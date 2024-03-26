Exynos 2500, CPU ve GPU tarafında Snapdragon 8 Gen 3’ü rahatlıkla geçiyor

Tam Boyutta Gör Samsung’un önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde Galaxy S25 serisini tanıtması bekleniyor. Güney Koreli teknoloji devinin yeni seride hem Snapdragon 8 Gen 4 hem de Exynos 2500 yongalarını kullanarak farklı pazarlarda çift yonga seti yaklaşımını sürdürmeye odaklanacağı iddia ediliyor. Son gelen bilgiler ise firmanın halihazırda Exynos 2500’i test ettiği belirtiliyor.

Exynos 2500, Snapdragon 8 Gen 3’ü geçiyor

Test süreci devam eden Exynos 2500’ün şimdiden hem CPU hem de GPU kategorilerinde Qualcomm'un Snapdragon 8 Gen 3'ünden ciddi miktarda daha hızlı olduğu belirtiliyor. Ancak bu iddialar şimdilik spesifik rakamlara dayanmıyor ve sadece birer iddia olarak kalıyor. Şimdiye kadarki Exynos 2500 söylentileri yonga setinin oldukça güçlü olduğunu söylese de hiçbiri verimlilik tarafına henüz değinmedi.

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Bununla birlikte Qualcomm, yaklaşmakta olan Snapdragon 8 Gen 4’ü hazırlıyor. Yeni Snapdragon 8 Gen 4’ün 8 Gen 3'e göre yüzde 46'lık bir artış ortaya koyacağı belirtiliyor. Dolayısıyla Samsung’un Exynos 2500’te işi çok da kolay olmayacak. Daha önceki söylentiler Exynos 2500'ün Exynos 2400 gibi 10 çekirdekli bir CPU kümesine sahip olacağını ve belki de LPDDR5T RAM desteğinin gelecekteki testlerde ona bir avantaj sağlayabileceğini belirtmişti. Samsung’un ayrıca bu yongada FOWLP ya da 'Fan out Wafer Level Packaging' gibi ileri teknolojiler kullanacağı da yine aktarılanlar arasında.

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Exynos 2500, CPU ve GPU tarafında Snapdragon 8 Gen 3’ü geçiyor