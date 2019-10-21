ESA ve NASA ortak projesi Solar Orbiter, Güneş’i keşfetmeyi bekliyor

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Güneş’in tüm güneş sistemini nasıl etkilediğini anlayabilmek kapsamında uzaya gönderilecek gözlem uydusu Solar Orbiter, fırlatılacağı merkez olan Cape Canaveral üssüne yola çıkmayı bekliyor.

Güneş etrafında eliptik bir yörünge izleyerek yıldıza 42 milyon kilometre kadar yaklaşacak uzay aracı, Güneş'ten kaynaklanan ve uzay iklimini de tetikleyen plazma balonu ile yıldızımız ve gezegenimiz arasındaki bağı da inceleyecek.

Avrupa Uzay Ajansı (ESA) ve Ulusal Havacılık ve Uzay İdaresi (NASA) tarafından geliştirilen Solar Orbiter, icra edeceği görev sırasında çok yüksek sıcaklık farklılıklarına maruz kalacak. Öyle ki aracın güneşe bakan kısmı 500 santigrat derecelik ısıya maruz kalacakken diğer kısımları ise uzay soğuğunun da etkisiyle -180 derecede donacak.

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Aşırı ısınmanın önüne geçmek maksadıyla hareket ettirilebilen güneş panellerine sahip uzay aracı, ayrıca Dünya’ya veri göndermek amacıyla kullanılacak Yüksek Sıcaklıkta Yüksek Kazanımlı Anten ile donatılmış durumda. Bu anten ise Güneş’ten kaynaklanacak yüksek sıcaklıklardan korunmak için araçta bulunan ısı kalkanlarının arkasına gizlenebiliyor.

2020 yılının Şubat ayında fırlatılacak uzay aracı, Dünya ve Venüs’ün yerçekimi etkisinden de istifade ederek iki yıldan daha kısa bir sürede hedefine ulaşacak. Solar Orbiter’ın Güneş yörüngesinde yaklaşık beş yıl süreyle görev yapması bekleniyor.

https://www.digitaltrends.com/cool-tech/esa-solar-orbiter/