Exynos 1080 tanıtıldı: Android dünyasının yeni kralı

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Samsung’un bir süredir performans eleştirilerine konu olan ve yakın dönemde büyük hamlelerin beklendiği Exynos yonga setleri yoluna devam ediyor. Bu hafta çok iddialı Exynos 1080 yonga seti tanıtıldı.

Exynos 1080 neler sunuyor?

Exynos 1080 yonga seti firmanın biraz daha üst seviye veya uygun fiyatlı amiral gemisi dediğimiz segmente oynuyor. Asıl amiral gemisi dediğimiz sınıfta ise Exynos 2100 yonga seti yakın zamanda sahneye çıkacak.

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Exynos 1080 yonga setinde ARM’ın yeni Cortex-A78 mimarisini görüyoruz. Cortex-A55 ile verimlilik odaklanan yonga setinde Mali G78 grafik mimarisi yer alıyor. Böylece yüzde 20-25 arasında performans artışı yakalanıyor.

Yonga setinin dikkat çeken kısmı 5nm sürecinde tasarlanması. Apple A14 yonga setinin ardından ikinci 5nm yonga Exynos 1080 oldu. Yakın zamanda Snapdragon 875 yonga seti de bu trende katılacak.

Samsung paylaştığı AnTuTu skorlarına göre Exynos 1080 yonga setinin 650 000 puan aldığını belirtiyor. Snapdragon 865 Plus ise bunun biraz altında kalıyor. Bu bakımdan şimdilik Android tarafının en güçlüsü Exynos 1080 oluyor. Asıl taht kavgası ise muhtemelen Exynos 2100 ve Snapdragon 875 arasında yaşanacak. Exynos 1080 yonga setinin ilk olarak Vivo X60 modelinde kullanılacağı açıklandı.

https://www.gizmochina.com/2020/10/09/samsung-unveils-exynos-1080-beats-snapdragon-865/

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