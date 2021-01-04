Ethereum 1000 doları geçti

Kripto para piyasası yavaş yavaş eski günlerine dönmeye başladı. Bitcoin’in 33 bin dolar seviyesini geçtiği haftada Ethereum da önemli bir sıçrama yaparak 3 yıl aradan sonra 1000 dolar sınırını geçmeyi başardı.İlginizi Çekebilir Bitcoin sert düştü piyasa allak bullak oldu
Ethereum sonradan açıldı
Bitcoin’in 20 bin dolar seviyesini geçtiği günlerde 500$-600$ aralığında gezinen Ethereum yatırımcılarını epey üzmüştü. Ne var ki 14 Ocak itibariyle yükselişe başlayan Ethereum tam 2 kat arttı ve 1100$ seviyesini zorlamaya başladı.
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Diğer pek çok alt kripto para biriminde de kıpırdanmalar başlamış durumda. Litecoin 160 dolar seviyesini geçerken Polkadot birimi de iki kat artarak 10$ seviyesine çıktı. Ripple ise 25 cent seviyesinde geziniyor.
Daha fazla yatırım fonunun kripto para piyasasına girmesi ivmeyi de arttırdı. Kripto para piyasasının değeri 1 trilyon dolara yaklaşırken günlük hacim de 300 milyar dolar seviyesinde seyrediyor.
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buney la
:). Tamamen kendi varsayımlarınız ve kendi düşünceleriniz üzerinden konuşuyorsunuz... Size göre 2 tip insan var. Tamamen teknolojiden uzak veya tamamen teknoloji bağımlısı. Arası yok. Sığ düşünce dediğim buydu. Bu kadar radikal ve yargı meraklısı olmanın alemi yok.
Hepimiz biliyoruz ki telefon döneminden sonra birçok şeyin de değerini yitirdik. Kamp yapmak bence telefondan ziyade doğaya odaklanmak amaçlı olmalı ve gerçekten kamp yapan çevremdeki herkes de aynı fikirde bu konuda, doğada telefon irtibat aracı olacaksa tamam ancak güzel manzara fotoğraflarını çekip de anında ilke almaya çalışmanın amacının da psikolojik sorun olduğunu ayrıca savunurum
Herkes dogaya eskiyi yad etmeye gitmiyor. Bu kadar sig dusunmeyin. Eskiden kitafet te yoktu diyip orasina burasina yaprak baglasinlar dogaya cikanlar? Cadir yerine de cali cirpidan siginak hazirlasinlar.
Eski doğada da zaten insanlar cep telefonu ile kampa gidiyorlardı. Saçma olduğunu düşünüyorum doğada telefonla uğraşmak vs.
Evet düşecek ama tekrar daha yükseğe çıkacak. Bunlar olurken kimileri boş konuşacak kimileri para kazanacak.