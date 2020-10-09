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    Exynos 1080 tanıtıldı: Android dünyasının yeni kralı

    5nm sürecinde geliştirilen Exynos 1080 yonga seti Cortex-A78 ve Mali-G78 birimleri sayesinde önemli bir performans sıçraması elde ediyor. Böylece Android dünyasının lideri oluyor.
    1 hf.
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    Cep Telefonları
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Exynos 1080 tanıtıldı: Android dünyasının yeni kralı
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    Samsung’un bir süredir performans eleştirilerine konu olan ve yakın dönemde büyük hamlelerin beklendiği Exynos yonga setleri yoluna devam ediyor. Bu hafta çok iddialı Exynos 1080 yonga seti tanıtıldı.

    Exynos 1080 neler sunuyor?

    Exynos 1080 yonga seti firmanın biraz daha üst seviye veya uygun fiyatlı amiral gemisi dediğimiz segmente oynuyor. Asıl amiral gemisi dediğimiz sınıfta ise Exynos 2100 yonga seti yakın zamanda sahneye çıkacak.

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    Exynos 1080 yonga setinde ARM’ın yeni Cortex-A78 mimarisini görüyoruz. Cortex-A55 ile verimlilik odaklanan yonga setinde Mali G78 grafik mimarisi yer alıyor. Böylece yüzde 20-25 arasında performans artışı yakalanıyor.

    Yonga setinin dikkat çeken kısmı 5nm sürecinde tasarlanması. Apple A14 yonga setinin ardından ikinci 5nm yonga Exynos 1080 oldu. Yakın zamanda Snapdragon 875 yonga seti de bu trende katılacak.

    Samsung paylaştığı AnTuTu skorlarına göre Exynos 1080 yonga setinin 650 000 puan aldığını belirtiyor. Snapdragon 865 Plus ise bunun biraz altında kalıyor. Bu bakımdan şimdilik Android tarafının en güçlüsü Exynos 1080 oluyor. Asıl taht kavgası ise muhtemelen Exynos 2100 ve Snapdragon 875 arasında yaşanacak. Exynos 1080 yonga setinin ilk olarak Vivo X60 modelinde kullanılacağı açıklandı.



    https://www.gizmochina.com/2020/10/09/samsung-unveils-exynos-1080-beats-snapdragon-865/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En gerçekçi yapay et

    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    54 dakika önce
    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    1 saat önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    2 saat önce
    CrrystaL

    ne la bu

    2 saat önce
    TheJudgé

    bune la

    8 saat önce
    zOppOr

    Deneme

    12 saat önce
    hareketliperde

    v

    18 saat önce
    Steelo

    noluyo

    19 saat önce
    TR_mahmutpek

    bu ne la

    1 gün önce
    danlabilic

    .

    1 gün önce
    ikibinonlar

    👌🏻 test

    2 hafta önce
    bahtiyaruckun

    3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize

    4 hafta önce
    Jeolog.

    test

    4 hafta önce
    Ankaratıplı

    içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım

    1 ay önce
    Barni Moloztaş

    3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS

    1 ay önce
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Fx_57,5 (semih ehli) 1 hf. en beğenilen
    exynos snapdragon'u geçtiyse o zaman bize snapdragon hayırlı olsun...
    1 Yanıt Yanıtla +40
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    astegon (astegon CF) 1 hf. Berringer
    Çünkü Samsung Electronics ile Samsung LSI farklı şirketler ve tuhaf bir şekilde aralarında bir kavga var.Exynos 1000 serisini ben de merakla bekliyorum.Mongoose'dan vaz mı geçtiler? Bilen var mı?
    Çünkü Samsung Electronics ile Samsung LSI farklı şirketler ve tuhaf bir şekilde aralarında bir kavga var.Exynos 1000 serisini ben de merakla bekliyorum.Mongoose...
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    1 Yanıt Yanıtla +11
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    TylerDurden_35 (İsmail Ükünç) 1 hf. (düzenlendi) mu5tafa
    4K video bu videonun başka bir ortama aktarılması işlenmesi gece çekilen fotoğraflar vs birsürü işlem gücü gerektiren detay var. Ancak günün sonunda biz yine gidip orta segment telefonlarla idare edicez kur farkı ve vergiler bu şekilde devam ederse. Amiral gemisi cihaz birçoğumuz için hayal oldu.
    4K video bu videonun başka bir ortama aktarılması işlenmesi gece çekilen fotoğraflar vs birsürü işlem gücü gerektiren detay var. Ancak günün sonunda biz yine gi...
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    1 Yanıt Yanıtla +9
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    Yorumlar (14) Yorum Yaz Forumda Gör
    Whole Lotta Rosie (Mert ) 1 hf.
    Exynos işlemcilerin her yeni jenerasyonunda bu tür haberler yapılıyor. Her seferinde de Snapdragon tarafından alt ediliyorlar. Galaxy S4'ten itibaren Samsung cihaz kullanan biri olarak bir sonraki telefonumun kesinlikle Samsung olmayacağını söyleyebilirim, nedenlerden biri kesinlikle Exynos işlemciler.
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    DH Misafiri 1 hf.
    Helal olsun Samsung'a büyük başarı. iphone 12 pro max 572000 almıştı ve aşırı pahalı
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    torabi 1 hf.
    Bu işlemci orta sınıf işlemci olacakmış yani salakdragon 875 rakibi değil

    https://www.notebookcheck.net/Exynos-1080-Samsung-executive-claims-upcoming-mid-range-chipset-will-outperform-the-Snapdragon-865-on-a-5-nm-node-with-ARM-Cortex-A78-and-Mali-G78-cores.497543.0.html
    Yanıtla +3
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    Morichannn (Akın Özer) 1 hf.
    Hahaha sonunda Amerikadakiler Exynos için yalvaracaklar. Biraz da onlar çeksin.
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    torabi 1 hf.
    Bundan sonra 1080 ti çıkar
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    khaos (sami lale) 1 hf.
    Teknoloji dünyasında neredeyse tüm bileşenlerini kendi üretme imkanına sahip olup bu avantajını bu kadar aptalca kullanan vizyonsuzlukta bu kadar kör ikinci bir firma daha yoktur. Vestel bile eminim ki daha vizyonerdir.
    Yanıtla +1
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    Sir Joseph (Yusuf Talha Çelebi) 1 hf.
    AnTuTu’nun boost yaptığı haberini duyduktan sonra AnTuTu’nun sonuçları hiçbir şey ifade etmiyor artık.
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    Mephisto_TR (Musa ÇAKIR) 1 hf.
    Bu nanometre olayı iyice pazarlama olayına döndü, patır patır nanometre küçültüyorlar ama kimse neyin ölçüsü olduğunu bilmiyor. Zaten 3 boyutlu geometriyi tek ölçü ile anlatmak kadar saçma olay yok.
    1 Yanıt Yanıtla +2
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    okhanokbay 1 hf. Mephisto_TR
    Reis sen bu olayı çözmüşsün helal olsun. Bu açıklamanın üstüne tüm dünyadaki mikroçip tasarımcıları bi silkelenip kendilerine gelirler bence
    1 Yanıt Yanıtla
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    Halilowich (H Y) 1 hf.
    Erdi Özüağ'ın bu işlemci üzerine özel bir videosu var izlemenizi tavsiye ederim.
    Yanıtla +7
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    V4LKyR 1 hf.
    Hani Exynos üretimi duruyordu, Samsung bırakacaktı bu işi?

    Geçiniz.
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    Jevreyzist 1 hf. V4LKyR
    Samsung bu işi bırakacak diye bir açıklama olmadı. Güncel işlemçilere verimlilikte cevap veremediği için amd ile ortaklaşa daha güçlü işlemçi üreteceğini söyledi. İsim olarak gene aynı kalacak.
    1 Yanıt Yanıtla +8
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    hasan.sonus (Hasan ERSOY) 1 hf. V4LKyR
    Bugüne kadar kimse Exynos üretimi duruyor demedi ki zaten. Beceremediği özelleştirilmiş çekirdek işini bıraktı Samsung. Exynoslar devam edicekti, ediyor da.
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    HABERİN ETİKETLERİ
    samsung, exynos 1080 ve
    3 etiket daha snapdragon 865 plus Snapdragon 875 Mobil Teknolojiler
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