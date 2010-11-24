Expansys, Nokia E7 için 585 Pound'dan ön sipariş alıyor

Haber Editörü
İngiltere'nin en büyük online satış sitelerinden Expansys, Nokia'nın Symbian^3 işletim sistemli ve QWERTY klavyeli cep telefonu E7 için ön sipariş almaya başladı. 584,99 Pound ön sipariş fiyatına sahip akıllı telefonun 10 Ocak 2010'dan itibaren firmanın stoklarına girmesi beklenmekte.
Nokia E7'nin teknik özelliklerini sizler için bir kez daha gündeme getirecek olursak;
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Quadband GSM, HSDPA (10.2 Mbps), HSUPA (2.0 Mbps) desteği
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13.6 mm kalınlık
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680 MHz ARM11 işlemci
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256 MB RAM
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4.0 inç, 360x640 piksel, dokunmatik, kapasitif, AMOLED ekran (Clear Black Display)
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İvme ve mesafe sensörleri
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3.5 mm kulaklık girişi
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16 GB dahili flash bellek (microSD kart girişi yok)
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Wi-Fi 802.11n
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Bluetooth 3.0
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GPS, aGPS
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microUSB portu + USB on the go desteği
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8 megapiksel kamera, çift led flaş
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Görüntülü görüşme için VGA kamera
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1280x720@25 FPS video kaydı
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TV-out
dikkatlerden kaçmıyor.
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ben beklemeye karar verdim acelem olmadigi icin ama e7 guzel bir cihaz pisman n9 ciksada alanlari pisman etmez diye dusunuyorum
bu yazıda yanlış bişeyler var :)
gectiler artıl nokyada kendine ceki düzen versin canım.
n8 de iki tane arm11 680 mhz işlemci var
bir tanesi telefonun ana uygulamaları kontrol ediyor
ikincisi telefona sonradan yüklenen uygulamalar için tema progralar oyunlar vb. için
ayriyetten n8 in ekranının üzerinde 3d grafik işlemcisi var izlenilen videolar ve özellikle 3d oyunlar için.
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