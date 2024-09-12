Exxen ve ExxenSpor üyelik ücretine zam! İşte güncel fiyatlar

Exxen ve ExxenSpor üyelik ücretlerine sürpriz bir zam geldi. Peki Exxen fiyatları ne kadar oldu? Exxen'e ne kadar zam geldi? İşte güncellenen abonelik fiyatları...