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    Samsung'un yeni çipseti Exynos 2400 detaylandı: 10 çekirdeğe sahip

    Samsung'un bugün Galaxy S24 serisini tanıtmasıyla beraber Exynos 2400 çipseti de gün yüzüne çıktı. Galaxy S24 ve S24 Plus modellerinde kullanılan yeni işlemcinin özelliklerine göz atalım.
    Samsung'un yeni çipseti Exynos 2400 detaylandı: 10 çekirdeğe sahip
    Samsung'un bugün Galaxy S24 serisini tanıtmasıyla beraber Exynos 2400 çipseti de gün yüzüne çıktı. Ülkemiz de dahil birçok ülkede satılan Galaxy S24 ve S24 Plus'ta Samsung'un kendi çipseti Exynos 2400 kullanılıyor. Yeni işlemcinin özelliklerine göz atalım.

    10 çekirdekli yapıda olan Exynos 2400 çekirdek sayısı bakımında rakiplerinden ayrılıyor. İşlemci, 3,2 GHz hızında çalışan ultra güçlü bir Cortex-X4 çekirdeğine, 2,9 GHz hızında iki adet Cortex-A720 ve 2,6 GHz hızında üç Cortex-A720 çekirdeğine sahip. Ayrıca 2 GHz hızında çalışan düşük güç tüketimli dört adet Cortex-A520 çekirdeği bulunuyor.

    Çekirdek Exynos 2200 Exynos 2400 Snapdragon 8 Gen 3 Dimensity 9300
    Prime 1x Cortex-X2 @ 2.8 GHz 1x Cortex-X4 @ 3.2 GHz 1x Cortex-X4 @ 3.3 GHz 1x Cortex-X4 @ 3.25 GHz
    Büyük - 2x Cortex-A720 @ 2.90 GHz 5x Cortex-A720 @ 3.2 GHz 3x Cortex-X4 @ 2.85 GHz
    Orta 3x Cortex-A710 @ 2.50 GHz 3x Cortex-A720 @ 2.6 GHz - 4x Cortex-A720 @ 2.00 GHz
    Küçük 4x Cortex-A510 @ 1.8 GHz 4x Cortex-A520 @ 2.0 GHz 2x Cortex-A520 @ 2.3 GHz -

    Yeni çipsetini iki sene önce tanıtılan Exynos 2200 ile kıyaslayan Samsung, CPU performansına 1.7 kat ve yapay zeka performansında 14.7 kat artış sağladığını daha önce açıklamıştı. AMD'nin RDNA3 mimarisine sahip Xclipse 940 GPU'sunu içeren çipset, mobil ışın izleme, görüntü oluşturma ve yansıma desteğiyle önceki nesle göre önemli gelişmeler içeriyor.

    Samsung'un 4nm LPP+ süreciyle üretilen Exynos 2400, yeni bir ISP, LPDDR5X RAM ve UFS 4.0 depolama desteğiyle birlikte geliyor. Daha önce ortaya çıkan test sonuçlarına göre rakibi Snapdragon Gen 3'ün bir miktar gerisinde kalan çipsetin, performans ve özellikle pil konusundaki sonuçları merak konusu.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    camokan 1 gün önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 hafta önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

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    wdwh8qgsr 2 hafta önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 2 hafta önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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