Euler Finance hacklenen fonlarını kurtarmaya çalışıyor

Saldırgana çok sayıda zincir üstü mesaj gönderen Euler Finance, fonların yüzde 90’ının 24 saat içinde iade edilmemesi durumunda 1 milyon dolarlık ödül programının başlatılacağını bildirdi. Yüzde 90’lık iade talebi, bilgisayar korsanının elinde 20 milyon doları tutmasına fırsat veriyor. Euler Finance, 13 Mart’ta ‘flash loan‘ saldırısına maruz kalmıştı. Protokolden DAI, WBTC, sETH ve USDC’deki dört işlemden 198 milyon dolarlık varlık çalınmıştı.
Euler Labs, siber saldırganın yakalamak için ABD ve Birleşik Krallık güvenlik güçleriyle çalışıyor. Ayrıca analiz şirkeleri Chainalysis ve TRM Labs ile Ethereum topluluğu da iş birliği yapıyor.
Flash loan saldırısı, akıllı sözleşmelerdeki açığın kullanılması ile yapılan fiyat manipülasyonuna deniyor. Saldırı sonrası Euler Finance’ın tokenı EUL, yüzde 50 düşüş kaydederek 3 dolara gerilemişti.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?
Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.
bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...
Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.
Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)