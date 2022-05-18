Samsung’un yeni mobil işlemcisi ilk kez Galaxy S25 serisinde kullanılacak

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Son yıllarda Samsung, Exynos işlemcileri ile ciddi anlamda eleştiri alıyor. Snapdragon versiyonlarına göre performans düşüşü ve ısınma problemleri getiren Exynos işlemciler, her geçen gün kullanıcılarından gözünden düşüyor. RDNA2 grafik birimli Exynos 2200 bile hayal kırıklığına uğratmışken Samsung, yepyeni bir işlemci serisine hazırlanıyor. Görünüşe göre bu yeni işlemci ilk kez 2025’te kullanılacak.

Samsung’un yeni nesil işlemcilerine birkaç yıl var

Nisan ayında Samsung’tan TM Roh, Samsung’un Galaxy cihazları için özel bir işlemci hazırlığında olduğunu belirtmişti. Exynos serisinin yerine geçmesi beklenen yeni işlemciler hakkında yeni bilgi, bekleyenleri üzecek cinsten. Samsung’a yakın kaynakları ile bilinen Ice Universe, Samsung’un yeni işlemcisinin ilk kez 2025’te tanıtılacak Galaxy S25 serisinde kullanılacağını bildirdi.

Samsung, yeni bir işlemci hazırlıyor 1 ay önce eklendi

Samsung, büyük ihtimalle bu işlemciyi o yıl tanıtılacak diğer amiral gemi cihazlarında da kullanacaktır. Exynos işlemciler, Galaxy telefonlarda kullanılsa da diğer firmalara da açık bir işlemci serisi. Yeni işlemcilerin tamamen Galaxy telefonlara özel olması bekleniyor böylelikle optimizasyon en iyi oranda sağlanacaktır. Bakalım Samsung, Exynos ile üzdüğü hayranlarını geri kazanabilecek mi.

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Samsung Galaxy S25, yepyeni işlemci ile gelecek