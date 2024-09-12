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    Exxen ve ExxenSpor üyelik ücretine zam! İşte güncel fiyatlar

    Exxen ve ExxenSpor üyelik ücretlerine sürpriz bir zam geldi. Peki Exxen fiyatları ne kadar oldu? Exxen'e ne kadar zam geldi? İşte güncellenen abonelik fiyatları...  
    Exxen ve ExxenSpor abonelik ücretine zam! İşte yeni fiyatlar Tam Boyutta Gör
    Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu dijital içerik platformu Exxen'e büyük zam geldi. Yeni fiyatlarla, hem normal hem de spor paketleri kullanıcıları artık daha yüksek ücret ödeyecek. İşte Konuşanlar, Leyla ile Mecnun, Gibi, Sizi Dinliyorum gibi yerli yapımların ve UEFA avrupa liglerinin yayınlandığı platformun yeni abonelik ücretleri...

    Exxen ve ExxenSpor üyelik ücretine zam

    Exxen abonelerine gönderilen e-postaya göre bir aylık Reklamlı Exxen üyelik ücreti 129,00 TL'den 160,90 TL'ye yükseldi. Bir aylık Reklamlı ExxenSpor paketi üyeliği ise 289,50 TL'den 327,90 TL'ye çıktı. Reklamsız aboneliklerin fiyatı ise sırasıyla 179.00 TL'den 223,90 TL'ye, Exxen Spor için  239,00 TL'den 390,90 TL'ye çıktı. Yeni fiyatlar 12 Eylül 2024'ten itibaren geçerli olacak.

    Exxen fiyatları ne kadar? Exxen'e ne kadar zam geldi Eylül 2024

    • Reklamlı Exxen ücreti ne kadar?

    Aylık: 129,00 TL > 160,90 TL

    • Reklamsız Exxen ne kadar?

    Aylık: 179.00 TL > 223,90 TL

    • Reklamlı Exxen Spor fiyatı

    Aylık: 289,50 TL > 327,90 TL

    • Reklamsız Exxen Spor ücreti

    Aylık: 239,00 TL > 390,90 TL

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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 2 gün önce

    Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.

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    karagece25 2 gün önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 4 gün önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    Profil resmi
    poopae2W 1 hafta önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 hafta önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    Profil resmi
    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 7 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 8 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 9 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 10 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 10 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 11 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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