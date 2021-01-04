Ethereum 1000 doları geçti

Tam Boyutta Gör

Kripto para piyasası yavaş yavaş eski günlerine dönmeye başladı. Bitcoin’in 33 bin dolar seviyesini geçtiği haftada Ethereum da önemli bir sıçrama yaparak 3 yıl aradan sonra 1000 dolar sınırını geçmeyi başardı.

İlginizi Çekebilir

Bitcoin sert düştü piyasa allak bullak oldu

Ethereum sonradan açıldı

Bitcoin’in 20 bin dolar seviyesini geçtiği günlerde 500$-600$ aralığında gezinen Ethereum yatırımcılarını epey üzmüştü. Ne var ki 14 Ocak itibariyle yükselişe başlayan Ethereum tam 2 kat arttı ve 1100$ seviyesini zorlamaya başladı.

Ayrıca Bkz. "XRP ardı ardına borsalardan çıkarılıyor"

Diğer pek çok alt kripto para biriminde de kıpırdanmalar başlamış durumda. Litecoin 160 dolar seviyesini geçerken Polkadot birimi de iki kat artarak 10$ seviyesine çıktı. Ripple ise 25 cent seviyesinde geziniyor.

Daha fazla yatırım fonunun kripto para piyasasına girmesi ivmeyi de arttırdı. Kripto para piyasasının değeri 1 trilyon dolara yaklaşırken günlük hacim de 300 milyar dolar seviyesinde seyrediyor.

https://coinmarketcap.com/

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.