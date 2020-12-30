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    Exxen'in aylık abonelik ücreti belli oldu

    Acun Ilıcalı'nın geçtiğimiz aylarda duyurduğu Netflix tarzı yerli video akış platformu Exxen'in aylık abonelik ücreti belli oldu.
    1 sa. (Son Güncelleme: 1 sa.)
    7,2b
    245
    67
    Sinema ve Dizi
    Abone ol
    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    18

    Exxen'in aylık abonelik ücreti belli oldu
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    Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Netflix tarzı yerel video akış platformu Exxen, geçtiğimiz aylarda duyurulmuştu ve ilk içerikleri de belli olmuştu. Birkaç dakika önce de platformun aylık ücreti belli oldu.

    Ayrıca Bkz. "Exxen'de yayınlanacağı kesinleşen dizi, film ve programlar"

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    Daha önce herkesin ulaşabileceği bir fiyata sunulacağı söylenen Exxen'in aylık ücreti 9.90 TL. Acun Ilıcalı'nın yaptığı Instagram paylaşımına göre platformu ilk 7 gün ücretsiz bir şekilde kullanabileceğiz. Acun Ilıcalı'nın yaptığı paylaşımı aşağıda bulabilirsiniz.

    Exxen, 1 Ocak'ta yayın hayatına başlayacak.

    Platformda Netflix gibi aile planı bulunacak mı henüz kesin olarak bilinmiyor ancak büyük ihtimalle bir başka yerel platform olan BluTV gibi, bir üyeliği yalnızca bir kişi kullanabilecektir.

    Exxen'de yayınlanacak olan ve şu ana kadar duyurulan birçok içerik mevcut. İleride elbette daha fazla içerik de platforma gelecektir. Şu ana kadar resmi olarak duyurulan tüm içerikleri burada bulabilirsiniz.  



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    Trafiği ezip geçen araç: Hum Rider

    ccc231

    guzel

    45 dakika önce
    mydonnoz

    lastikler yana doğru nasıl kayabiliyor?

    2 saat önce
    mehmetyilmaztruck

    salak salak uğraşlar, o kadar insan o ışıklarda boşuna mı bekliyor mk

    10 saat önce
    ÖzdalDoğru

    İstanbul'da yap bakalım bunu; ya polise takılırsın ya da Haydar abimize.

    22 saat önce
    homebird

    Biri de kapıyı açıyormuş . Seyreyle cümbüşü :)

    1 gün önce
    buraxus

    Admin İnternet bağlatmışsın hayırlı olsun...

    1 gün önce
    ilkerinanç

    Tek tuşla kaldırıp, indirebiliyorsak iyi. Ama çok gereksiz be abi. Bir de yükseklik neye göre belirleniyor az yüksek bi aracı hesaplayamayıp geçip tavanını çizersek sıkıntı olur hele Türkiyede. Gerçi dokunmadan geçsen de "Sen napıyon oooluum" diye saldırırlarsa şaşırmam.

    1 gün önce
    _Kullanıcı_Adı_

    Reis bee. Geçmişe gittim geldim vallaha helal olsun. 2008 2009 lardan da haber isteriz, çok güzel yıllardı. Bir hatırlayalım.

    1 gün önce
    Xtrud

    5 senelik haber tebrikler

    1 gün önce
    V4LKyR

    Asdaşlskjdapda çok iyi be

    1 gün önce
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Holk (Holk Holk) 1 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    1 Ay ücretsiz,diğer aylar 7.90 olan Amazon Prime hizmetleri (video,prime avantajları) varken ne diye youtube çöplüğünü 10 lira verip alalım?
    2 Yanıt Yanıtla +101
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    Aragorns 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Teşekkürler acun YouTube çöplüğünü temizlediğin için
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    Hilalkutlu97 1 sa. ( Mesaj Silindi ) Hüseyin Ayoğlu
    Hocam reklamsızı 20 tl netflix gibi bir platforma 10 tl veriyoruz ne reklam var ne bir şey üstelik 100 katı fazla içeriği var reklamlı reklamsız bence saçma olmuş netflix gibi kullanıcı sayısına göre ücretlendirme daha mantıklı olurdu
    Hocam reklamsızı 20 tl netflix gibi bir platforma 10 tl veriyoruz ne reklam var ne bir şey üstelik 100 katı fazla içeriği var reklamlı reklamsız bence saçma olm...
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    1 Yanıt Yanıtla +20
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    Yorumlar (46) Yorum Yaz Forumda Gör
    1
    righteous@ 6 dk. ( Mesaj Silindi )
    Şaka maka şu içeriklerle netflixe rakip olacağını sananlar var,yeminle oksijen israfı şu tipler..ağaç olsalardı keşke..gerçi o zaman da kimseye gölge olmazlardı..
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    WhyNot? (Koray ) 1 dk. ( Mesaj Silindi ) righteous@
    Netflix'e rakip olur demiyorum da daha yeni kurulmakta ileride sürekli bir sürü yeni , çeşitli içerikler gelecektir kalitesi tartışılır tabi. Mevcut duyurular platformun çıkış ve yakın zamanda gelecek içerikleri.
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    akemals42 (A Kemal Sevin) 7 dk. ( Mesaj Silindi )
    7 gün nedir ya ? Yap bi 30 gün insanlar alışsın.. blu tv gibi olacak sonu bu gidişle
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    righteous@ 9 dk. ( Mesaj Silindi )
    Komik olmuş..
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    carter (Volkan ) 9 dk. ( Mesaj Silindi )
    0.90 dahi olsa para kaptırmayacağım içerikler üreticisi.
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    healthbreaker 13 dk. ( Mesaj Silindi )
    Acun yanlis stratejiyle girdi youtube u parali yapmaya calisiyor resmen.Bunlar icerik degil insan bi amazona bakar ne yapiyor en iyiler diye lambur lumbur dalmis herif
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    redokus 16 dk. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Dış yada iç kaliteli film yada dizileri ekleyebilirse belki o zaman Netflix'e yaklaşabilir.
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    tanerf82 (taner fener) 26 dk. ( Mesaj Silindi )
    Aylık: 9.90

    veya

    9.90/ay

    ama

    Aylık/9.90

    değil.
    Yanıtla
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    ÖZELKUVVET 29 dk. ( Mesaj Silindi )
    tv8i satar yakında buraya yazıyorum
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    Dalette (hasan yılmaz) 40 dk. ( Mesaj Silindi )
    Sizin sayenizde, ücretsiz youtube içeriği için ödeme yapacağız..
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    esmerbuyucu (E. B.) 48 dk. ( Mesaj Silindi )
    Fiyat makul tutulmuş.



    Youtube'u çöplerden temizledi diyenler Youtube'daki diğer çöpleri izlemeye devam edebilirler. Herkesin video ekleyebildiği bir platformun kalitesinin tartışılması bile abes
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    aenescan1994 (Aenescan ***) 34 dk. ( Mesaj Silindi ) esmerbuyucu
    Fanboy olmayın bir kere de be
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