Ehliyet yenileme için son tarih yaklaşıyor

Mobil dünya, bilgisayar dünyası ve kripto paraların her türlüsü ile haşır neşir olan ekrem71, bu alanlardaki gelişmeleri yakından takip ederek DonanımHaber’de içerik üretiyor.

Tam Boyutta Gör 1 Ocak 2016 tarihinden önce düzenlenen ehliyetlerin yenisi ile değiştirilmesi için Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından belirlenen son tarihe çok az bir süre kaldı. Yoğunluk ihtimaline karşı sürücüler uyarılıyor.

Ehliyet yenileme için ne gerekiyor?

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, 1 Ocak 2016'dan önce düzenlenen ehliyetlerin yenilenmesi için son tarihin 31 Aralık 2024 olduğunu bildirmişti. Bu tarihten sonra eski sürücü belgelerinin geçersiz olacağı ve değiştirilmesinin normal harç tarifesi üzerinden yapılacağı belirtildi.

Akaryakıt sektöründe bir devir sona erdi 1 hf. önce eklendi

Ehliyet yenileme için:

İlgili sağlık merkezlerinden sağlık raporu

1 adet biyometrik fotoğraf

15 lira yenileme ücreti

gerekiyor. Bunları tamamlayanlar; Alo 199 Çağrı Merkezi, mobil uygulama veya https://nvi.gov.tr/ üzerinden randevu alarak nüfus müdürlüklerine başvurabiliyor.

Başvuruda bulunanların yeni sürücü belgeleri, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından basılarak PTT aracılığıyla adreslerine teslim ediliyor. Bu süreçte, nüfus müdürlüklerinden veya e-Devlet üzerinden alınan geçici sürücü belgesi ile araç kullanımı mümkün oluyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Otomobil Teknolojileri Haberleri

Eski ehliyetlerin kullanım süresi bitiyor