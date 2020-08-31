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    Snapdragon 732G yonga seti tanıtıldı

    Snapdragon 732G yonga seti orijinale göre çok az bir işlemci performansı artışı ve yüzde 15 grafik performansı artışı sunuyor. Bunun haricinde WiFi 6 ve Bluetooth 5.1 var.
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    Cep Telefonları
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Snapdragon 732G yonga seti tanıtıldı
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    Qualcomm’un orta seviye akıllı telefonlarda sıkça karşımıza çıkan Snapdragon 730G yonga seti güncellendi. Snapdragon 732G yonga seti biraz daha iyileştirilmiş performans ve bağlantı teknolojileri ile geliyor.

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    Snapdragon 732G neler sunacak?

    Snapdragon 732G yonga seti maliyet odaklı olduğu için büyük performans farkları getirmiyor. Sadece iki adet Kryo 470 Gold performans çekirdeğinin 0.1GHz artışla 2.3GHz hızına çıktığı belirtiliyor. 6 adet Kryo 470 Silver verimlilik işlemcisi ise 1.8GHz hızında devam ediyor.

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    Grafik tarafında ise Adreno 618 biraz hız aşırtılmış. Önceki nesle göre grafik biriminin yüzde 15 daha iyi performans gösterdiği belirtiliyor. Bağlantı tarafında ise WiFi 6 ve Bluetooth 5.1 standartları yer alıyor.

    8nm sürecinde geliştirilen yonga seti Snapdragon X15 modem ile 4G ağlarında 800Mpbs hızlarına ulaşabiliyor. Sürekli açık sanal asistan desteği ve Snapdragon Elite Gaming gibi avantajlar aynen devam ediyor. Snapdragon 732G yonga seti ilk olarak yeni nesil bir POCO akıllı telefonunda yer alacak.



    https://www.slashgear.com/qualcomms-snapdragon-732g-promises-graphics-bump-for-midrange-android-31635643/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    tolgatelli (Tolga Telli) 19 dk.
    Qualcomm da işi Nokia’ya gibi yapmaya başladı, her b.ka model çıkarmaya başladı..
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