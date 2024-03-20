Nvidia ve MediaTek akıllı araçlar için iş birliği yapıyor

MediaTek yongalarına Nvidia dokunuşu
Araçları daha akıllı hale getirmek için Dimensity Auto Cockpit yonga serisini duyuran MediaTek, Nvidia’nın önemli teknolojilerini de dahil etti. Nvidia Drive OS akıllı araç platformu, yeni nesil RTX grafik kartları ve gelişmiş yapay zekâ algoritmaları bunlar arasında.
Bu yongalar araç platformlarındaki dil modellerinin performansını arttırıyor ve aracınızın proaktif bir asistan olarak görev yapmasını sağlıyor. Aracınız sizi tanıyor ve alışkanlıklarınıza göre size çeşitli tavsiyelerde bulunuyor. Gelen arama ve mesajların bir özetini çıkarıyor.
Ayrıca trafik durumunu analiz ediyor ve potansiyel kazaları önceden haber veriyor. Sürücüyü sürekli izleyerek yorgunluk ve uykusuzluk durumlarını tespit edebiliyor. MediaTek yeni yongalarını farklı segmentler için optimize etti. Böylece her türlü aracın içerisinde yer alabilecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.