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    Güvenlik ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Exchange yazılımındaki açıklar kapatıldı

    Çin kaynaklı hacker grubunun sızdığı tespit edilen 4 adet Exchange açığı bu hafta yayınlanan bir yama ile kapatıldı. Hizmet müşterilerinin hızlı bir şekilde yamayı kurması tavsiye ediliyor.
    04 Mart 2021, 10:02 (4 gün)
    1b
    1
    Güvenlik
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Exchange yazılımındaki açıklar kapatıldı

    Microsoft bir yandan SolarWinds yazılımından kaynaklanan siber saldırıları geçiştirmeye çalışırken bir yandan da Exchange sunucusunda ortaya çıkan açıkla uğraşıyor. Bu hafta risk barındıran açık için yama yayınlandı.

    Exchange açığı risk oluşturdu

    SolarWinds güncellemesinde ortaya çıkan açık kapı sonrasında Azure ve Office 365 gibi yazılımları etkilenen Microsoft; geniş çaplı bir araştırma ile saldırının boyutlarını anlamaya çalışırken bir yandan da Çinli saldırganlar ile uğraşıyor.

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    Ayrıca Bkz. "OnePlus 9 serisinin lansman tarihi belli oldu"

    Geçtiğimiz haftalarda Exchange sunucularında ortaya çıkan 4 adet ilk gün açığının Çin hükümeti destekli Hafnium tarafından hedef alındığı ve müşteri mail hesaplarına sızılarak bilgi toplanmaya çalışıldığı gündeme gelmişti. Hedefte hukuk büroları, eğitim kurumları, savunma sanayii şirketleri ve sivil toplum örgütleri var. Microsoft bu hafta bir yama yayınladı.

    Volexity ve Dubex güvenlik firmaları ile iş birliği yapan Microsoft ayrıca Hafnium’un ne derece verilere sızmış olabileceğini de araştırıyor. Açıklamalara göre açığı bulduktan sonra sadece Exchange sunucusunun ve email hesabının hangisi olduğunu bilmek gerekiyor. Sonrasında veriler çalınabiliyor.

    Microsoft konu ile ilgili olarak hükümet kurumlarını ve müşterilerini bilgilendirdi. Ayrıca Exchange kullanıcılarının yayınlanan son yamayı kurmaları konusunda da uyarıyor. Diğer taraftan bu açığın SolarWinds ile ilgisi olmadığını belirtiyor.



    https://www.engadget.com/microsoft-patches-flaws-china-sponsored-hacking-131042849.html
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    Trafikte öfkeyi azaltacak: Mesaj Ekranı

    alfa-x 1 gün önce

    Terisne öfkeyi artırır gibi :) arabadaki yazılar bile tahrik ederken istediğini yazıp sinir katsayısını artırır.Ben buna ilave arkadan gelen ayarsız farlar ve daha güçlüampül led kullananlar için arkaya iki tane led projektör düşünüyorum ,arkaya doğru sellektör :))

    buraxus 1 gün önce

    İnşallah buraya gelmez yazılacakları düşünemiyorum...Yani bsg harf grubu plaka alıp harfleri neon ışıklarla kaplayıp gerektiğinde yakmak isteyen manyaklar tanıyorum...

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