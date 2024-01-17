Samsung'un yeni çipseti Exynos 2400 detaylandı: 10 çekirdeğe sahip

Samsung'un bugün Galaxy S24 serisini tanıtmasıyla beraber Exynos 2400 çipseti de gün yüzüne çıktı. Ülkemiz de dahil birçok ülkede satılan Galaxy S24 ve S24 Plus'ta Samsung'un kendi çipseti Exynos 2400 kullanılıyor. Yeni işlemcinin özelliklerine göz atalım.

10 çekirdekli yapıda olan Exynos 2400 çekirdek sayısı bakımında rakiplerinden ayrılıyor. İşlemci, 3,2 GHz hızında çalışan ultra güçlü bir Cortex-X4 çekirdeğine, 2,9 GHz hızında iki adet Cortex-A720 ve 2,6 GHz hızında üç Cortex-A720 çekirdeğine sahip. Ayrıca 2 GHz hızında çalışan düşük güç tüketimli dört adet Cortex-A520 çekirdeği bulunuyor.

Çekirdek Exynos 2200 Exynos 2400 Snapdragon 8 Gen 3 Dimensity 9300 Prime 1x Cortex-X2 @ 2.8 GHz 1x Cortex-X4 @ 3.2 GHz 1x Cortex-X4 @ 3.3 GHz 1x Cortex-X4 @ 3.25 GHz Büyük - 2x Cortex-A720 @ 2.90 GHz 5x Cortex-A720 @ 3.2 GHz 3x Cortex-X4 @ 2.85 GHz Orta 3x Cortex-A710 @ 2.50 GHz 3x Cortex-A720 @ 2.6 GHz - 4x Cortex-A720 @ 2.00 GHz Küçük 4x Cortex-A510 @ 1.8 GHz 4x Cortex-A520 @ 2.0 GHz 2x Cortex-A520 @ 2.3 GHz -

Yeni çipsetini iki sene önce tanıtılan Exynos 2200 ile kıyaslayan Samsung, CPU performansına 1.7 kat ve yapay zeka performansında 14.7 kat artış sağladığını daha önce açıklamıştı. AMD'nin RDNA3 mimarisine sahip Xclipse 940 GPU'sunu içeren çipset, mobil ışın izleme, görüntü oluşturma ve yansıma desteğiyle önceki nesle göre önemli gelişmeler içeriyor.

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Samsung'un 4nm LPP+ süreciyle üretilen Exynos 2400, yeni bir ISP, LPDDR5X RAM ve UFS 4.0 depolama desteğiyle birlikte geliyor. Daha önce ortaya çıkan test sonuçlarına göre rakibi Snapdragon Gen 3'ün bir miktar gerisinde kalan çipsetin, performans ve özellikle pil konusundaki sonuçları merak konusu.

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