Eski Twitter çalışanına Suudi Arabistan adına casusluk yaptığı için hapis cezası

Suudi Arabistan'a muhalif olanları takip ediyordu
Abouammo'nun aldığı rüşvet karşılığında Suudi Arabistan'a muhalif olan kişileri takip etmek ve onlara şantaj yapılmasını sağlayacak kadar değerli olan bilgileri (hesap bilgileri ve benzeri) ele geçirmekle görevlendirildiği öğrenildi.
Savcılar Mısır'da doğan ve bir ABD vatandaşı olan Abouammo'nun 7 yıllık hapis cezasına çarptırılmasını istedi. Arap kökenli olan ABD vatandaşı ise sadece işini yaptığını belirtti. Abouammo Twitter'da medya işleriyle uğraşıyordu ve bu şirkette bir yöneticiydi.
Suudi Arabistan vatandaşı olan Ali Alzabarah da Twitter'da çalıştı ve 6000'den fazla hesabın kişisel bilgilerini ele geçirdi. Ayrıca Ahmed Almutairi isimli bir kişinin daha suçlu bulunduğu, bu kişinin Twitter'da çalışmadığı ancak Twitter çalışanları ile Suudi Arabistan Hükûmeti arasında bir köprü görevi gördüğü belirtildi.
Bu üç kişiden yalnızca Abouammo suçlamalarla yüzleşmek için ABD'deydi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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virüs hasta etmez.insanı bitiren cehaleti korkuları ve aptallığıdır.
zaten bu insanoğluna bir şeyi göstermezsen inanmıyor , ilginç ki göstersen de 10 dakika şaşırıyor sonra yine unutuyor. Kısacası günümüz insanının %90dan fazlasına bir şey öğretmek imkansız, kafa almıyor. Pandeminin başında yabancı kaynaklar havada asılı kalan virüslerden bu hastalığın bulaştığını anlattı da durdu havalandırmak lazım dediler virüslerin hareket edip hava akımıyla yere inmesi lazım dediler , ülkede üniversite bitirenler bile bunu idrak edemedi hala kapalı ortamlarda kışın üşüyoruz ama napalım ya diyerek pencere açmaya direnç gösterdiler ve pencere açanlara deli gözünle baktılar.
Hadi bakalım şu ana kadar aldığımız virüslerle birliktemiyiz yani.
ow ye
kapağı kapat sifona bas basit...