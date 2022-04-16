Oyunculara kötü haber: Ethereum 2.0 tekrar ertelendi

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Günümüzde ekran kartı sektöründe yaşanan tedarik sıkıntılarının Ethereum 2.0’ın çıkışı ile birlikte hafiflemesi bekleniyor. Popüler kripto para biriminin geliştiricisi Tim Beiko, yaklaşık iki yıldır ertelenen 'The Merge' (Birleşme) güncellemesi hakkında Twitter hesabı üzerinden yeni açıklamalarda bulundu.

Bir kez daha ertelendi

Bilindiği üzere Ethereum, işlemci gücünün çoğunu elinde tutan madencilerin ağda daha fazla söz hakkına sahip olduğu ve dolayısıyla daha fazla getiri elde ettiği bir sistem olan Proof of Work (İş kanıtı) modelini kullanıyor. Bu sistemin sahip olduğu enerji tüketimi sorununu ortadan kaldıracak Proof of Stake (Hisse Kanıtı) modeline geçişin ise Haziran ayında gerçekleşmesi bekleniyordu.

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Twitter’da Haziran ayında planlanan tam geçişin ertelendiğini ve "muhtemelen birkaç ay sonra" yaşanacağını söyleyen Beiko, Proof of Work modelinin son bölümlerine gelindiğini dile getirdi. Planlanan gecikme her ne kadar kısa sürecek olsa da, haberin tam da ekran kartı pazarında fiyat düşüşlerinin başlamasıyla beraber geldiğini söyleyebiliriz.

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