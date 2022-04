Tobey Maguire'lı Spider-Man filmlerinin yönetmeni Spider-Man 4 fikrine açık

Tam Boyutta Gör

Birçok insan Spider-Man'i ekranlarda Sam Raimi'nin yönetmenliğini yaptığı Tobey Maguire'ın başrolünde olduğu seri ile tanıdı ve bugün bile Tom Holland'ın Spider-Man'i o zamanki Spider-Man ile karşılaştırılıyor. Geçtiğimiz saatlerde de umutlandıran bir haber geldi.

Spider-Man 4 Fikri Kulağa Güzel Geliyor

Şu anda vizyon tarihini bekleyen yeni Doctor Strange filmi Doctor Strange in the Multiverse of Madness'ın da yönetmenliğini yapan Sam Raimi, geçtiğimiz günlerde bir röportaj verdi. Röportaj esnasında Marvel evreninde her şeyin mümkün olduğunu ve Spider-Man 4 fikirinin güzel bir fikir olduğunu düşündüğünü söyledi.

Elbete şu anda Disney'in böyle bir planı var mı ya da olsa bile görecek miyiz bilmiyoruz. Ancak yıllar sonra Tobey Maguire'ın başrolünde olduğu yaşlı bir Spider-Man filmi izlemek enteresan olabilirdi. Ancak yine de düşük bir ihtimal olduğunu söyleyelim. Sam Raimi'nin Doctor Strange filmi ise 6 Mayıs 2022'de vizyona girecek.

