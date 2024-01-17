Samsung'un yeni çipseti Exynos 2400 detaylandı: 10 çekirdeğe sahip

10 çekirdekli yapıda olan Exynos 2400 çekirdek sayısı bakımında rakiplerinden ayrılıyor. İşlemci, 3,2 GHz hızında çalışan ultra güçlü bir Cortex-X4 çekirdeğine, 2,9 GHz hızında iki adet Cortex-A720 ve 2,6 GHz hızında üç Cortex-A720 çekirdeğine sahip. Ayrıca 2 GHz hızında çalışan düşük güç tüketimli dört adet Cortex-A520 çekirdeği bulunuyor.
|Çekirdek
|Exynos 2200
|Exynos 2400
|Snapdragon 8 Gen 3
|Dimensity 9300
|Prime
|1x Cortex-X2 @ 2.8 GHz
|1x Cortex-X4 @ 3.2 GHz
|1x Cortex-X4 @ 3.3 GHz
|1x Cortex-X4 @ 3.25 GHz
|Büyük
|-
|2x Cortex-A720 @ 2.90 GHz
|5x Cortex-A720 @ 3.2 GHz
|3x Cortex-X4 @ 2.85 GHz
|Orta
|3x Cortex-A710 @ 2.50 GHz
|3x Cortex-A720 @ 2.6 GHz
|-
|4x Cortex-A720 @ 2.00 GHz
|Küçük
|4x Cortex-A510 @ 1.8 GHz
|4x Cortex-A520 @ 2.0 GHz
|2x Cortex-A520 @ 2.3 GHz
|-
Yeni çipsetini iki sene önce tanıtılan Exynos 2200 ile kıyaslayan Samsung, CPU performansına 1.7 kat ve yapay zeka performansında 14.7 kat artış sağladığını daha önce açıklamıştı. AMD'nin RDNA3 mimarisine sahip Xclipse 940 GPU'sunu içeren çipset, mobil ışın izleme, görüntü oluşturma ve yansıma desteğiyle önceki nesle göre önemli gelişmeler içeriyor.
Samsung'un 4nm LPP+ süreciyle üretilen Exynos 2400, yeni bir ISP, LPDDR5X RAM ve UFS 4.0 depolama desteğiyle birlikte geliyor. Daha önce ortaya çıkan test sonuçlarına göre rakibi Snapdragon Gen 3'ün bir miktar gerisinde kalan çipsetin, performans ve özellikle pil konusundaki sonuçları merak konusu.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.