deakins

“Once Upon a Time in Hollywood,” Robert Richardson

“The Irishman,” Rodrigo Prieto

“Joker,” Lawrence Sher

“The Lighthouse,” Jarin Blaschke

En İyi Orijinal Şarkı

“I’m Standing With You,” from “Breakthrough”

“Into the Unknown,” from “Frozen II”

“Stand Up,” from “Harriet”

“(I’m Gonna) Love Me Again,” from “Rocketman”

“I Can’t Let You Throw Yourself Away,” from “Toy Story 4”

En İyi Görsel Efekt

“Avengers: Endgame”

“The Lion King”

“Star Wars: The Rise of Skywalker”

“The Irishman”

“1917”

En İyi Prodüksiyon Tasarımı

“Once Upon a Time in Hollywood”

“The Irishman”

“1917”

“Jojo Rabbit”

“Parasite”

En İyi Makyaj ve Saç Tasarımı

“Bombshell”

“Joker”

“Judy”

“Maleficent: Mistress of Evil”

“1917”

En İyi Kostüm

“Once Upon a Time in Hollywood”

“Little Women”

“The Irishman”

“Jojo Rabbit”

“Joker”

En İyi Ses Miksajı

“1917”

“Ford v Ferrari”

“Once Upon a Time in Hollywood”

“Ad Astra”

“Joker”

En İyi Ses Kurgusu

“1917”

“Ford v Ferrari”

“Star Wars: The Rise of Skywalker”

“Once Upon a Time in Hollywood”

“Joker”

En İyi Film Müziği

“1917,” Thomas Newman

“Joker,” Hildur Gu?nadóttir

“Little Women,” Alexandre Desplat

“Marriage Story,” Randy Newman

“Star Wars: The Rise of Skywalker,” John Williams

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.