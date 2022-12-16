Eski Twitter çalışanına Suudi Arabistan adına casusluk yaptığı için hapis cezası

Tam Boyutta Gör Twitter'ın eski çalışanlarından birisi olan Ahmad Abouammo üç buçuk yıllık bir hapis cezasına çarptırıldı. Kendisi bu yılın ağustos ayında Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Salman'ın bir yardımcısından rüşvet almaktan dolayı suçlu bulundu.

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Suudi Arabistan'a muhalif olanları takip ediyordu

Abouammo'nun aldığı rüşvet karşılığında Suudi Arabistan'a muhalif olan kişileri takip etmek ve onlara şantaj yapılmasını sağlayacak kadar değerli olan bilgileri (hesap bilgileri ve benzeri) ele geçirmekle görevlendirildiği öğrenildi.

Savcılar Mısır'da doğan ve bir ABD vatandaşı olan Abouammo'nun 7 yıllık hapis cezasına çarptırılmasını istedi. Arap kökenli olan ABD vatandaşı ise sadece işini yaptığını belirtti. Abouammo Twitter'da medya işleriyle uğraşıyordu ve bu şirkette bir yöneticiydi.

Tam Boyutta Gör Savcıların ortaya sunduğu kanıtlar Abouammo'nun Muhammed bin Salman'ın yardımcısından 300 bin dolar ve piyasa değeri 20 bin dolar değerinde olan bir Hublot marka saat aldığını gösterdi.

Suudi Arabistan vatandaşı olan Ali Alzabarah da Twitter'da çalıştı ve 6000'den fazla hesabın kişisel bilgilerini ele geçirdi. Ayrıca Ahmed Almutairi isimli bir kişinin daha suçlu bulunduğu, bu kişinin Twitter'da çalışmadığı ancak Twitter çalışanları ile Suudi Arabistan Hükûmeti arasında bir köprü görevi gördüğü belirtildi.

Bu üç kişiden yalnızca Abouammo suçlamalarla yüzleşmek için ABD'deydi.

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Eski Twitter çalışanı Suudi Arabistan için casusluk yaptı