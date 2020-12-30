Exxen'in aylık abonelik ücreti belli oldu

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Netflix tarzı yerel video akış platformu Exxen, geçtiğimiz aylarda duyurulmuştu ve ilk içerikleri de belli olmuştu. Birkaç dakika önce de platformun aylık ücreti belli oldu.
Ayrıca Bkz. "Exxen'de yayınlanacağı kesinleşen dizi, film ve programlar"İlginizi Çekebilir Haluk Bilginer'in başrolünde olduğu Exxen dizisi Şeref Bey'den fragman yayınlandı
Daha önce herkesin ulaşabileceği bir fiyata sunulacağı söylenen Exxen'in aylık ücreti 9.90 TL. Acun Ilıcalı'nın yaptığı Instagram paylaşımına göre platformu ilk 7 gün ücretsiz bir şekilde kullanabileceğiz. Acun Ilıcalı'nın yaptığı paylaşımı aşağıda bulabilirsiniz.
Exxen, 1 Ocak'ta yayın hayatına başlayacak.
Platformda Netflix gibi aile planı bulunacak mı henüz kesin olarak bilinmiyor ancak büyük ihtimalle bir başka yerel platform olan BluTV gibi, bir üyeliği yalnızca bir kişi kullanabilecektir.
Exxen'de yayınlanacak olan ve şu ana kadar duyurulan birçok içerik mevcut. İleride elbette daha fazla içerik de platforma gelecektir. Şu ana kadar resmi olarak duyurulan tüm içerikleri burada bulabilirsiniz.
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Trafiği ezip geçen araç: Hum Rider
guzel
lastikler yana doğru nasıl kayabiliyor?
salak salak uğraşlar, o kadar insan o ışıklarda boşuna mı bekliyor mk
İstanbul'da yap bakalım bunu; ya polise takılırsın ya da Haydar abimize.
Biri de kapıyı açıyormuş . Seyreyle cümbüşü :)
Admin İnternet bağlatmışsın hayırlı olsun...
Tek tuşla kaldırıp, indirebiliyorsak iyi. Ama çok gereksiz be abi. Bir de yükseklik neye göre belirleniyor az yüksek bi aracı hesaplayamayıp geçip tavanını çizersek sıkıntı olur hele Türkiyede. Gerçi dokunmadan geçsen de "Sen napıyon oooluum" diye saldırırlarsa şaşırmam.
Reis bee. Geçmişe gittim geldim vallaha helal olsun. 2008 2009 lardan da haber isteriz, çok güzel yıllardı. Bir hatırlayalım.
5 senelik haber tebrikler
Asdaşlskjdapda çok iyi be
veya
9.90/ay
ama
Aylık/9.90
değil.
Youtube'u çöplerden temizledi diyenler Youtube'daki diğer çöpleri izlemeye devam edebilirler. Herkesin video ekleyebildiği bir platformun kalitesinin tartışılması bile abes
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