Exynos 2400, grafik testinde Apple A17 Pro ile benzer skor elde ediyor

3DMark Wild Life Extreme stres testine sokulan Exynos 2400, önceki nesil Exynos 2200'ün iki katı skor elde ediyor. Çipset, aynı zamanda Apple A17 Pro ile benzer skor elde etmeyi başarıyor. Testten 4042 puan alan işlemci, ortalama 24 fps elde ederek başarılı bir performans sergiliyor. Aynı testte 5000'in üzerinde puan alan Snapdragon 8 Gen 3'ün ise gerisinde kalıyor.
Yeni buhar odası soğutma sistemiyle gelen Galaxy S24 serisi, gelişmiş soğutma sisteminin yardımıyla stres testinde darboğaza girmeyerek performansını korumayı başarıyor. Samsung'un geliştirilmiş 4nm süreci olan 4LPP+'ın da bu performansta etkili olduğunu söylebiliriz. Tabi diğer test sonuçlarını ve gerçek kullanım deneyimlerini öğrenmeden kesin bir yargıya varmak mümkün değil. Yine de Samsung'un yeni çipsetinden gelen sonuçlar umut verici görünüyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.