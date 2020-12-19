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    Exxen'in ilk dizisi olan Haluk Bilginer'in başrolünde olduğu Şeref Bey'den poster yayınlandı

    Geçtiğimiz aylarda Türkiye'nin en popüler isimlerinden biri olan Acun Ilıcalı'nın duyurduğu Exxen platformunun ilk dizisi belli oldu: Şeref Bey.
    2 gün
    7,7b
    1
    19
    Sinema ve Dizi
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    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    2

    Exxen'in ilk dizisi olan Haluk Bilginer'in başrolünde olduğu Şeref Bey'den poster yayınlandı
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    Türkiye'de en çok izlenen birçok projenin sahibi olan Acun Ilıcalı'nın yeni profesi Exxen, geçtiğimiz aylarda duyurulmuştu ve birkaç hafta önce de içeriklerinin bir kısmı belli olmuştu. Şimdi de ilk içeriklerinden biri olan Şeref Bey'den poster paylaşıldı.

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    Birkaç hafta önce çekimleri başlayan Şeref Bey dizisinden geçtiğimiz saatlerde ilk poster yayınlandı. Geçtiğimiz aylarda duyurulan dizinin Exxen'in ilk yapımlarından biri olması bekleniyor. Exxen'in 1 Ocak'ta yayın hayatına başlayacağı açıklandı ancak hâlâ ilk gün erişime açık olacak içerikler belli değil. Bu içeriklerden birisinin Şeref Bey olma ihtimali bulunuyor.

    Şeref Bey dizisi, 10 bölümden oluşan bir kara komedi dizisi olacak. Dizinin başrolünde başarılı oyuncu Haluk Bilginer bulunuyor. Haluk Bilginer'e ise  Devrim Yakut, Serhat Kılıç, Songül Öden, Ahmet Rıfat Şungar, Ertan Saban, Beyti Engin ve Şükran Ovalı gibi isimler eşlik ediyor. Dizinin yönetmenliğin, Onur Ünlü; senaristliğini ise Yusuf Reha Alp üstleniyor.

    Postere baktığımızda çok aşina olduğumuz bir yapısı var gibi duruyor ancak elbette izledikten sonra yorum yapmak daha doğru olur. Aşağıdan postere bakabilirsiniz.



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    carter (Volkan ) 2 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Kuruş para kaptırmayı düşünmüyorum.
    1 Yanıt Yanıtla +39
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    healthbreaker 2 gün ( Mesaj Silindi )
    siexxen 1 kuruş verilmez bu platforma
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    yingyangtwinz 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Yayinlandigi gibi dizimagde
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    Yorumlar (14) Yorum Yaz Forumda Gör
    1
    monacomen 19 sa. ( Mesaj Silindi )
    Kimsenin dikkatini çekti mi bilmem. Haluk Bilginer'in eskiden çok karizmatik bir sesi vardı. Böyle tok, davudi. Ama ne olduysa çok mu animasyon dizisi seslendirdi, artık sesi tamamen Donald Duck gibi geliyor bana, niye öyle yapıyor niye sesini ördek gibi çıkartıyor anlayamıyorum, kimse mi, ağbi sesini niye ördek gibi yapıyosun hiç komik değil demiyor?
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    BYRM81 (Bayram ERTÜRK) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Alıp sahibi olduğum hiçbir televizyon yada uydu alıcıda Acun medyaya ait kanallar olmadığı için aşina değilim.Pc,telefon ve diğer sosyal mecralardanda olabildiğince engelliyorum oh mis..
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    Romeo84 2 gün ( Mesaj Silindi )
    hasan can kaya olayından sonra zor geçerim...gülmek bile parayla bu ülkede...
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    htezcanolur (huseyin Tezcanolur) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Onur ünlü çekiyorsa izlenir
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    Souls_dd 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Iyi alisti bunlar cakal netflix varken sana mi para yedircez
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    Esxici (Mehmet Zülküf) 2 gün yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Dijitalin vazgeçilmez yüzü oldu Haluk Bilginer
    Yanıtla +8
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    healthbreaker 2 gün ( Mesaj Silindi )
    siexxen 1 kuruş verilmez bu platforma
    Yanıtla +26
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    karaniler 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Aşina olduğumuz gibi duruyor demişsiniz ya sayın moderatör, eğer acun yaptıysa kesin aşina olduğumuz gibidir 😀
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    redar 2 gün (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Exxen nasıl bir isim ya?
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    carter (Volkan ) 2 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Kuruş para kaptırmayı düşünmüyorum.
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    7741 kez okundu.
    14 kişi, toplam 14 yorum yazdı.

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    şeref bey, konusu ve
    7 etiket daha ne zaman exxen nedir oyuncular oyuncu kadrosu hikayesi Bilim ve Teknoloji
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