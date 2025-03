One UI 7 ile yenilenen kamera uygulaması Galaxy S23 serisine geliyor

Tam Boyutta Gör One UI 7, yeniden tasarlanmış kamera uygulamasını getiriyor. Yenilenen kamera uygulaması, Galaxy S25 ve S24 serisinden sonra beta olarak Galaxy S23 serisine geldi. Kamera uygulaması, erişimi kolaylaştırmak için menüleri, görüntüleme alanını, geçişleri, düğmeleri ve diğer önemli öğeleri yeniden düzenleyen basit bir düzene kavuştu. Samsung, kullanıcı arayüzünü yeniden düzenleyerek kullanıcıların tüm gerekli seçeneklerle objeye odaklanmasını sağladı.

One UI 7 kamera uygulamasında üst menü öğelerinin çoğunun alta kaydırıldığı görülüyor. Görüntüleme alanı hafif yukarı taşındı, alttaki seçenekler için de daha fazla yer açılmış oldu. Yakınlaştırma ayarları da artık alt bölümün bir parçası. Yakınlaştırma seviyeleri arasında geçiş akıcı.

Ekrandaki ayarların çoğunu kayar menüye taşıdı. Ayarlar, Flaş, Zamanlayıcı, Oran, Çözünürlük, Hareketli fotoğraflar, Pozlama, Filtreler gibi ayarlara kayan menü üzerinden rahatça erişilebiliyor.

One UI 7 güncellemesi Galaxy S23 telefonlara yeni yapay zeka filtreleri getiriyor. Renk Sıcaklığı, Kontrast, Doygunluk, Film greni gibi önceden ayarlanmış filtreler, çekimden önce veya fotoğraf düzenleme ekranında değiştirilebiliyor.

Samsung’un One UI 7 güncellemesini Galaxy S23 telefonlarına ne zaman vereceği belli değil. Galaxy S25 serisi, One UI 7 ile geldi. Nisan ayından itibaren Galaxy S24 serisi, One UI 7 kararlı güncellemeyi alacak. Hemen ardından S23 serisi güncellenecek.

One UI 7 ile yenilenen kamera uygulaması Galaxy S23'e geliyor