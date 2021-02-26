Exxen abone sayısı 1 milyona yürüyor

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Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu ve yeni yıl ile birlikte erişime açılan Exxen içerik platformu büyümesini sürdürüyor. Kısa sürede 500 bin abone toplayan Exxen’de yeni hedef 1 milyon aboneye ulaşmak.

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Exxen abone sayısı kaç?

Biraz daha genç kitleye hitap eden eğlence ve komedi programlarının ağır bastığı Exxen platformu 7 günlük deneme süresi sunuyor. Acun’un 900 milyon TL civarında bir yatırımdan bahsettiği Exxen için hedefler büyük.

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Haber Global kanalına açıklamalar yapan Acun Ilıcalı iki ay içerisinde Exxen platformunun abone sayısının 1 milyona ulaşmasını beklediklerini açıkladı. Böylece yaklaşık 4 ay içerisinde Exxen platformu 1 milyon aboneye ulaşmış olacak.

Acun Ilıcalı ulusal kanallarda komedi ve eğlence unsurlarının geri planda kaldığını fark ettiğini ve Exxen stratejisini de buna göre belirlediğini ifade ediyor. Yakın dönemde Hasan Can Kaya’nın sit-com tarzındaki komedi dizisi, İbrahim Büyükak’ın İlginç Bazı Olaylar dizisi, O Ses Türkiye Rap yarışması ve Olağan Şüpheliler dizisi meraklılarını bekliyor olacak.

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