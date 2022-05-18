Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Samsung’un yeni mobil işlemcisi ilk kez Galaxy S25 serisinde kullanılacak

    Son yıllarda Exynos işlemcileri ile ciddi anlamda eleştiri yağmuruna tutulan Samsung, yeni mobil işlemciler üzerinde çalışıyor. Yeni bilgiler, bu işlemciyi görmemize daha olduğunu söylüyor.
    Oy Ver

    Samsung Galaxy S25, yepyeni işlemci ile gelecek
    Tam Boyutta Gör

    Son yıllarda Samsung, Exynos işlemcileri ile ciddi anlamda eleştiri alıyor. Snapdragon versiyonlarına göre performans düşüşü ve ısınma problemleri getiren Exynos işlemciler, her geçen gün kullanıcılarından gözünden düşüyor. RDNA2 grafik birimli Exynos 2200 bile hayal kırıklığına uğratmışken Samsung, yepyeni bir işlemci serisine hazırlanıyor. Görünüşe göre bu yeni işlemci ilk kez 2025’te kullanılacak.

    Samsung’un yeni nesil işlemcilerine birkaç yıl var

    Nisan ayında Samsung’tan TM Roh, Samsung’un Galaxy cihazları için özel bir işlemci hazırlığında olduğunu belirtmişti. Exynos serisinin yerine geçmesi beklenen yeni işlemciler hakkında yeni bilgi, bekleyenleri üzecek cinsten. Samsung’a yakın kaynakları ile bilinen Ice Universe, Samsung’un yeni işlemcisinin ilk kez 2025’te tanıtılacak Galaxy S25 serisinde kullanılacağını bildirdi.

    Samsung, büyük ihtimalle bu işlemciyi o yıl tanıtılacak diğer amiral gemi cihazlarında da kullanacaktır. Exynos işlemciler, Galaxy telefonlarda kullanılsa da diğer firmalara da açık bir işlemci serisi. Yeni işlemcilerin tamamen Galaxy telefonlara özel olması bekleniyor böylelikle optimizasyon en iyi oranda sağlanacaktır. Bakalım Samsung, Exynos ile üzdüğü hayranlarını geri kazanabilecek mi.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Uçan kamera Pixy: Selfie çeken drone

    Profil resmi
    Sarı Mucit 1 gün önce

    [resim] [resim] kodak cx7220 fotoğraf makinası düğmesine çok benziyor tuş

    U
    uberburak 2 gün önce

    sonuçta bir şekilde olay dönüyor.

    B
    balkaptan 2 gün önce

    Çok iyi Bime Ne Zamana Gelir :D

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    2000 TL Altındaki Telefonlar
    DOOGEE X95
    DOOGEE X95
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Üstündeki Laptoplar
    2021 Apple MacBook Pro 16 in&#231;
    2021 Apple MacBook Pro 16 inç
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta-Üst Seviye Sistem
    PQUEEN-GAMER
    PQUEEN-GAMER
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız