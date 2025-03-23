Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    One UI 7 ile yenilenen kamera uygulaması Galaxy S23 serisine geliyor

    Samsung, One UI 7 ile kamera uygulamasını yeniledi. Kamera uygulamasına eklenen yeni özellikler artık Galaxy S23 serisinde de kullanılabiliyor. Peki, yenilikler neler?
    One UI 7 Samsung Galaxy S23 kamera yenilikler Tam Boyutta Gör
    One UI 7, yeniden tasarlanmış kamera uygulamasını getiriyor. Yenilenen kamera uygulaması, Galaxy S25 ve S24 serisinden sonra beta olarak Galaxy S23 serisine geldi. Kamera uygulaması, erişimi kolaylaştırmak için menüleri, görüntüleme alanını, geçişleri, düğmeleri ve diğer önemli öğeleri yeniden düzenleyen basit bir düzene kavuştu. Samsung, kullanıcı arayüzünü yeniden düzenleyerek kullanıcıların tüm gerekli seçeneklerle objeye odaklanmasını sağladı.

    One UI 7 kamera uygulamasında üst menü öğelerinin çoğunun alta kaydırıldığı görülüyor. Görüntüleme alanı hafif yukarı taşındı, alttaki seçenekler için de daha fazla yer açılmış oldu. Yakınlaştırma ayarları da artık alt bölümün bir parçası. Yakınlaştırma seviyeleri arasında geçiş akıcı.

    Ekrandaki ayarların çoğunu kayar menüye taşıdı. Ayarlar, Flaş, Zamanlayıcı, Oran, Çözünürlük, Hareketli fotoğraflar, Pozlama, Filtreler gibi ayarlara kayan menü üzerinden rahatça erişilebiliyor.

    One UI 7 güncellemesi Galaxy S23 telefonlara yeni yapay zeka filtreleri getiriyor. Renk Sıcaklığı, Kontrast, Doygunluk, Film greni gibi önceden ayarlanmış filtreler, çekimden önce veya fotoğraf düzenleme ekranında değiştirilebiliyor.

    Samsung’un One UI 7 güncellemesini Galaxy S23 telefonlarına ne zaman vereceği belli değil. Galaxy S25 serisi, One UI 7 ile geldi. Nisan ayından itibaren Galaxy S24 serisi, One UI 7 kararlı güncellemeyi alacak. Hemen ardından S23 serisi güncellenecek.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    ANKA 3, atış testinde hedefi başarıyla vurdu

    P
    pskillercheto 4 gün önce

    yine kore'nin yaptığı birşeyi 3-5 sene sonra bizde yapmışız!

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    sokak kedisi ısırdı kanadı sobotta anatomi atlası pdf fiat linea 1.3 multijet dizel motor yağı hangisi xtream iptv artık dua etmek istemiyorum

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Telefonlar
    HUAWEI nova 12s
    HUAWEI nova 12s
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    MSI THIN 15 B12UC-2636XTR
    MSI THIN 15 B12UC-2636XTR
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum