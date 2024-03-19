Samsung, artan maliyetler nedeniyle Exynos çiplerini daha fazla kullanacak

Snapdragon 8 Gen 4 daha da pahalı olacak
Snapdragon 8 Gen 4'ün Snapdragon 8 Gen 3'ten daha pahalı olacağı düşünüldüğünde, Samsung'un kendi çiplerine yönelmesi şirket açısından doğru bir hamle olarak görünüyor. Pulse News'e göre şirket, 2023 yılında yonga seti satın almak için yaklaşık 8,87 milyar dolar harcadı. Bu rakam 2022'ye kıyasla yüzde 3,1 yüksek.
Samsung, yaptığı açıklamada akıllı telefon SoC fiyatlarının büyük bir artış göstererek 2022'ye göre yüzde 30 arttığını belirtti. Bu rakamlar yakın zamanda düşecek gibi görünmüyor. Sonuçta Samsung'a bu çipleri temin eden Qualcomm gibi şirketler, TSMC'nin gelişmiş üretim süreçlerini kullanıyor ve bu teknolojiyi kullanmak ucuza gelmiyor. Bir Qualcomm yöneticisi, şirketin ARM CPU tasarımlarından özel Oryon çekirdeklerine geçmesi nedeniyle Snapdragon 8 Gen 4'ün Snapdragon 8 Gen 3'ten daha maliyetli olacağını belirtmişti. Snapdragon 8 Gen 3'ün maliyetinin 200 dolar olduğu tahmin ediliyor.
Bu artan yonga seti maliyetlerinin bir sonu olmayabileceğinin farkına varan Samsung, Exynos çiplerinin üretimini artırdı. Ayrıca şirketin Mediatek ile işbirliğine gitme düşüncesi olduğu, ancak Dimensity çipsetlerinin arzının yeterli miktarda olmaması nedeniyle Galaxy S serisinde tercih edilmediği iddia ediliyor.
Samsung'un Exynos işlemcilerine yönelişini yeni A serisi telefonlarda görmek mümkün. Güney Koreli dev, Galaxy A25, A35 ve A55'de kendi çiplerine yer vermiş durumda. Exynos çipsetleri kullanıcılar tarafından eleştirilse de Samsung tarafından artan oranda kullanılmaya devam edecek gibi görünüyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.