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    Samsung Exynos 2300 hakkında ilk bilgiler geldi

    Samsung’un Galaxy S23 serisinde kullanmayı planladığı yeni Exynos işlemcisi hakkında ilk bilgiler geldi. Samsung’un yeni mobil işlemcisi Exynos 2300, GAA’nın 3nm fabrikasyon sürecinde üretilebilir.
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    Exynos 2300 hakkında ilk bilgiler geldi
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    Samsung’un Exynos serisi son yıllarda ciddi bir eleştiri bombardımanı altında. Snapdragon versiyonlarına göre ciddi performans ve ısınma sıkıntıları gösteren üst seviye Exynos işlemcileri, görünüşe göre bir süre daha bizlerle olacak. Samsung’un yeni nesil üst seviye Exynos işlemcisi hakkında ilk bilgiler geldi.

    Exynos 2300 3nm sürecinde üretilebilir

    Samsung, geçtiğimiz aylarda Galaxy telefonları için özel bir işlemci hazırladığını duyurmuştu. Baştan aşağı tasarlanması beklenen yeni çipler için Samsung, 1000 kişilik bir takım oluşturmuş durumda. Ancak görünüşe göre bu işlemciler gelene kadar Samsung Exynos serisini devam ettirecek.

    @rquandt, Samsung Galaxy S23 serisinde kullanılması beklenen Exynos işlemci hakkında ilk bilgiler paylaştı. Yeni Exynos işlemcisi Pamir kod adı ile geliştiriliyor ve Exynos 2200’ün devamı olacak. Pamir’in GAA2nın 3nm fabrikasyon sürecinde üretilmesi bekleniyor. Çip, en son ARM CPU çekirdeklerini barındıracak ve ilk kez Exynos 2200’de kullanılmış olan Xclipse GPU’nun yeni versiyonunu kullanacak. Yeni GPU, önceki nesil gibi AMD Radeon tabanlı olacak. İşlemcinin çıkış ismi bilinmese de Exynos 2300 olması bekleniyor ve büyük ihtimalle Galaxy S23 serisinin bir kısmında kullanılacak. Görünüşe göre küresel anlamda Snapdragon kullanan bir Galaxy amiral gemisine kavuşmamız zor olacak.

    Kaynakça https://www.sammobile.com/news/exynos-2300-model-number-codename-leak/ https://twitter.com/rquandt
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    Google Haritalar'a 3B görünüm eklendi

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    jubeii 1 gün önce

    önce bilinçli bulanıklığı gidersinler. tr de bi halta yaramaz. alternatiflere yönelin.

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    AirSupport 5 gün önce

    TR’de yasak US Google’dan gir

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    TheEndBeqins 5 gün önce

    Eskiden köyümü gösteriyordu, bir sürü özellik geldi köylere çözünürlük gelmedi.

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