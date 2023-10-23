Exxen 14 gün ücretsiz oldu: Galatasaray - Bayern Münih maçı ücretsiz izlenebilecek!

Exxen 14 gün ücretsiz kampanyasına nasıl katılınır?
- https://www.exxen.com/tr/sign-up adresine gidin
- Mail ve şifre girdikten sonra mail adresinize gelen kodu sonraki sayfada girin
- Gelen pencereden Exxenspor seçeneğini seçmeniz gerekli
- Paketlerden birini seçerek devam edin
- Ödeme bilgilerinizi girin
Öncelikle şunu belirtmekte fayda var. Exxen ücretsiz deneme kampanyasına üye olmak için muhakkak kredi kartı bilgilerini vermek gerekiyor. Kredi kartı vermek istemiyorsanız Exxen üyesi olamazsınız.
Tavsiyemiz bir sanal kart oluşturarak bu kartın bilgilerini vermeniz ve sanal kartın bakiyesini 1TL olarak belirlemeniz. Çünkü Exxen kredi kartını kontrol etmek için 1TL çekim yapıyor ve 1 hafta sonra iade ediyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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