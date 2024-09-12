Exxen ve ExxenSpor üyelik ücretine zam! İşte güncel fiyatlar

- Exxen ve ExxenSpor üyelik ücretine zam
- Exxen fiyatları ne kadar? Exxen'e ne kadar zam geldi Eylül 2024
- Reklamlı Exxen ücreti ne kadar?
- Reklamsız Exxen ne kadar?
- Reklamlı Exxen Spor fiyatı
- Reklamsız Exxen Spor ücreti
- Yorumlar
Exxen ve ExxenSpor üyelik ücretine zam
Exxen abonelerine gönderilen e-postaya göre bir aylık Reklamlı Exxen üyelik ücreti 129,00 TL'den 160,90 TL'ye yükseldi. Bir aylık Reklamlı ExxenSpor paketi üyeliği ise 289,50 TL'den 327,90 TL'ye çıktı. Reklamsız aboneliklerin fiyatı ise sırasıyla 179.00 TL'den 223,90 TL'ye, Exxen Spor için 239,00 TL'den 390,90 TL'ye çıktı. Yeni fiyatlar 12 Eylül 2024'ten itibaren geçerli olacak.
Exxen fiyatları ne kadar? Exxen'e ne kadar zam geldi Eylül 2024
-
Reklamlı Exxen ücreti ne kadar?
Aylık: 129,00 TL > 160,90 TL
-
Reklamsız Exxen ne kadar?
Aylık: 179.00 TL > 223,90 TL
-
Reklamlı Exxen Spor fiyatı
Aylık: 289,50 TL > 327,90 TL
-
Reklamsız Exxen Spor ücreti
Aylık: 239,00 TL > 390,90 TLBu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.