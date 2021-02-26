Exxen abone sayısı 1 milyona yürüyor

Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu ve yeni yıl ile birlikte erişime açılan Exxen içerik platformu büyümesini sürdürüyor. Kısa sürede 500 bin abone toplayan Exxen’de yeni hedef 1 milyon aboneye ulaşmak.İlginizi Çekebilir Avusturalya yerel yayıncıları destekleyecek kanunu kabul etti
Exxen abone sayısı kaç?
Biraz daha genç kitleye hitap eden eğlence ve komedi programlarının ağır bastığı Exxen platformu 7 günlük deneme süresi sunuyor. Acun’un 900 milyon TL civarında bir yatırımdan bahsettiği Exxen için hedefler büyük.
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Haber Global kanalına açıklamalar yapan Acun Ilıcalı iki ay içerisinde Exxen platformunun abone sayısının 1 milyona ulaşmasını beklediklerini açıkladı. Böylece yaklaşık 4 ay içerisinde Exxen platformu 1 milyon aboneye ulaşmış olacak.
Acun Ilıcalı ulusal kanallarda komedi ve eğlence unsurlarının geri planda kaldığını fark ettiğini ve Exxen stratejisini de buna göre belirlediğini ifade ediyor. Yakın dönemde Hasan Can Kaya’nın sit-com tarzındaki komedi dizisi, İbrahim Büyükak’ın İlginç Bazı Olaylar dizisi, O Ses Türkiye Rap yarışması ve Olağan Şüpheliler dizisi meraklılarını bekliyor olacak.
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Vatandaş olarak görevimiz toplumu ileriye götürmektir. Evet para kazanmak ilk baştaki hedefiniz olabilir ama belli bir noktadan sonra vatandaşınıza hoş vakit geçitmenin, istihtam sağlamanın dışında ülkenizi ileriye götürecek adımlar atmanız beklenir. Bu bağlamda elinizi gerçekten taşın altına koymanız, bunu gösterebilmeniz beklenir. İşte bu noktada Acun medya ve hemen hemen tüm medya kuruluşlarına kızgınım. Tarafsız haber içeriği yok. Peki tercih olmayabilir. Belgesel niteliğinde sadece hayvanları börtü böcekleri kastetmiyorum. Bilim sanat ile ilgili toplum zekasını az da olsa öne çıkartacak, halkını düşünmeye sevkedecek, birşeyler başarabilmesi için cesaretlendirecek en ufak bir kıvılcım belirtisi bile yok. Kutuma gitmek istiyorum deyip saçma sapan 10 dan geriye saymakla bu ülkeye BENCE ihanet ediyorsunuz. Evet izleyici kitleniz hoş vakit geçiriyor olabilir buna elbet ihtiyacımız da var ama her şey bundan ibaret olmamalı. Yetenekli insanları ülkeye tanıtıyorsunuz bunlar güzel EĞLENCELİ şeyler. Eğitici şeyler nerede... Çocuklar maşa koca ayı v.b. çizgi filmleri izliyor peki ne öğreniyor?
Sizlere sadece küçük bir örnek söyleyeyim. 4 yaşındaki çocuğuma yaklaşık 4 ay boyunca çizgi film olarak sadece BBC Numberblocks izlettim. Sonuç: 4 ay sonunda çocuğum 1 den 100 e kadar ingilizce sayıları okuyabiliyor, söyleyebiliyor ve basit toplama ve çıkartma işlemlerini yapabiliyor. İşte bir ülkenin toplumuna verdiği basit bir örnek. Aynı soruyu kendinize sormanızı istiyorum. Ben gelecek için ne yaptım...
Sözlerimi geri alıyorum, İnşallah batmazsınız ama sozlerimin biraz batmasını dilerim...