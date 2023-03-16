Euler Finance hacklenen fonlarını kurtarmaya çalışıyor

Tam Boyutta Gör Ethereum (ETH) tabanlı DeFi platformu Euler Finance, protokelden yüklü miktarda para çalan hacker ile anlaşma yapmaya çalışıyor. Kripto saldırganına çaldıkları fonların yüzde 90’ını 24 saat içerisinde iade etmesini önemle vurgulayarak, aksi takdirde yasal süreçler ile yüzleşeceğini bildirdi.

Saldırgana çok sayıda zincir üstü mesaj gönderen Euler Finance, fonların yüzde 90’ının 24 saat içinde iade edilmemesi durumunda 1 milyon dolarlık ödül programının başlatılacağını bildirdi. Yüzde 90’lık iade talebi, bilgisayar korsanının elinde 20 milyon doları tutmasına fırsat veriyor. Euler Finance, 13 Mart’ta ‘flash loan‘ saldırısına maruz kalmıştı. Protokolden DAI, WBTC, sETH ve USDC’deki dört işlemden 198 milyon dolarlık varlık çalınmıştı.

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Euler Labs, siber saldırganın yakalamak için ABD ve Birleşik Krallık güvenlik güçleriyle çalışıyor. Ayrıca analiz şirkeleri Chainalysis ve TRM Labs ile Ethereum topluluğu da iş birliği yapıyor.

Flash loan saldırısı, akıllı sözleşmelerdeki açığın kullanılması ile yapılan fiyat manipülasyonuna deniyor. Saldırı sonrası Euler Finance’ın tokenı EUL, yüzde 50 düşüş kaydederek 3 dolara gerilemişti.

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Euler Finance çalınan fonlarını kurtarmaya çalışıyor