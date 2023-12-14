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    Samsung Exynos 2400, Apple A17 Pro'yu GPU performansında geçebilir

    Samsung'un yakında tanıtılacak Galaxy S24'de kullanılacak Exynos 2400'ün performansıyla ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı. İddiaya göre çipset Apple A17 Pro'dan yüksek performans gösterebilir.
    Samsung Exynos 2400, A17 Pro'yu GPU performansında geçebilir Tam Boyutta Gör
    Samsung'un yakında tanıtılacak Galaxy S24 serisinde kullanılacak Exynos 2400 çipsetinin performansıyla ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı. İddiaya göre çipset Apple A17 Pro'dan yüksek performans gösterebilir.

    İddiayı ortaya atan Samsung sızıntılarıyla meşhur Revegnus isimli hesap. Revegnus, Samsung ile AMD tarafından ortak geliştirilen GPU'ya sahip Exynos 2400'ün GPU performansında A17 Pro'yu geride bıraktığını iddia ediyor.

    4nm ile üretilecek

    Kullanıcı ayrıca Exynos 2400'ün Samsung'un geliştirilmiş 4nm üretim süreciyle üretildiğini belirtiyor. Samsung'un en gelişmiş üretim süreci olan 3nm kullanılmamış gözüküyor. Firma 4nm'de verimi ve performansı arttırdığı için böyle bir tercihte bulunduğu bildiriliyor. Exynos 2400 ayrıca FOWLP (Fan-out Wafer Level Packaging) denilen yeni bir paketleme teknolojisiyle üretilecek. Bu teknolojiyle çip kalınlığını azalarak, ısıyı dağıtmak kolaylaşıyor.

    Samsung daha önce yaptığı bir etkinlikte Eynos 2400 ile ilgili bazı bilgiler vermişti. Yeni çipset Exynos 2200'e göre %70 daha yüksek CPU performansı yanında 14.7 kat yüksek yapay performansı sunacağını açıklamıştı. Hatırlatmak gerekirse Galaxy 24 serisinde pazara göre Exynos 2400'ün yanında Snapdragon 8 Gen 3 de kullanılacak.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    D
    DH Misafiri 1 hafta önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 1 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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