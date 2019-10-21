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    uzay ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    ESA ve NASA ortak projesi Solar Orbiter, Güneş’i keşfetmeyi bekliyor

    Avrupa Uzay Ajansı (ESA) ve Ulusal Havacılık ve Uzay İdaresi (NASA) tarafından geliştirilen Solar Orbiter uzay aracı, Güneş'i keşfetmek için 2020 yılında uzaya fırlatılacak.
    2 sa. (Son Güncelleme: 47 dk.)
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    Uzay
    Gökhan G.
    Editör
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    ESA ve NASA ortak projesi Solar Orbiter, Güneş’i keşfetmeyi bekliyor
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    Güneş’in tüm güneş sistemini nasıl etkilediğini anlayabilmek kapsamında uzaya gönderilecek gözlem uydusu Solar Orbiter, fırlatılacağı merkez olan Cape Canaveral üssüne yola çıkmayı bekliyor.

    Güneş etrafında eliptik bir yörünge izleyerek yıldıza 42 milyon kilometre kadar yaklaşacak uzay aracı, Güneş'ten kaynaklanan ve uzay iklimini de tetikleyen plazma balonu ile yıldızımız ve gezegenimiz arasındaki bağı da inceleyecek. 

    Avrupa Uzay Ajansı (ESA) ve Ulusal Havacılık ve Uzay İdaresi (NASA) tarafından geliştirilen Solar Orbiter, icra edeceği görev sırasında çok yüksek sıcaklık farklılıklarına maruz kalacak. Öyle ki aracın güneşe bakan kısmı 500 santigrat derecelik ısıya maruz kalacakken diğer kısımları ise uzay soğuğunun da etkisiyle -180 derecede donacak.

    Ayrıca Bkz. "Katar, artan sıcaklıklar nedeniyle sokakları da soğutmayı planlıyor"

    Aşırı ısınmanın önüne geçmek maksadıyla hareket ettirilebilen güneş panellerine sahip uzay aracı, ayrıca Dünya’ya veri göndermek amacıyla kullanılacak Yüksek Sıcaklıkta Yüksek Kazanımlı Anten ile donatılmış durumda. Bu anten ise Güneş’ten kaynaklanacak yüksek sıcaklıklardan korunmak için araçta bulunan ısı kalkanlarının arkasına gizlenebiliyor.

    2020 yılının Şubat ayında fırlatılacak uzay aracı, Dünya ve Venüs’ün yerçekimi etkisinden de istifade ederek iki yıldan daha kısa bir sürede hedefine ulaşacak. Solar Orbiter’ın Güneş yörüngesinde yaklaşık beş yıl süreyle görev yapması bekleniyor.



    https://www.digitaltrends.com/cool-tech/esa-solar-orbiter/ Yorum Yaz
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    zildjiann 47 dk.
    Merhaba, hatırlatma için teşekkürler. Düzelttim hatalı bilgiyi.
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    virtue28 56 dk.
    Tamam az vurun yazara.



    Adamlar her bilim haberinde ki yanlislarin yüzlerine vurulmasi yuzunden haber yayinlayamaz oldular.
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    Maymun Doktoru 1 sa.
    Kaynakta -180°C ve -292°F yazıyor.
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    1BilimAdamı 2 sa.
    -292 derecede ?? Editör lütfen öyle bir derece yok madde en fazla -273 derece yani 0 kelvine kadar soğur. Yanlış bilgi vermeyin
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