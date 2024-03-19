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    Samsung, artan maliyetler nedeniyle Exynos çiplerini daha fazla kullanacak

    2023 yılında yonga seti satın almak için yaklaşık 8,87 milyar dolar harcayan Samsung, artan maliyetler nedeniyle kendi çiplerini daha fazla kullanacak.         
    Samsung, Exynos çiplerini daha fazla kullanacak Tam Boyutta Gör
    Galaxy S23 serisinde yalnızca Snapdragon 8 Gen 2'yi kullanan Samsung, bu karar ile milyarlarca dolarlık yonga seti harcaması yapmak zorunda kaldı. Bu nedenle şirketin Exynos 2400 için büyük yatırım yapması ve Galaxy S24'te yer vermesi şaşırtıcı değil. Son gelen haberlere göre Samsung, yonga maliyetlerini önemli ölçüde azaltmayı hedeflediği için telefonlarında Exynos çiplerine daha fazla yer verecek.

    Snapdragon 8 Gen 4 daha da pahalı olacak

    Snapdragon 8 Gen 4'ün Snapdragon 8 Gen 3'ten daha pahalı olacağı düşünüldüğünde, Samsung'un kendi çiplerine yönelmesi şirket açısından doğru bir hamle olarak görünüyor. Pulse News'e göre şirket, 2023 yılında yonga seti satın almak için yaklaşık 8,87 milyar dolar harcadı. Bu rakam 2022'ye kıyasla yüzde 3,1 yüksek.

    Samsung, yaptığı açıklamada akıllı telefon SoC fiyatlarının büyük bir artış göstererek 2022'ye göre yüzde 30 arttığını belirtti. Bu rakamlar yakın zamanda düşecek gibi görünmüyor. Sonuçta Samsung'a bu çipleri temin eden Qualcomm gibi şirketler, TSMC'nin gelişmiş üretim süreçlerini kullanıyor ve bu teknolojiyi kullanmak ucuza gelmiyor. Bir Qualcomm yöneticisi, şirketin ARM CPU tasarımlarından özel Oryon çekirdeklerine geçmesi nedeniyle Snapdragon 8 Gen 4'ün Snapdragon 8 Gen 3'ten daha maliyetli olacağını belirtmişti. Snapdragon 8 Gen 3'ün maliyetinin 200 dolar olduğu tahmin ediliyor.

    Bu artan yonga seti maliyetlerinin bir sonu olmayabileceğinin farkına varan Samsung, Exynos çiplerinin üretimini artırdı. Ayrıca şirketin Mediatek ile işbirliğine gitme düşüncesi olduğu, ancak Dimensity çipsetlerinin arzının yeterli miktarda olmaması nedeniyle Galaxy S serisinde tercih edilmediği iddia ediliyor.

    Samsung'un Exynos işlemcilerine yönelişini yeni A serisi telefonlarda görmek mümkün. Güney Koreli dev, Galaxy A25, A35 ve A55'de kendi çiplerine yer vermiş durumda. Exynos çipsetleri kullanıcılar tarafından eleştirilse de Samsung tarafından artan oranda kullanılmaya devam edecek gibi görünüyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    alex59 2 hafta önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 3 hafta önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 1 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 2 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 2 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 2 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 3 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 4 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 4 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 5 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 6 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 6 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 6 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 7 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 7 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 7 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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