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    Exxen abone sayısı 1 milyona yürüyor

    Bir hayalin peşinde gittiklerini belirten Acun Ilıcalı; iddialı içerik platformu Exxen’in 1 milyon aboneye ulaşmasını bekliyor. Yeni içerikler de buna katkı sağlayacak.
    26 Şubat 2021, 10:00 (19 sa.)
    2,3b
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    Web Siteleri
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Exxen abone sayısı 1 milyona yürüyor
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    Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu ve yeni yıl ile birlikte erişime açılan Exxen içerik platformu büyümesini sürdürüyor. Kısa sürede 500 bin abone toplayan Exxen’de yeni hedef 1 milyon aboneye ulaşmak.

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    Exxen abone sayısı kaç?

    Biraz daha genç kitleye hitap eden eğlence ve komedi programlarının ağır bastığı Exxen platformu 7 günlük deneme süresi sunuyor. Acun’un 900 milyon TL civarında bir yatırımdan bahsettiği Exxen için hedefler büyük.

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    Haber Global kanalına açıklamalar yapan Acun Ilıcalı iki ay içerisinde Exxen platformunun abone sayısının 1 milyona ulaşmasını beklediklerini açıkladı. Böylece yaklaşık 4 ay içerisinde Exxen platformu 1 milyon aboneye ulaşmış olacak.

    Acun Ilıcalı ulusal kanallarda komedi ve eğlence unsurlarının geri planda kaldığını fark ettiğini ve Exxen stratejisini de buna göre belirlediğini ifade ediyor. Yakın dönemde Hasan Can Kaya’nın sit-com tarzındaki komedi dizisi, İbrahim Büyükak’ın İlginç Bazı Olaylar dizisi, O Ses Türkiye Rap yarışması ve Olağan Şüpheliler dizisi meraklılarını bekliyor olacak.



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    alfa-x 2 gün önce

    Durmak yok ,gelişmeye devam .)

    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    ErTuFx (Ertugrul senel) 19 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Youtube da bedava izleyebilecegim icerikleri parayla millete sunan sacma birsey
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    B Berringer (Ahmet ) 19 sa. ( Mesaj Silindi )
    Exxen vereceğim parayı youtube premium'a veririm en azından reklam izlemem
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    Y YesimCirakli 18 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Daha önceki EXXEN haberinde inşallah batar demiştim ve Acun'un bu çok ağrına gitmiş olacak ki StoryBox'daki röportajında dolaylı olarak benden bahsetmiş, anlam verememişti. Konuyu biraz daha açayım nasıl olsa buraları okuyor...
    Vatandaş olarak görevimiz toplumu ileriye götürmektir. Evet para kazanmak ilk baştaki hedefiniz olabilir ama belli bir noktadan sonra vatandaşınıza hoş vakit geçitmenin, istihtam sağlamanın dışında ülkenizi ileriye götürecek adımlar atmanız beklenir. Bu bağlamda elinizi gerçekten taşın altına koymanız, bunu gösterebilmeniz beklenir. İşte bu noktada Acun medya ve hemen hemen tüm medya kuruluşlarına kızgınım. Tarafsız haber içeriği yok. Peki tercih olmayabilir. Belgesel niteliğinde sadece hayvanları börtü böcekleri kastetmiyorum. Bilim sanat ile ilgili toplum zekasını az da olsa öne çıkartacak, halkını düşünmeye sevkedecek, birşeyler başarabilmesi için cesaretlendirecek en ufak bir kıvılcım belirtisi bile yok. Kutuma gitmek istiyorum deyip saçma sapan 10 dan geriye saymakla bu ülkeye BENCE ihanet ediyorsunuz. Evet izleyici kitleniz hoş vakit geçiriyor olabilir buna elbet ihtiyacımız da var ama her şey bundan ibaret olmamalı. Yetenekli insanları ülkeye tanıtıyorsunuz bunlar güzel EĞLENCELİ şeyler. Eğitici şeyler nerede... Çocuklar maşa koca ayı v.b. çizgi filmleri izliyor peki ne öğreniyor?
    Sizlere sadece küçük bir örnek söyleyeyim. 4 yaşındaki çocuğuma yaklaşık 4 ay boyunca çizgi film olarak sadece BBC Numberblocks izlettim. Sonuç: 4 ay sonunda çocuğum 1 den 100 e kadar ingilizce sayıları okuyabiliyor, söyleyebiliyor ve basit toplama ve çıkartma işlemlerini yapabiliyor. İşte bir ülkenin toplumuna verdiği basit bir örnek. Aynı soruyu kendinize sormanızı istiyorum. Ben gelecek için ne yaptım...
    Sözlerimi geri alıyorum, İnşallah batmazsınız ama sozlerimin biraz batmasını dilerim...
    Daha önceki EXXEN haberinde inşallah batar demiştim ve Acun'un bu çok ağrına gitmiş olacak ki StoryBox'daki röportajında dolaylı olarak benden bahsetmiş, anlam ...
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    Yorumlar (31) Yorum Yaz Forumda Gör
    X Xpower38 (Xpower38 ) 4 sa. ( Mesaj Silindi )
    7 Günlük FREE üyeler de dahil mi mesela.

    Benim FREE üyelik, normalde süresi geçti ama Halen açık izliyorum..



    İlgimi çeken 3 İçerik var.

    * Konuşanlar

    * Garaj

    * TolgaShow



    * İçerik şuan için çok zayıf. Bu içeriğe istenilen ücret yüksek. Tek Fiyat olmalıydı 9.99 TL gibi. Harika olurdu.
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    Portraitclub 7 sa. ( Mesaj Silindi )
    Kim inanır bu saçma abone sayısına Tv8 kanalından ne farkı var bu platformun? Bu kadar güçlü rakipler varken böyle bir işe kalkışmak çok anlamsız geliyor insana. Survivor, o ses ile götürülecek iş değil 16 yıldır yeni şeyler çıkarmak yerine survivor yapmaktan bıkmayan birisinin vizyon olmayan bakış açısıyla yapılmış bir girişim hepsi bu.
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    kazuya58 (sinan polat) 8 sa. ( Mesaj Silindi )
    yavaş yürüsün
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    19yusuf05 (Yusuf Bilgili) 12 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    bu kadar kalitesiz bir platformun bu kadar ücretli abone sayısına ulaşması imkansız, reklam yapmak için üye sayısını abone sayısı olarak söylemişler. başka bir yalanda 900 milyon TL yatırım açıklamaya gerek var mı yalan olduğu her yerinden belli 900 milyon TL lik ne içeriği görüyorsunuz bırakın 900 milyon tl yi 9 milyon tl lik içerik bile yok. yine burada 900 milyon tl yatırım yapacağız düşüncesini aktarıyorlar. 900 milyon tl yatırımı da siz abone olup parasını vereceksiniz sonra yapacaklar tabi ki kim böyle bir platforma para bağlar. Acun'nun kendini marka zannettiğini biliyorum. Bazı kişiler için gerçekten öyle ki o kişilerde muhtemelen bu platformun saçma adını google olmasa bulamazlar. Peki Acun ne markası eğlence programlarını ortadoğu kafasıyla yorumlama markası bir kaç eğlence programında açıyorum, açıyorum, açıyorum, REKLAMLAR, 5dk geriden başlayıp tekrar açıklıyorum........ acun işte bunun markasıdır. aynısının birde açıklıyorum versiyonu var. şimdi Kırmızı Oda ile kadınları(yoksa erkekleri mi demeliydim) istismar etmeye başladı erkekler kadınları sürekli dövüyor kötü davranıyor hep öyle yaparız değil mi biz. kanalı tamamen böyle programlar üzerine kurulu bir balon insanlar survivor'dan sıkıldıklarında ne olacak peki? doğru nasıl olsa başkaları hazırlar acun hazıra konar ortadoğu kafasıyla yorumlayıp milyonları cebine indirir. bu kadar yoruma bakarak Acunu sevmediğimi nefret ettiğimi düşüne bilirsiniz ama nefret etmem hatta çocukken Acun firardayı izlerdim kimse tanımazken bilirdim severdim acunu. umarım yazımı okur ona bir kaç tavsiyem var. bence bu işi bıraksın platform işi ona göre değil dünyada platform kurulunca dizi süreleri kısaldı bölüm sayıları azaldı acun bir şeyi tamamen cıvıtmadan bırakmayan bir adam. İş dünyası rekabetçi rakiplerin Netflix, Disney+,HBOmax olacak(Disney+,HBOmax şuan yok ama yakında gelirler. geleceğide düşünmek zorunda) içerik olarak bunlarla kapışabilecekmisin. netflix neysede Disney+ ve HBOmax geldiğinde Netflix'in ne olacağı bile belli olmaz. Acun ise arkadaşlarını sevdiği insanları koruyan onları zengin eden bir adam bu aslında iyi bir şey insanlara hakkını vermesi ama acun işi ehline veren biri değil Alp Kırşan gibi boş bir adamı zengin etti survivor'dan topladığı boş beleş adamları ünlü yapıp ülkenin entelektüel kalitesini iyice düşürdü. her neyse çok uzattım ülkede platforma ihtiyaç var mı? kesinlikle çok var. yerli içerik kalitesi yerlerde sürünüyor. geri gittikçe geri gidiyoruz hepimizin beklediği bir platform var ama o platform kesinlikle exxen değil o platform, Türkiyede HBO, Disney kalitesini yaşatacak bir paltform tamam bütçeleri onlar kadar yüksek olmayacaktır ama örnek alınması gereken platform kesinlikle bunlar zaten bu platformlar gibi ortadoğu kafasından (uzun süre boş bakışmalar ve müzükler çok fazla bölüm sayısı) kaliteli içerik üretince toplum karşılığını verecektir. inanılmaz abonelik rakamlarına ulaşılacaktır.
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    elLbufFer (selçuk dabak) 12 sa. ( Mesaj Silindi )
    Yetişkin , kendini bilen biri kolay kolay bu platforma para vermez . Balon + reklam .
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    mitokondrioglukadayi 14 sa. ( Mesaj Silindi )
    7 gun bedava uyeligi acanlarin sayisi 999 bin falansa, normaldir, yoksa buna bin uye bile zor bulunur, cop.
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    Frank Lapidus (Batu H.) 15 sa. ( Mesaj Silindi )
    vay bee, yürü be misafir üyelik :)
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    pilotaFerrari 15 sa. ( Mesaj Silindi )
    Şu leş programlara para vereceğime YouTube'dan KV izlerim daha iyi.
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    D DH Misafiri 15 sa. ( Mesaj Silindi )
    Insanlarin yorgun beyinlerine uyusturucu etkisi yapacak sekilde programlar yapan bu platformun basarili olmasini hic istemiyorum. Gelecege rol model olacak ve toplumu ileriye tasimayacak bir zihniyetin medyada bu kadar baskin yer tutmasi da oldukca uzucu. Yillardir gosterilen Survivor toplumumuza ne katmistir ya da neler goturmustur diye sorsak bu platformun neden basariz olmasini istememizin alt yapisi olusacaktir.
    Yanıtla +6
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    D DH Misafiri 15 sa. ( Mesaj Silindi )
    Saçmalığın daniskası. Ben bu haberlere inanmıyorum. Kesinlikle reklam amaçlı yapılmış bir haber. Exxen'e para verip üye mi olunur? Gereksiz bir platform.
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    2275 kez okundu.
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