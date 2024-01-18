Exynos 2400, grafik testinde Apple A17 Pro ile benzer skor elde ediyor

Tam Boyutta Gör Samsung Galaxy S24 serisinin tanıtılmasıyla beraber firmanın yeni amiral gemisi çipseti Exynos 2400'ün performansı merak konusu oldu. Ortaya çıkan test sonucuna göre çipsetin grafik performansı umut verici.

3DMark Wild Life Extreme stres testine sokulan Exynos 2400, önceki nesil Exynos 2200'ün iki katı skor elde ediyor. Çipset, aynı zamanda Apple A17 Pro ile benzer skor elde etmeyi başarıyor. Testten 4042 puan alan işlemci, ortalama 24 fps elde ederek başarılı bir performans sergiliyor. Aynı testte 5000'in üzerinde puan alan Snapdragon 8 Gen 3'ün ise gerisinde kalıyor.

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Yeni buhar odası soğutma sistemiyle gelen Galaxy S24 serisi, gelişmiş soğutma sisteminin yardımıyla stres testinde darboğaza girmeyerek performansını korumayı başarıyor. Samsung'un geliştirilmiş 4nm süreci olan 4LPP+'ın da bu performansta etkili olduğunu söylebiliriz. Tabi diğer test sonuçlarını ve gerçek kullanım deneyimlerini öğrenmeden kesin bir yargıya varmak mümkün değil. Yine de Samsung'un yeni çipsetinden gelen sonuçlar umut verici görünüyor.

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Exynos 2400, grafik testinde 17 Pro ile benzer skor elde ediyor