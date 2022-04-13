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    Euro NCAP, yeni Dacia Jogger'a 1 yıldız verdi

    Avrupa'da 7 kişilik aile otomobillerinin fiyat/performans konulu oluşturan Dacia Jogger, Euro NCAP'in güvenlik derecelendirmelerinden 1 yıldız aldı. İşte konunun detayları:
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    Euro NCAP, yeni Dacia Jogger'a 1 yıldız verdi
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    Euro NCAP'in güvenlik derecelendirmelerinde bu haftaki konukları yeni Honda HR-V, DS 4 ve Dacia Jogger oldu. HR-V ve DS 4'ün dört yıldızla derecelendirildiği testlerde Dacia Jogger'a bir yıldız verilmesi dikkat çekti.

    Aslına bakılırsa Dacia Jogger, doğrudan çarpışma testlerine tabi tutulmadı. Söz konusu model, geçen yıl test edilen ve iki yıldız alan Sandero Stepway ile aynı platformun yanı sıra gövde panellerinin çoğunu paylaşıyor. Dolayısıyla, ekstra uzunluğu ve yeniden tasarlanan arka bölümüne rağmen Sandero ailesinin geçen yılki sonuçlarını devraldı diyebiliriz.

    Dacia Jogger'ın derecelendirmeleri:

    • Yetişkin yolcu koruma : % 70 (Sandero'da %70)
    • Çocuk yolcu koruma : %69 (Sandero'da %72)
    • Zarar görebilecek yol kullanıcıları : %41 (Sandero'da %41)
    • Güvenlik yardımcısı : %39 (Sandero'da %42)

    Peki geçen yılki sonuçlara göre değerlendirildiyse neden Sandero Stepway'in iki yıldız aldığı yerde Jogger bir yıldızda kaldı? Yapılan açıklamada, 7 kişilik aile otomobili Dacia Jogger'ın üçüncü sıra koltuklarda emniyet kemeri hatırlatıcı sunmadığı ve yan perde hava yastıklarının arkadaki yolcular için yeteri kadar koruma sağlayamadığı için bir yıldız daha kaybettiği ifade edildi.

    Euro NCAP'tan yapılan açıklamada, " Dacia Jogger, alıcıların standart olarak beklediği aktif güvenlik özelliklerinden yoksun olmakla kalmıyor, aynı zamanda aracın bazı temel pasif güvenlik özellikleri bile otomobil üreticilerinin büyük çoğunluğu tarafından belirlenen endüstri standardına uygun değil." ifadelerine yer verildi.

    Sonuç olarak, Dacia Jogger, Avrupa'daki 7 kişilik aile otomobilleri arasında fiyat olarak giriş seviyesini oluşturuyor. Aktif ve pasif güvenlik ekipmanları tarafında da bunun karşılığını veriyor. Çarpışma testlerinde ise tıpkı Sandero Stepway gibi (ki zaten onun üzerinden derecelendirildi) çok kötü bir sonuç elde etmedi. Zira Sandero Stepway için yapılan açıklamada, "sadece çarpışma testleri üzerinden değerlendirilseydi dört yıldız alırdı" şeklinde bir açıklama yapılmıştı.

    Dacia'dan açıklama

    Dacia ise daha önce olduğu gibi Euro NCAP'in yıldızlarını çok da önemsemediklerini yineleyen bir açıklama yaptı. Şirket, müşterilerin kullanmak veya para ödemek istemediği özellikleri ve teknolojileri araçlarına eklemeyeceklerini belirtti. Açıklamanın devamında, "Jogger, homologe edilmiş ve Avrupa güvenlik yönetmeliklerine uygun, güvenli yeni bir C segmenti otomobildir. Güvenlidir ve yolcuları yüksek bir standartta korur." ifadelerine yer verildi.

    Dacia Jogger, bu yılın üçüncü çeyreğinde Türkiye'de de satışa sunulacak.

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    Yerli otomobil kendi pistine çıktı

    C
    croissantbaseball123 5 gün önce

    Maalesef kaçınılmazdı

    K
    koçari 6 gün önce

    Başlığı yanlış okudun bi daha oku

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