Exxen ve ExxenSpor üyelik ücretine zam! İşte güncel fiyatlar

- Exxen fiyatları ne kadar? Exxen'e ne kadar zam geldi 2023
- Reklamlı Exxen ücreti ne kadar?
- Reklamsız Exxen ne kadar?
- Reklamlı Exxen Spor fiyatı
- Reklamsız Exxen Spor ücreti
- Exxen fiyatı neden arttı?
- Yorumlar
Bir aylık Reklamlı Exxen üyelik ücreti 39,90 TL'den 49,90 TL'ye yükseldi. Bir aylık Reklamlı ExxenSpor paketi üyeliği ise 119,90 TL’den 129,90 TL'ye çıktı. Exxen, ayda 10 TL'lik rekabetçi fiyatıyla sektöre adım atmıştı ancak bugün gelinen noktada reklamlı olmasına rağmen Netflix, Disney+'a yaklaşmış durumda.
Exxen fiyatları ne kadar? Exxen'e ne kadar zam geldi 2023
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Reklamlı Exxen ücreti ne kadar?
Aylık: 39,90 TL > 49,90 TL
Yıllık: 33,50 TL > 41,90 TL x 12
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Reklamsız Exxen ne kadar?
Aylık: 54,90 TL > 69,90 TL
Yıllık: 45,90 TL > 58,50 TL
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Reklamlı Exxen Spor fiyatı
Aylık: 119,90 TL > 129,90 TL
Yıllık: 94,90 TL > 102,90 TL x 12
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Reklamsız Exxen Spor ücreti
Aylık: 134,90 TL > 149,90 TL
Yıllık: 107,30 TL > 119,50 TL x 12
Exxen fiyatı neden arttı?
Exxen’den gelen açıklama şu yönde: “Değerli üyemiz, Türkiye'nin dijital platformu Exxen olarak içeriklerimizi zenginleştirmek ve hizmet kalitemizi daha da arttırmak için abonelik fiyatlarımızı 5 Ocak 2023 tarihinden itibaren güncelliyoruz. Yeni yılda da her yaşa ve zevke hitap eden yapımları sizlerle buluşturmaya, hayatınıza keyif katmaya devam edeceğiz.”Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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