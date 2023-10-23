Exxen 14 gün ücretsiz oldu: Galatasaray - Bayern Münih maçı ücretsiz izlenebilecek!

Tam Boyutta Gör Old Trafford’da Manchester United’ı yenerek tarihe geçen Galatasaray bu kez evinde başka bir dünya devi Bayern Münih’i ağırlıyor. 24 Ekim Salı akşamı 19.45'te Rams Park'ta oynanacak mücadele Exxen'den canlı olarak yayınlanacak. Exxen maçı şifresiz olarak yayınlayacağını duyurdu. Maçı izlemek için Exxen platformunda üyelik oluşturmak gerekiyor.

Exxen 14 gün ücretsiz kampanyasına nasıl katılınır?

https://www.exxen.com/tr/sign-up adresine gidin

Mail ve şifre girdikten sonra mail adresinize gelen kodu sonraki sayfada girin

Gelen pencereden Exxenspor seçeneğini seçmeniz gerekli

Paketlerden birini seçerek devam edin

Ödeme bilgilerinizi girin

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Öncelikle şunu belirtmekte fayda var. Exxen ücretsiz deneme kampanyasına üye olmak için muhakkak kredi kartı bilgilerini vermek gerekiyor. Kredi kartı vermek istemiyorsanız Exxen üyesi olamazsınız.

Tavsiyemiz bir sanal kart oluşturarak bu kartın bilgilerini vermeniz ve sanal kartın bakiyesini 1TL olarak belirlemeniz. Çünkü Exxen kredi kartını kontrol etmek için 1TL çekim yapıyor ve 1 hafta sonra iade ediyor.

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