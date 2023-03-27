Samsung kendi grafik birimi için kolları sıvadı

Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz haftalarda Samsung’un yeniden özelleştirilmiş çekirdek çalışmalarına başlayacağı iddia edilmiş ancak sonrasında bu, kesin bir dille yalanlanmıştı. Şimdi de grafik birimi ile ilgili bir iddia geldi.

Radeon tabanlı Samsung grafik birimleri

Sektörün ilk ışın izleme destekli mobil grafik birimini Exynos 2200 yonga setinde sunan Samsung, işler istediği gibi gitmeyince yaygın bir kullanıma sunamamıştı. Galaxy S amiral gemileri için yeni bir Exynos yonga seti yol haritası belirleyen Samsung’un grafik bölümü de hareketli.

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İddialara göre Samsung, AMD ile olan ortaklığını geliştirmek istiyor. RDNA grafik mimarisini temel alan yeni bir grafik birimi için çalışmalar başladı. Samsung her şeyin mükemmel olmasını istiyor ve performans beklentilerin altında kalırsa grafik biriminin çıkışı ertelenecek.

Samsung’un hali hazırda Radeon tabanlı Xclipse 930 grafik birimi barındıran yeni bir Exynos yonga seti hazırlıyor ve bunu Tensor G3 adıyla Pixel 8 serisinde kullanacak. Sonrasında ise iddialı grafik biriminin gündeme geleceği iddia ediliyor.

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