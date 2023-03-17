Euler Finance'i hackleyenler ile Kuzey Koreli Lazarus arasında bağlantı ortaya çıktı

Kripto sektörünün ivmesini yukarı çevirmesiyle birlikte, yaşanan saldırı olayları da arttı. Kripto hırsızları, saldırı yöntemlerini çeşitlendirip hedeflerini büyük şirketlere yönelttiler. Ethereum tabanlı olan popüler borç verme platformu Euler Finance, birkaç gün önce saldırıya uğradığını belirtmişti.
Hackerlara anlaşma teklifinde bulunan Euler Finance, gündeme tamamiyle oturmuş oldu. Bentley ise yaşanan olay zincirine yönelik görüşlerini belirterek, “2 yılda birçok denetimden geçmiştik” dedi.
198 milyon dolar değerinde kripto varlık çalındı
Euler Finance, 13 Mart’ta ‘flash loan‘ saldırısına maruz kalmıştı. Protokolden DAI, WBTC, sETH ve USDC’deki dört işlemden 198 milyon dolarlık varlık çalınmıştı. Protokol, fonların yüzde 90’ının 24 saat içinde iade edilmemesi durumunda 1 milyon dolarlık ödülün başlatılacağını bildirmişti.
Kuzey Koreli hacker’ların son beş yılda yapılan saldırılar ile 1.2 milyar dolarlık kripto para ve dijital varlık ele geçirdiği bildirildi. FBI da mart ayında Axie Infinity’den çalınan yaklaşık 625 milyon dolardan Kuzey Kore’yi sorumlu tutmuştu.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
tam bir gariban arabası yerliiiiiiiiiiii ve milliii yalanınız batsın
sğlğn Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...
ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...
Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?
Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.
bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...
Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.
Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)