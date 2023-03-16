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    Euler Finance hacklenen fonlarını kurtarmaya çalışıyor

    DeFi protokolü Euler Finance, 200 milyon dolarlık siber saldırının ardından harekete geçti. Euler Finance, "Paraları saklarsanız, kanunlar ile yüzleşirsiniz" şeklinde bir açıklamada bulundu.
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    Euler Finance çalınan fonlarını kurtarmaya çalışıyor Tam Boyutta Gör
    Ethereum (ETH) tabanlı DeFi platformu Euler Finance, protokelden yüklü miktarda para çalan hacker ile anlaşma yapmaya çalışıyor. Kripto saldırganına çaldıkları fonların yüzde 90’ını 24 saat içerisinde iade etmesini önemle vurgulayarak, aksi takdirde yasal süreçler ile yüzleşeceğini bildirdi.

    Saldırgana çok sayıda zincir üstü mesaj gönderen Euler Finance, fonların yüzde 90’ının 24 saat içinde iade edilmemesi durumunda 1 milyon dolarlık ödül programının başlatılacağını bildirdi. Yüzde 90’lık iade talebi, bilgisayar korsanının elinde 20 milyon doları tutmasına fırsat veriyor. Euler Finance, 13 Mart’ta ‘flash loan‘ saldırısına maruz kalmıştı. Protokolden DAI, WBTC, sETH ve USDC’deki dört işlemden 198 milyon dolarlık varlık çalınmıştı.

    Euler Labs, siber saldırganın yakalamak için ABD ve Birleşik Krallık güvenlik güçleriyle çalışıyor. Ayrıca analiz şirkeleri Chainalysis ve TRM Labs ile Ethereum topluluğu da iş birliği yapıyor. 

    Flash loan saldırısı, akıllı sözleşmelerdeki açığın kullanılması ile yapılan fiyat manipülasyonuna deniyor. Saldırı sonrası Euler Finance’ın tokenı EUL, yüzde 50 düşüş kaydederek 3 dolara gerilemişti.

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    belen1998 1 saat önce

    Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?

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    belen1998 1 saat önce

    Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.

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    ugah6aiw 21 saat önce

    bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...

    P
    pskillercheto 1 gün önce

    Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.

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    alfa-x 1 gün önce

    Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)

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