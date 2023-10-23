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    Exxen 14 gün ücretsiz oldu: Galatasaray - Bayern Münih maçı ücretsiz izlenebilecek!

    Galatasaray - Bayern Münih maçı öncesi Exxen ücretsiz oldu. Peki Exxen’in 14 gün bedava izle kampanyası nasıl başlatılır? İşte maçı ücretsiz izlemek için yapmanız gerekenler:
    Exxen’de Galatasaray-Bayern Münih maçı ücretsiz nasıl izlenir? Tam Boyutta Gör
    Old Trafford’da Manchester United’ı yenerek tarihe geçen Galatasaray bu kez evinde başka bir dünya devi Bayern Münih’i ağırlıyor. 24 Ekim Salı akşamı 19.45'te Rams Park'ta oynanacak mücadele Exxen'den canlı olarak yayınlanacak. Exxen maçı şifresiz olarak yayınlayacağını duyurdu. Maçı izlemek için Exxen platformunda üyelik oluşturmak gerekiyor.

    Exxen 14 gün ücretsiz kampanyasına nasıl katılınır?

    • https://www.exxen.com/tr/sign-up adresine gidin
    • Mail ve şifre girdikten sonra mail adresinize gelen kodu sonraki sayfada girin
    • Gelen pencereden Exxenspor seçeneğini seçmeniz gerekli
    • Paketlerden birini seçerek devam edin
    • Ödeme bilgilerinizi girin

    Öncelikle şunu belirtmekte fayda var. Exxen ücretsiz deneme kampanyasına üye olmak için muhakkak kredi kartı bilgilerini vermek gerekiyor. Kredi kartı vermek istemiyorsanız Exxen üyesi olamazsınız.

    Tavsiyemiz bir sanal kart oluşturarak bu kartın bilgilerini vermeniz ve sanal kartın bakiyesini 1TL olarak belirlemeniz. Çünkü Exxen kredi kartını kontrol etmek için 1TL çekim yapıyor ve 1 hafta sonra iade ediyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    salih_47 8 dakika önce

    yeter artık çıkma önüme yeter

    S
    saçmalama gel buraya 1 hafta önce

    hurca parca veya komple araç alınır

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    SupremeMasterr 1 hafta önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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