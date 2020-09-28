Eski Apple çalışanlarının kurduğu Nuvia büyümeye devam ediyor

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Enerji verimliliği konusunda devrim yapma vaadiyle eski Apple çalışanları tarafından kurulan Nuvia girişimi; tüm hukuki kavgalara rağmen büyümeye devam ediyor. Girişim önemli bir yatırım aldı.

Nuvia nedir?

Nuvia girişimi Apple A serisi yonga setlerinin geliştirilmesinde önemli bir rol oynayan Gerard Williams III ve arkadaşları tarafından kuruldu. Enerji verimliliği konusunda devrim yaratacak bir yonga tasarımı vadeden Nuvia kısa sürede 53 milyon dolar yatırım almayı başarmıştı.

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Sonrasında ise Apple tarafından çalıştığı esnada şirket kurmaya ve çalışma arkadaşlarını kandırmaya kalktığı konusunda mahkemeye verilmişti. Willams da Apple’ın haksız olarak dayatmalar yaptığı iddiasıyla şikayette bulunmuştu.

Yaşanan hukuk mücadelesine rağmen Nuvia sektörde ilgi görmeye devam ediyor. Son yapılan yatırım turunda birkaç yatırımcının oluşturduğu ortaklık toplamda 240 milyon dolar civarında finans desteği sağlamaya karar verdi. Böylece toplamda 300 milyon dolara yakın bir fon elde edildi.

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Nuvia elde ettiği bu fonla vadettiği devrimsel yongaların geliştirilmesini hızlandıracak. Sunuculara yönelik olarak çalışan Nuvia hali hazırda Phoenix adını verdiği verimlilik odaklı bir çekirdek üzerinde çalışıyor. Bu çekirdeği temel alan Orion adında bir işlemci de geliştiriyor. Bu tasarımlar bulut yüklerinde dikkat çekici bir verimlilik ve performans sunuyor.

Henüz Nuvia’nın ne zaman ilk ürünlerini piyasaya çıkaracağı bilinmiyor ancak beklentiler yüksek. İşler yolunda giderse gelecek yıl içerisinde Nuvia’nın ilk işlemcisini tanıtması sürpriz olmayacaktır.

https://www.techpowerup.com/272572/nuvia-raises-usd-240m-series-b-funding-as-it-accelerates-plans-to-deliver-industry-leading-cpu-performance-to-the-data-center

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