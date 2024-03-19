Samsung, artan maliyetler nedeniyle Exynos çiplerini daha fazla kullanacak

Tam Boyutta Gör Galaxy S23 serisinde yalnızca Snapdragon 8 Gen 2'yi kullanan Samsung, bu karar ile milyarlarca dolarlık yonga seti harcaması yapmak zorunda kaldı. Bu nedenle şirketin Exynos 2400 için büyük yatırım yapması ve Galaxy S24'te yer vermesi şaşırtıcı değil. Son gelen haberlere göre Samsung, yonga maliyetlerini önemli ölçüde azaltmayı hedeflediği için telefonlarında Exynos çiplerine daha fazla yer verecek.

Snapdragon 8 Gen 4 daha da pahalı olacak

Snapdragon 8 Gen 4'ün Snapdragon 8 Gen 3'ten daha pahalı olacağı düşünüldüğünde, Samsung'un kendi çiplerine yönelmesi şirket açısından doğru bir hamle olarak görünüyor. Pulse News'e göre şirket, 2023 yılında yonga seti satın almak için yaklaşık 8,87 milyar dolar harcadı. Bu rakam 2022'ye kıyasla yüzde 3,1 yüksek.

Samsung, yaptığı açıklamada akıllı telefon SoC fiyatlarının büyük bir artış göstererek 2022'ye göre yüzde 30 arttığını belirtti. Bu rakamlar yakın zamanda düşecek gibi görünmüyor. Sonuçta Samsung'a bu çipleri temin eden Qualcomm gibi şirketler, TSMC'nin gelişmiş üretim süreçlerini kullanıyor ve bu teknolojiyi kullanmak ucuza gelmiyor. Bir Qualcomm yöneticisi, şirketin ARM CPU tasarımlarından özel Oryon çekirdeklerine geçmesi nedeniyle Snapdragon 8 Gen 4'ün Snapdragon 8 Gen 3'ten daha maliyetli olacağını belirtmişti. Snapdragon 8 Gen 3'ün maliyetinin 200 dolar olduğu tahmin ediliyor.

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Bu artan yonga seti maliyetlerinin bir sonu olmayabileceğinin farkına varan Samsung, Exynos çiplerinin üretimini artırdı. Ayrıca şirketin Mediatek ile işbirliğine gitme düşüncesi olduğu, ancak Dimensity çipsetlerinin arzının yeterli miktarda olmaması nedeniyle Galaxy S serisinde tercih edilmediği iddia ediliyor.

Samsung'un Exynos işlemcilerine yönelişini yeni A serisi telefonlarda görmek mümkün. Güney Koreli dev, Galaxy A25, A35 ve A55'de kendi çiplerine yer vermiş durumda. Exynos çipsetleri kullanıcılar tarafından eleştirilse de Samsung tarafından artan oranda kullanılmaya devam edecek gibi görünüyor.

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Samsung, Exynos çiplerini daha fazla kullanacak