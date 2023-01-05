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    Exxen ve ExxenSpor üyelik ücretine zam! İşte güncel fiyatlar

    Exxen, yeni sezonun başlaması nedeniyle abonelik ücretine zam yaptı. ExxenSpor paketine de zam geldi. Exxen fiyatları ne kadar oldu? Exxen'e ne kadar zam geldi?
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    exxen fiyat zam üyelik ücretleri ne kadar Tam Boyutta Gör
    Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu dijital içerik platformu Exxen'e büyük zam geldi. Konuşanlar, Leyla ile Mecnun, Gibi, Sizi Dinliyorum gibi yerli yapımların ve UEFA avrupa liglerinin yayınlandığı platformda Exxen abonelik ücretlerine artış uygulandı.

    Bir aylık Reklamlı Exxen üyelik ücreti 39,90 TL'den 49,90 TL'ye yükseldi. Bir aylık Reklamlı ExxenSpor paketi üyeliği ise 119,90 TL’den 129,90 TL'ye çıktı. Exxen, ayda 10 TL'lik rekabetçi fiyatıyla sektöre adım atmıştı ancak bugün gelinen noktada reklamlı olmasına rağmen Netflix, Disney+'a yaklaşmış durumda.

    Exxen fiyatları ne kadar? Exxen'e ne kadar zam geldi 2023

    • Reklamlı Exxen ücreti ne kadar?

    Aylık: 39,90 TL > 49,90 TL

    Yıllık: 33,50 TL > 41,90 TL x 12

    • Reklamsız Exxen ne kadar?

    Aylık: 54,90 TL > 69,90 TL

    Yıllık: 45,90 TL > 58,50 TL

    • Reklamlı Exxen Spor fiyatı

    Aylık: 119,90 TL > 129,90 TL

    Yıllık: 94,90 TL > 102,90 TL x 12

    • Reklamsız Exxen Spor ücreti

    Aylık: 134,90 TL > 149,90 TL

    Yıllık: 107,30 TL > 119,50 TL x 12

    Exxen fiyatı neden arttı?

    Exxen’den gelen açıklama şu yönde: “Değerli üyemiz, Türkiye'nin dijital platformu Exxen olarak içeriklerimizi zenginleştirmek ve hizmet kalitemizi daha da arttırmak için abonelik fiyatlarımızı 5 Ocak 2023 tarihinden itibaren güncelliyoruz. Yeni yılda da her yaşa ve zevke hitap eden yapımları sizlerle buluşturmaya, hayatınıza keyif katmaya devam edeceğiz.”

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