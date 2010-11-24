Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Expansys, Nokia E7 için 585 Pound'dan ön sipariş alıyor

8 yıl
10,9b
1
18
Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

İngiltere'nin en büyük online satış sitelerinden Expansys, Nokia'nın Symbian^3 işletim sistemli ve QWERTY klavyeli cep telefonu E7 için ön sipariş almaya başladı. 584,99 Pound ön sipariş fiyatına sahip akıllı telefonun 10 Ocak 2010'dan itibaren firmanın stoklarına girmesi beklenmekte.

Nokia E7'nin teknik özelliklerini sizler için bir kez daha gündeme getirecek olursak;

  • Quadband GSM, HSDPA (10.2 Mbps), HSUPA (2.0 Mbps) desteği
  • 13.6 mm kalınlık
  • 680 MHz ARM11 işlemci
  • 256 MB RAM
  • 4.0 inç, 360x640 piksel, dokunmatik, kapasitif, AMOLED ekran (Clear Black Display)
  • İvme ve mesafe sensörleri
  • 3.5 mm kulaklık girişi
  • 16 GB dahili flash bellek (microSD kart girişi yok)
  • Wi-Fi 802.11n
  • Bluetooth 3.0
  • GPS, aGPS
  • microUSB portu + USB on the go desteği
  • 8 megapiksel kamera, çift led flaş
  • Görüntülü görüşme için VGA kamera
  • 1280x720@25 FPS video kaydı
  • TV-out

    dikkatlerden kaçmıyor.

    • Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 8 yıl
ya arkadaşlar. kafam çok karıştı bazı yerlerde olumlu konuşuyolar bazı yerlerde olumsuz. ben qwerty klavyeli alıcam işim gereği lazım. ama n9 u beklemelimiyim yoksa e7 mi yardımcı olursanız sevinirim.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sergentooo 8 yıl

DH Misafiri
ya arkadaşlar. kafam çok karıştı bazı yerlerde olumlu konuşuyolar bazı yerlerde olumsuz. ben qwerty klavyeli alıcam işim gereği lazım. ama n9 u beklemelimiyim yoksa e7 mi yardımcı olursanız sevinirim.

ben beklemeye karar verdim acelem olmadigi icin ama e7 guzel bir cihaz pisman n9 ciksada alanlari pisman etmez diye dusunuyorum
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
huseyincarnege 8 yıl
İngiltere'nin en büyük online satış sitelerinden Expansys, Nokia'nın Symbian^3 işletim sistemli ve QWERTY klavyeli cep telefonu E7 için ön sipariş almaya başladı. 584,99 Pound ön sipariş fiyatına sahip akıllı telefonun 10 Ocak 2010'dan itibaren firmanın stoklarına girmesi beklenmekte.
bu yazıda yanlış bişeyler var :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
huseyincarnege 8 yıl
nokia nın en başarılı telefonu 5800 dı başka geri gelener tırt .samsung ve aplle
gectiler artıl nokyada kendine ceki düzen versin canım.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
huseyincarnege 8 yıl
BU cihaza verinceye kadar 910tl samsun s8500wave al hem daha iyi bir telefon hem daha arif hemdaha iyi bir ekran kalıtesi hemde hem:)n97 gibi bir rezilihi kulanan biri olarak sölüyorum .
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mehmednaim 8 yıl
10 Ocak 2010'da satışta olacakmış. Bence Ocak 2011'den önce satamazlar.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
wolleskaan 8 yıl
Bu telefona bu işlemci
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kkkcrazy 8 yıl
nokia kendini batırmak için elinden geleni yapıyor ama nokiacılar varken batmaz bu şirket :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 8 yıl
herkez n8 in işlemcisine takmış yok neymiş samsung 1ghz çıkartıyo nokia hala 680mhz herkes kafasına göre sallıyo
n8 de iki tane arm11 680 mhz işlemci var
bir tanesi telefonun ana uygulamaları kontrol ediyor
ikincisi telefona sonradan yüklenen uygulamalar için tema progralar oyunlar vb. için
ayriyetten n8 in ekranının üzerinde 3d grafik işlemcisi var izlenilen videolar ve özellikle 3d oyunlar için.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 8 yıl
millet önceden nokia telefon alcam diye can atarken şimdi herkes nokia düşmanı olmuş..bir samsung telefon kullanında o zaman nokianın farkını anlarsınız..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 8 yıl
Samsung Galaxy S varken ya da iphone 4 bunun yüzüne bile bakmam.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Team McLaren 8 yıl

DH Misafiri

Samsung Galaxy S varken ya da iphone 4 bunun yüzüne bile bakmam.


+1
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
huseyincarnege 8 yıl
bide işlemci hızlarına bak heln 600mghz bune 1 ve 1,2 mghz işlemcili telefonlar varken :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +287 12 Angry Men +170 Informed +154 serdar_k +130 madmahmutd +116 csh +99 aca-n +93 flowerhorn +89 MS4343 +82 Chronotide +82
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
10921 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Cep Telefonları, nokia
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 8 yıl A-DATA Nobility NH03: USB 3.0 destekli 1,5TB Harici Disk video inceleme 8 yıl AMD, GTX 580 hakkında konuştu: HD 5970 hâlâ kral! Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
2019 Opel Corsa'nın iç ve dış tasarımı
DonanımHaber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
CNBC: Türkiye 2 hafta içinde S-400'den
DH Forum
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Bahar ve polen alerjisi sezonu açıldı
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim