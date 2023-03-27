Samsung kendi grafik birimi için kolları sıvadı

Radeon tabanlı Samsung grafik birimleri
Sektörün ilk ışın izleme destekli mobil grafik birimini Exynos 2200 yonga setinde sunan Samsung, işler istediği gibi gitmeyince yaygın bir kullanıma sunamamıştı. Galaxy S amiral gemileri için yeni bir Exynos yonga seti yol haritası belirleyen Samsung’un grafik bölümü de hareketli.
İddialara göre Samsung, AMD ile olan ortaklığını geliştirmek istiyor. RDNA grafik mimarisini temel alan yeni bir grafik birimi için çalışmalar başladı. Samsung her şeyin mükemmel olmasını istiyor ve performans beklentilerin altında kalırsa grafik biriminin çıkışı ertelenecek.
Samsung’un hali hazırda Radeon tabanlı Xclipse 930 grafik birimi barındıran yeni bir Exynos yonga seti hazırlıyor ve bunu Tensor G3 adıyla Pixel 8 serisinde kullanacak. Sonrasında ise iddialı grafik biriminin gündeme geleceği iddia ediliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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yok arkadaş ben bir hayal kurdum ama azıma mçtılar. şimdi 60 bini ne zaman verirler
para yatırdım ama onaylanmadı resmen fiyasko hayal kırıklığına uğradım akp liyim
Yerli ve Milli? Ancak yandaşları inanır, onların gözünde perde var çünkü...
zoruna gidenin borusuna gitsin
bant yok secim geyikleri üretim yok bu fiyatlar normal mi ötv mi alıyorsun kendi ürettiğin araca kimi kandırıyorsunuz
Bizim ülkede olan hain dünyada yoktur.
cam tavan hakkında bilgisi olan varmı.perde yok galiba yazın ssıkıntı olmazmı.???
tam bir gariban arabası yerliiiiiiiiiiii ve milliii yalanınız batsın
sülün Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...
ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...
Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?
Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.
bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...
Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.
Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)