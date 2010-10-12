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Expansys, Windows Phone 7'li HTC Trophy için 430 Pound'dan ön sipariş almaya başladı

8 yıl
9,2b
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5
Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
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Expansys, Windows Phone 7'li HTC Trophy için 430 Pound'dan ön sipariş almaya başladı
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Akıllı telefon pazarının önemli isimlerinden HTC tarafından tanıtılan Windows Phone 7 işletim sistemli Trophy için İngiltere'nin online satış mağazalarından Expansys şimdiden ön sipariş almaya başladı. Fiyatı 430 Pound olarak belirlenen telefonun 11 kasım tarihine kadar stoklara gireceği tahmine dair tahmin yürütülmekte.

HTC 7 Trophy'nin teknik özelliklerini sizler için tekrar gündeme getirirsek;

  • Dört band GSM, HSDPA desteği
  • 1 GHz frekansında çalışan Qualcomm Snapdragon işlemci
  • 576 MB RAM - 512 MB ROM
  • Windows Phone 7 işletim sistemi
  • 3.8 inç boyutunda 480x800 piksel çözünürlüğünde dokunmatik ekran
  • İvme ve mesafe sensörleri
  • 8 GB dahili bellek (microSD kart girişi yok)
  • 5 megapiksel kamera, otomatik odaklama, led flaş
  • 720p video kaydı
  • Wi-Fi 802.11n
  • Bluetooth 2.1 + A2DP
  • GPS
  • Xbox live entegrasyonu
  • SRS ve Dolby Mobile desteği
  • 1300 mAh batarya

dikkat çekiyor.

Expansys, Windows Phone 7'li HTC Trophy için 430 Pound'dan ön sipariş almaya başladı
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Batuist 8 yıl
boyut ve şekil itibari ile güzel kaliteli ve hoş duruyor... ama wp7 güven vermiyor..
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ORHANSARISIN 8 yıl
görüntülü görüşme yok kart girişi yok,WM7 hüsran çıktı[>:]
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