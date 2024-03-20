Nvidia ve MediaTek akıllı araçlar için iş birliği yapıyor

Tam Boyutta Gör Yonga üreticileri giderek büyüyen akıllı araç segmentinde rol oynayabilmek için yeni projeler geliştirmeye devam ediyor ve iş birliği kaçınılmaz oluyor. Nvidia ve MediaTek bu anlamda önemli bir iş birliği yaptı.

MediaTek yongalarına Nvidia dokunuşu

Araçları daha akıllı hale getirmek için Dimensity Auto Cockpit yonga serisini duyuran MediaTek, Nvidia’nın önemli teknolojilerini de dahil etti. Nvidia Drive OS akıllı araç platformu, yeni nesil RTX grafik kartları ve gelişmiş yapay zekâ algoritmaları bunlar arasında.

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Bu yongalar araç platformlarındaki dil modellerinin performansını arttırıyor ve aracınızın proaktif bir asistan olarak görev yapmasını sağlıyor. Aracınız sizi tanıyor ve alışkanlıklarınıza göre size çeşitli tavsiyelerde bulunuyor. Gelen arama ve mesajların bir özetini çıkarıyor.

Ayrıca trafik durumunu analiz ediyor ve potansiyel kazaları önceden haber veriyor. Sürücüyü sürekli izleyerek yorgunluk ve uykusuzluk durumlarını tespit edebiliyor. MediaTek yeni yongalarını farklı segmentler için optimize etti. Böylece her türlü aracın içerisinde yer alabilecek.

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MediaTek ve Nvidia arasında dev iş birliği