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    Oyunculara kötü haber: Ethereum 2.0 tekrar ertelendi

    Popüler kripto para birimi Ethereum'un Haziran ayında planlanan Proof of Stake (Hisse kanıtı) geçişi bir kez daha ertelendi. Gecikme ekran kartı fiyatlarına etki edebilir.
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    Ethereum 2.0 bir kez daha ertelendi: İşte detaylar
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    Günümüzde ekran kartı sektöründe yaşanan tedarik sıkıntılarının Ethereum 2.0’ın çıkışı ile birlikte hafiflemesi bekleniyor. Popüler kripto para biriminin geliştiricisi Tim Beiko, yaklaşık iki yıldır ertelenen 'The Merge' (Birleşme) güncellemesi hakkında Twitter hesabı üzerinden yeni açıklamalarda bulundu.

    Bir kez daha ertelendi

    Bilindiği üzere Ethereum, işlemci gücünün çoğunu elinde tutan madencilerin ağda daha fazla söz hakkına sahip olduğu ve dolayısıyla daha fazla getiri elde ettiği bir sistem olan Proof of Work (İş kanıtı) modelini kullanıyor. Bu sistemin sahip olduğu enerji tüketimi sorununu ortadan kaldıracak Proof of Stake (Hisse Kanıtı) modeline geçişin ise Haziran ayında gerçekleşmesi bekleniyordu.

    Twitter’da Haziran ayında planlanan tam geçişin ertelendiğini ve "muhtemelen birkaç ay sonra" yaşanacağını söyleyen Beiko, Proof of Work modelinin son bölümlerine gelindiğini dile getirdi. Planlanan gecikme her ne kadar kısa sürecek olsa da, haberin tam da ekran kartı pazarında fiyat düşüşlerinin başlamasıyla beraber geldiğini söyleyebiliriz.

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    D
    Doç. Dr. Sinan Sağıroğlu 18 saat önce

    1.3 Multijet ya da 1.5 DCI takarlar.

    A
    ahmet1905_47 1 gün önce

    ulan herşeyi de göstermeyin bi rşey de gizli kalsın.

    orcnd 2 gün önce

    şarkı yaparlarsa kdv almayın. güzel reklam oluyor :D

    alfa-x 2 gün önce

    mühendislerimize bu imkanları sağlayıp onların yolunu açanlara ve bu yolda gece gündüz bizler için çalışanlara sonsuz teşekkürler

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