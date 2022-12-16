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    Eski Twitter çalışanına Suudi Arabistan adına casusluk yaptığı için hapis cezası

    Elon Musk'ın sosyal medya dünyasına adım atması yüzünden gündemden hiç düşmeyen Twitter bu sefer bir casusluk meselesi yüzünden medyanın ilgi odağı oldu. Casus kaç yıl boyunca hapiste kalacak?
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    Twitter Tam Boyutta Gör
    Twitter'ın eski çalışanlarından birisi olan Ahmad Abouammo üç buçuk yıllık bir hapis cezasına çarptırıldı. Kendisi bu yılın ağustos ayında Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Salman'ın bir yardımcısından rüşvet almaktan dolayı suçlu bulundu.

     

    Suudi Arabistan'a muhalif olanları takip ediyordu

    Abouammo'nun aldığı rüşvet karşılığında Suudi Arabistan'a muhalif olan kişileri takip etmek ve onlara şantaj yapılmasını sağlayacak kadar değerli olan bilgileri (hesap bilgileri ve benzeri) ele geçirmekle görevlendirildiği öğrenildi.

    Savcılar Mısır'da doğan ve bir ABD vatandaşı olan Abouammo'nun 7 yıllık hapis cezasına çarptırılmasını istedi. Arap kökenli olan ABD vatandaşı ise sadece işini yaptığını belirtti. Abouammo Twitter'da medya işleriyle uğraşıyordu ve bu şirkette bir yöneticiydi.

    Ahmad Abouammo Tam Boyutta Gör
    Savcıların ortaya sunduğu kanıtlar Abouammo'nun Muhammed bin Salman'ın yardımcısından 300 bin dolar ve piyasa değeri 20 bin dolar değerinde olan bir Hublot marka saat aldığını gösterdi.

    Suudi Arabistan vatandaşı olan Ali Alzabarah da Twitter'da çalıştı ve 6000'den fazla hesabın kişisel bilgilerini ele geçirdi. Ayrıca Ahmed Almutairi isimli bir kişinin daha suçlu bulunduğu, bu kişinin Twitter'da çalışmadığı ancak Twitter çalışanları ile Suudi Arabistan Hükûmeti arasında bir köprü görevi gördüğü belirtildi.

    Bu üç kişiden yalnızca Abouammo suçlamalarla yüzleşmek için ABD'deydi.

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    Yeşil lazer ışık tuttu: Sifonun saçtıkları

    X
    xteknik 1 gün önce

    virüs hasta etmez.insanı bitiren cehaleti korkuları ve aptallığıdır.

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    pudinkk 2 gün önce

    zaten bu insanoğluna bir şeyi göstermezsen inanmıyor , ilginç ki göstersen de 10 dakika şaşırıyor sonra yine unutuyor. Kısacası günümüz insanının %90dan fazlasına bir şey öğretmek imkansız, kafa almıyor. Pandeminin başında yabancı kaynaklar havada asılı kalan virüslerden bu hastalığın bulaştığını anlattı da durdu havalandırmak lazım dediler virüslerin hareket edip hava akımıyla yere inmesi lazım dediler , ülkede üniversite bitirenler bile bunu idrak edemedi hala kapalı ortamlarda kışın üşüyoruz ama napalım ya diyerek pencere açmaya direnç gösterdiler ve pencere açanlara deli gözünle baktılar.

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    PERİSKOP 2 gün önce

    Hadi bakalım şu ana kadar aldığımız virüslerle birliktemiyiz yani.

    E
    Ekrem71.5 2 gün önce

    ow ye

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    ugah6aiw 2 gün önce

    kapağı kapat sifona bas basit...

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