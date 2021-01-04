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    kripto para ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Ethereum 1000 doları geçti

    Aralık ayı ortasında yükselişe başlayan Ethereum sadece 20 günde 2 kat artış göstererek 1100 dolar seviyelerine yaklaştı. Ethereum tüm zamanların en yükseğine doğru ilerliyor.
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    kripto para
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Ethereum 1000 doları geçti
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    Kripto para piyasası yavaş yavaş eski günlerine dönmeye başladı. Bitcoin’in 33 bin dolar seviyesini geçtiği haftada Ethereum da önemli bir sıçrama yaparak 3 yıl aradan sonra 1000 dolar sınırını geçmeyi başardı.

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    Ethereum sonradan açıldı

    Bitcoin’in 20 bin dolar seviyesini geçtiği günlerde 500$-600$ aralığında gezinen Ethereum yatırımcılarını epey üzmüştü. Ne var ki 14 Ocak itibariyle yükselişe başlayan Ethereum tam 2 kat arttı ve 1100$ seviyesini zorlamaya başladı.

    Ayrıca Bkz. "XRP ardı ardına borsalardan çıkarılıyor"

    Diğer pek çok alt kripto para biriminde de kıpırdanmalar başlamış durumda. Litecoin 160 dolar seviyesini geçerken Polkadot birimi de iki kat artarak 10$ seviyesine çıktı. Ripple ise 25 cent seviyesinde geziniyor.

    Daha fazla yatırım fonunun kripto para piyasasına girmesi ivmeyi de arttırdı. Kripto para piyasasının değeri 1 trilyon dolara yaklaşırken günlük hacim de 300 milyar dolar seviyesinde seyrediyor.



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    Doğada şarj sorununu çözen cihaz

    Pascal.Nouma

    85+98+9

    15 saat önce
    TheJudgé

    buney la

    18 saat önce
    Black Heart Rebellion

    :). Tamamen kendi varsayımlarınız ve kendi düşünceleriniz üzerinden konuşuyorsunuz... Size göre 2 tip insan var. Tamamen teknolojiden uzak veya tamamen teknoloji bağımlısı. Arası yok. Sığ düşünce dediğim buydu. Bu kadar radikal ve yargı meraklısı olmanın alemi yok.

    20 saat önce
    Sarper Yasin Mutlubay

    Hepimiz biliyoruz ki telefon döneminden sonra birçok şeyin de değerini yitirdik. Kamp yapmak bence telefondan ziyade doğaya odaklanmak amaçlı olmalı ve gerçekten kamp yapan çevremdeki herkes de aynı fikirde bu konuda, doğada telefon irtibat aracı olacaksa tamam ancak güzel manzara fotoğraflarını çekip de anında ilke almaya çalışmanın amacının da psikolojik sorun olduğunu ayrıca savunurum

    1 gün önce
    Black Heart Rebellion

    Herkes dogaya eskiyi yad etmeye gitmiyor. Bu kadar sig dusunmeyin. Eskiden kitafet te yoktu diyip orasina burasina yaprak baglasinlar dogaya cikanlar? Cadir yerine de cali cirpidan siginak hazirlasinlar.

    1 gün önce
    Sarper Yasin Mutlubay

    Eski doğada da zaten insanlar cep telefonu ile kampa gidiyorlardı. Saçma olduğunu düşünüyorum doğada telefonla uğraşmak vs.

    1 gün önce
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    monacomen 6 gün (düzenlendi) ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Sanıyorum bir yerlerde bedava para dağıtıyorlar. Yakında bütün dünya varını yoğunu coine yatırıp bir ayda yüzde 10.000 kar edecek, herkes ultra zengin olacak, dünyada işsizlik, parasızlık, fakirlik son bulacak, tüm dünya mutlu mesut ve barış dolu bir yere dönüşecekaawqğxşfövx.
    Sanıyorum bir yerlerde bedava para dağıtıyorlar. Yakında bütün dünya varını yoğunu coine yatırıp bir ayda yüzde 10.000 kar edecek, herkes ultra zengin olacak, d...
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    2 Yanıt Yanıtla +7
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    BumberShoot (Oğuzhan Bilgen) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    20 bin dolardan düşünce balon diye ağlayanlar şimdi 30 bin dolardan tekrar düşecek diye ağlıyor.

    Evet düşecek ama tekrar daha yükseğe çıkacak. Bunlar olurken kimileri boş konuşacak kimileri para kazanacak.
    20 bin dolardan düşünce balon diye ağlayanlar şimdi 30 bin dolardan tekrar düşecek diye ağlıyor. Evet düşecek ama tekrar daha yükseğe çıkacak. Bunlar ol...
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    Yorumlar (10) Yorum Yaz Forumda Gör
    carloska (...... ......) 3 gün ( Mesaj Silindi )
    bu tip para kazanma şekli yani başkasının kaybettiğini kazanmak hiç içime sinmiyor bi türlü..
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    berbatine (Burak ) 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Ethereum uzmanı arkadaşlar,

    Öğrenci halimle bir kaç kuruş birikimim var. Alım yapmak istiyorum, kısa vadede al sat yapıp birikimimi katlamak istiyorum.

    Ne zaman alım yapmalıyım?
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    uysaloguz (ferhat doğan) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    https://cyberpolygon.com/

    Dünya ekonomik forumu(wef) tarafından yapılan siber saldırı tatbikatı. Bill Gates dünyada pandemiyi konu alan bir simülasyon yaptı ve peşine covid belası çıktı. Şimdi bu siber saldırı tatbikatı sonrası küresel bir saldırı gündeme gelirse ne olur? Peki yılın sonunda abd kurum-kuruluşlarına yapılan saldırılara ne demeli? 2015 yılında meydana gelen ülke çapındaki elektrik kesintisini hatırlayın. Bir gün kalktığınızda elektrik olmayabilir, neticesinde tüm dünyada kaos ve isyanlar-anarşi vs. Olur mu? Belki sadece korku aşılamak için yapılan planlar ama hepsi mümkün görünüyor. Yine de gaybı Allah bilir deyip sonlandırayım mesajımı.
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    uysaloguz (ferhat doğan) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Altın dinozorlar için diyen arkadaşım, belki dediğin doğru ama o fonları da yine aynı dinozorlar yönetiyor. Bu arada 2000-2008 krizlerinde buharlaşan 5 trilyon dolar ve 2008 de ki mortgage krizine ne demeli? Bitcoin ve diğer kripto paralar ile ciddi kar edenler oldu ama parası buharlaşanları da unutmamak lazım. 20k dan bitcoin alıp yıllarca bekleyenler oldu, aynı tuzağa düşmeyin sonra. Bu arada altın-doların alım gücü kıyaslamasına bakarsanız-1900 lerin başından günümüze- altının alım gücü sabit iken dolar %99 dan fazla değer kaybetmiş görünüyor. Altın güvenli limandır. Bu arada türev olarak üretilen altın kontratlarının olmadığını düşünürseniz altının şu anki ons fiyatı bulunduğu seviyelerin kat be kat üzerine çıkacaktır. Altın demişken de fiziksel altından bahsediyorum, banka hesabındaki kağıt üzerindeki altından değil.
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    uysaloguz (ferhat doğan) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Paranın gücü arkasında bulunduğu devletten gelir, altın tarih boyunca değerli idi. Arkasında neyin-kimin olduğu belli olmayan bitcoin günü gelip sizi ortada bırakmasın. Ha arada çok ciddi kar edenler var, olacaktır da ama oyunun sonunda bitcoin sadece bir hiç olacak.
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    BumberShoot (Oğuzhan Bilgen) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    20 bin dolardan düşünce balon diye ağlayanlar şimdi 30 bin dolardan tekrar düşecek diye ağlıyor.

    Evet düşecek ama tekrar daha yükseğe çıkacak. Bunlar olurken kimileri boş konuşacak kimileri para kazanacak.
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    uysaloguz (ferhat doğan) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Tarih tekerrürden ibarettir. Zamanında 20.000 dolara kadar çıkan bitcoin nasıl ki 3000 dolara kadar düştü ise yine aynı şeyin olmasını bekliyorum. Hem bitcoin dediğin nedir ki? Sadece insanların hırsı sayesinde fiyatı artan bir hiç!
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    Halilowich (H Y) 5 gün ( Mesaj Silindi ) uysaloguz
    ABD Para Birimi Denetleyici Ofisi (OCC), bankaların ödemeler için stabil coin ve blockchain kullanabileceği konusunda bir karar yayınladı. Karara göre bankalar tarafından blockchain sistemleri ile SWIFT yerine geçebilecek işlemler yapılabileceği ve stabil kripto para ile parasal işlemler yürütülebileceği kararı alındı. Yani bu camia artık resmi bir statü kazanmış durumda. Kaynak: https://www2.occ.gov/news-issuances/news-releases/2021/nr-occ-2021-2.html

    Siz laf ede durun, kurumsal firmalar bile yatırım yapmaya başladı.
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    KalemKolik (kadir ) 6 gün ( Mesaj Silindi )
    İnanılmaz kar ettiler. 1180 dolaru bulup 1.5 saatte telrar 980 dolara düşürdüler. Yuh
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    interwap (Volkan ) 6 gün ( Mesaj Silindi )
    BTC artınca hepsi artıyor.
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    monacomen 6 gün (düzenlendi) ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Sanıyorum bir yerlerde bedava para dağıtıyorlar. Yakında bütün dünya varını yoğunu coine yatırıp bir ayda yüzde 10.000 kar edecek, herkes ultra zengin olacak, dünyada işsizlik, parasızlık, fakirlik son bulacak, tüm dünya mutlu mesut ve barış dolu bir yere dönüşecekaawqğxşfövx.
    2 Yanıt Yanıtla +7
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    kakarikikiri (jean paul Sartre) 5 gün ( Mesaj Silindi ) monacomen
    fed para basıyor
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    Halilowich (H Y) 5 gün ( Mesaj Silindi ) monacomen
    ABD'de dağıtılan 1200 dolarlık yardım çekiyle bitcoin olanların parası 5500 doları geçmiş durumda. İyi para. Ancak FED'in bastığı para halka inemiyor, doğrudan bankalar ve kurumsallar tarafından tahvil ve hisse senedi piyasasına akıyor.
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