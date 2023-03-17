Euler Finance'i hackleyenler ile Kuzey Koreli Lazarus arasında bağlantı ortaya çıktı

Tam Boyutta Gör Look on Chain’in verilerine göre, Euler Finance protokolünü kullanan bir adresten Kuzey Koreli hacker grubu Lazarus'un Ronin saldırısıyla ilişkili bir cüzdana 100 Ethereum yani 170.515 dolar gönderildi. Euler Finance‘a yönelik saldırının arkasında Lazarus’un olup olmadığı bilinmiyor ancak arada bağlantı olabileceği ortaya çıktı.

Kripto sektörünün ivmesini yukarı çevirmesiyle birlikte, yaşanan saldırı olayları da arttı. Kripto hırsızları, saldırı yöntemlerini çeşitlendirip hedeflerini büyük şirketlere yönelttiler. Ethereum tabanlı olan popüler borç verme platformu Euler Finance, birkaç gün önce saldırıya uğradığını belirtmişti.

Euler Finance çalınan fonlarını kurtarmaya çalışıyor 1 gün önce eklendi

Hackerlara anlaşma teklifinde bulunan Euler Finance, gündeme tamamiyle oturmuş oldu. Bentley ise yaşanan olay zincirine yönelik görüşlerini belirterek, “2 yılda birçok denetimden geçmiştik” dedi.

198 milyon dolar değerinde kripto varlık çalındı

Euler Finance, 13 Mart’ta ‘flash loan‘ saldırısına maruz kalmıştı. Protokolden DAI, WBTC, sETH ve USDC’deki dört işlemden 198 milyon dolarlık varlık çalınmıştı. Protokol, fonların yüzde 90’ının 24 saat içinde iade edilmemesi durumunda 1 milyon dolarlık ödülün başlatılacağını bildirmişti.

Kuzey Koreli hacker’ların son beş yılda yapılan saldırılar ile 1.2 milyar dolarlık kripto para ve dijital varlık ele geçirdiği bildirildi. FBI da mart ayında Axie Infinity’den çalınan yaklaşık 625 milyon dolardan Kuzey Kore’yi sorumlu tutmuştu.

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Euler Finance ile Lazarus arasında bağlantı