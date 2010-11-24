Expansys, Nokia E7 için 585 Pound'dan ön sipariş alıyor

İngiltere'nin en büyük online satış sitelerinden Expansys, Nokia'nın Symbian^3 işletim sistemli ve QWERTY klavyeli cep telefonu E7 için ön sipariş almaya başladı. 584,99 Pound ön sipariş fiyatına sahip akıllı telefonun 10 Ocak 2010'dan itibaren firmanın stoklarına girmesi beklenmekte.



Nokia E7'nin teknik özelliklerini sizler için bir kez daha gündeme getirecek olursak;

Quadband GSM, HSDPA (10.2 Mbps), HSUPA (2.0 Mbps) desteği

13.6 mm kalınlık

680 MHz ARM11 işlemci

256 MB RAM

4.0 inç, 360x640 piksel, dokunmatik, kapasitif, AMOLED ekran (Clear Black Display)

İvme ve mesafe sensörleri

3.5 mm kulaklık girişi

16 GB dahili flash bellek (microSD kart girişi yok)

Wi-Fi 802.11n

Bluetooth 3.0

GPS, aGPS

microUSB portu + USB on the go desteği

8 megapiksel kamera, çift led flaş

Görüntülü görüşme için VGA kamera

1280x720@25 FPS video kaydı

TV-out



dikkatlerden kaçmıyor.

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