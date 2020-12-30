Exxen'in aylık abonelik ücreti belli oldu

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Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Netflix tarzı yerel video akış platformu Exxen, geçtiğimiz aylarda duyurulmuştu ve ilk içerikleri de belli olmuştu. Birkaç dakika önce de platformun aylık ücreti belli oldu.

Ayrıca Bkz. "Exxen'de yayınlanacağı kesinleşen dizi, film ve programlar"

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Daha önce herkesin ulaşabileceği bir fiyata sunulacağı söylenen Exxen'in aylık ücreti 9.90 TL. Acun Ilıcalı'nın yaptığı Instagram paylaşımına göre platformu ilk 7 gün ücretsiz bir şekilde kullanabileceğiz. Acun Ilıcalı'nın yaptığı paylaşımı aşağıda bulabilirsiniz.

Exxen, 1 Ocak'ta yayın hayatına başlayacak.

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Platformda Netflix gibi aile planı bulunacak mı henüz kesin olarak bilinmiyor ancak büyük ihtimalle bir başka yerel platform olan BluTV gibi, bir üyeliği yalnızca bir kişi kullanabilecektir.

Exxen'de yayınlanacak olan ve şu ana kadar duyurulan birçok içerik mevcut. İleride elbette daha fazla içerik de platforma gelecektir. Şu ana kadar resmi olarak duyurulan tüm içerikleri burada bulabilirsiniz.

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