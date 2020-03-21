Evde vakit geçirenler için Gameloft ücretsiz oyun içi hediyeler verecek

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Koronavirüs salgını nedeniyle ev kapanmak durumunda kalan dünyanın pek çok ülkesindeki kullanıcılar için platformların kampanyaları devam ediyor. Gameloft da kısa süreliğine bir kampanyaya başladı.

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Oyun içi içerikler

Mobil ve masa üstü platformların en beğenilen geliştiricilerinden olan Gameloft yaptığı duyuruda; 35 üzeri oyununda belirli oyun içi içerikleri ücretsiz hale getirdiğini bildirdi. App Store, Google Play, Microsoft Store ve Nintendo Switch kullanıcıları bu hediyelerden yararlanabilecek.

Ayrıca Bkz. "Galaxy Tab A 8.4 (2020) görselleri sızdırıldı"

21 Mart tarihinde başlayacak olan hediye kampanyası ay sonuna kadar devam edecek. Asphalt 8: Airborne, Asphalt 9: Legends, March of Empires, LEGO Legacy: Heroes Unboxed, Disney Getaway Blast, Disney Magic Kingdoms, SongPop 2 War Planet Online, Overdrive City, Dragon Mania Legends, Modern Combat 5, Sniper Fury, Dungeon Hunter 5 ve çok daha fazla

Gameloft oyunu kampanya kapsamında. Oyuncular, ilgili oyunlara giriş yaparak oyun içi mesajlardan detayları öğrenebilirler

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