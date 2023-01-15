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    Evernote'ta önceki notlara erişim kolaylaştı: İşte yeni gelen özellik

    Evernote, önceki notlara erişmeyi kolaylaştıran yeni özelliği Backlinks'i kullanıma sunuldu. Geri bağlantı özelliği web ve mobil uygulamada kullanılabiliyor.    
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    evernote backlinks Tam Boyutta Gör
    Daha çok not alma uygulaması olarak kullanılan Evernote, bu hafta yayınlanan güncellemeyle kullanışlı bir özellik kazandı. Geri bağlantılar sayesinde kullanıcılar önceki notlara kolayca dönebilecek. Şirket, bunun kullanıcılar tarafından en çok istenen özelliklerden biri olduğunu söylüyor.

    Evernote, kullanıcıların bir notu diğerine bağlamasına izin veriyor ancak önceki notlara geri dönmek çok kolay değil. Not uygulaması backlinks özelliğiyle, artık kullanıcılar ana uygulama ekranına geri dönül tekrar arama yapmak zorunda kalmadan belli bir nota geri dönebiliyor. Tek bir dokunuşla eski notlar görülebiliyor. Evernote’a göre geri bağlantılar, fikirleri birbirine bağlamayı çok daha kolaylaştırıyor.

    Evernote, yeni özelliği Evernote Personel, Professional ve Teams kullanıcılarına sundu. Backlinks, hem web hem de mobil uygulamada kullanılabiliyor. Aralık ayında premium aboneler için çevrimdışı notlar eklenmiş, iOS 16 için kilit ekranı araç takımlarıyla (widget) güncellenmişti.

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