Exxen'in ilk dizisi olan Haluk Bilginer'in başrolünde olduğu Şeref Bey'den poster yayınlandı

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Türkiye'de en çok izlenen birçok projenin sahibi olan Acun Ilıcalı'nın yeni profesi Exxen, geçtiğimiz aylarda duyurulmuştu ve birkaç hafta önce de içeriklerinin bir kısmı belli olmuştu. Şimdi de ilk içeriklerinden biri olan Şeref Bey'den poster paylaşıldı.

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Birkaç hafta önce çekimleri başlayan Şeref Bey dizisinden geçtiğimiz saatlerde ilk poster yayınlandı. Geçtiğimiz aylarda duyurulan dizinin Exxen'in ilk yapımlarından biri olması bekleniyor. Exxen'in 1 Ocak'ta yayın hayatına başlayacağı açıklandı ancak hâlâ ilk gün erişime açık olacak içerikler belli değil. Bu içeriklerden birisinin Şeref Bey olma ihtimali bulunuyor.

Şeref Bey dizisi, 10 bölümden oluşan bir kara komedi dizisi olacak. Dizinin başrolünde başarılı oyuncu Haluk Bilginer bulunuyor. Haluk Bilginer'e ise Devrim Yakut, Serhat Kılıç, Songül Öden, Ahmet Rıfat Şungar, Ertan Saban, Beyti Engin ve Şükran Ovalı gibi isimler eşlik ediyor. Dizinin yönetmenliğin, Onur Ünlü; senaristliğini ise Yusuf Reha Alp üstleniyor.

Postere baktığımızda çok aşina olduğumuz bir yapısı var gibi duruyor ancak elbette izledikten sonra yorum yapmak daha doğru olur. Aşağıdan postere bakabilirsiniz.

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