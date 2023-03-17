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    Anlık Bildirim

    Euler Finance'i hackleyenler ile Kuzey Koreli Lazarus arasında bağlantı ortaya çıktı

    Euler protokolüne yapılan siber saldırı ile geçen yıl Axie Infinity‘nin Ronin ağının hacklenmesiyle ilişkili adresler etkileşim halinde olduğu bildirildi.                
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    Euler Finance ile Lazarus arasında bağlantı Tam Boyutta Gör
    Look on Chain’in verilerine göre, Euler Finance protokolünü kullanan bir adresten Kuzey Koreli hacker grubu Lazarus'un Ronin saldırısıyla ilişkili bir cüzdana 100 Ethereum yani 170.515 dolar gönderildi. Euler Finance‘a yönelik saldırının arkasında Lazarus’un olup olmadığı bilinmiyor ancak arada bağlantı olabileceği ortaya çıktı.

    Kripto sektörünün ivmesini yukarı çevirmesiyle birlikte, yaşanan saldırı olayları da arttı. Kripto hırsızları, saldırı yöntemlerini çeşitlendirip hedeflerini büyük şirketlere yönelttiler. Ethereum tabanlı olan popüler borç verme platformu Euler Finance, birkaç gün önce saldırıya uğradığını belirtmişti. 

    Hackerlara anlaşma teklifinde bulunan Euler Finance, gündeme tamamiyle oturmuş oldu. Bentley ise yaşanan olay zincirine yönelik görüşlerini belirterek, “2 yılda birçok denetimden geçmiştik” dedi.

    198 milyon dolar değerinde kripto varlık çalındı

    Euler Finance, 13 Mart’ta ‘flash loan‘ saldırısına maruz kalmıştı. Protokolden DAI, WBTC, sETH ve USDC’deki dört işlemden 198 milyon dolarlık varlık çalınmıştı. Protokol, fonların yüzde 90’ının 24 saat içinde iade edilmemesi durumunda 1 milyon dolarlık ödülün başlatılacağını bildirmişti.

    Kuzey Koreli hacker’ların son beş yılda yapılan saldırılar ile 1.2 milyar dolarlık kripto para ve dijital varlık ele geçirdiği bildirildi. FBI da mart ayında Axie Infinity’den çalınan yaklaşık 625 milyon dolardan Kuzey Kore’yi sorumlu tutmuştu. 

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    Yerli otomobil Togg T10X'in fiyatı açıklandı

    F
    fehim71 6 saat önce

    tam bir gariban arabası yerliiiiiiiiiiii ve milliii yalanınız batsın

    Profil resmi
    ugah6aiw 1 gün önce

    sğlğn Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...

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    ugah6aiw 1 gün önce

    ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...

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    belen1998 1 gün önce

    Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?

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    belen1998 1 gün önce

    Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.

    Profil resmi
    ugah6aiw 2 gün önce

    bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...

    P
    pskillercheto 2 gün önce

    Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.

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    alfa-x 3 gün önce

    Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)

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    visa hangi banka araba benim üzerime ama başkası kullanıyor 4 üzeri 1/2 cımbızla kaş almak çoğaltırmı pilotaj okumak

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