Samsung Galaxy S25 modelleri ikinci güncellemesini aldı

Samsung Galaxy S25 ikinci büyük güncellemesini aldı
Samsung'un One UI 7.0'ın kararlı sürümünü daha fazla cihaza ulaştırması beklenirken, şirket bir sonraki güvenlik güncellemesini Galaxy S25 için yayınlamaya başladı. Aktarıldığı kadarıyla yeni sürüm, "S938NKSUAYC3" koduyla geliyor ve çekirdek Android işletim sistemini etkileyen önceki yazılımda keşfedilen 58 güvenlik açığını düzeltiyor.
Ayrıca bunlardan 11'i kritik olarak işaretlenirken, 40'ı yüksek öncelik etikete sahip. Öte yandan Samsung, Bluetooth Auracast, Galaxy Watch Gallery, MAC adresi ve uygunsuz erişim kontrolüyle ilgili bazı kusurları düzeltti. Galaxy S25, Galaxy S25+ ve Galaxy S25 Ultra sahipleri, telefonların Ayarlar » Yazılım güncelleme menüsüne gidip İndir ve yükle düğmesine dokunarak güncellemeyi indirebilir.
Daha önce de belirttiğimiz gibi yeni sürüm, Galaxy S25, S25+ ve S25 Ultra'nın Şubat ayının başlarında satışa sunulmasından bu yana gelen ikinci yazılım güncellemesi. Samsung'un yeni amiral gemisi serisi, Android 15 ve One UI 7 ile kullanıma sunuldu ve yedi yıl boyunca yazılım güncellemesi alacak. Bu yedi yıl, hem işletim sistemi hem de güvenlik yükseltmeleri getirecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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