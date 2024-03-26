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    Anlık Bildirim

    Exynos 2500, CPU ve GPU tarafında Snapdragon 8 Gen 3’ü rahatlıkla geçiyor

    Samsung’un önümüzdeki yıl piyasaya süreceği Galaxy S25 serisinde boy göstermesi beklenen Exynos 2500 yongasının CPU ve GPU tarafında Snapdragon 8 Gen 3’ü geçtiği söyleniyor.
    Samsung Exynos 2500 performans Tam Boyutta Gör
    Samsung’un önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde Galaxy S25 serisini tanıtması bekleniyor. Güney Koreli teknoloji devinin yeni seride hem Snapdragon 8 Gen 4 hem de Exynos 2500 yongalarını kullanarak farklı pazarlarda çift yonga seti yaklaşımını sürdürmeye odaklanacağı iddia ediliyor. Son gelen bilgiler ise firmanın halihazırda Exynos 2500’i test ettiği belirtiliyor.

    Exynos 2500, Snapdragon 8 Gen 3’ü geçiyor

    Test süreci devam eden Exynos 2500’ün şimdiden hem CPU hem de GPU kategorilerinde Qualcomm'un Snapdragon 8 Gen 3'ünden ciddi miktarda daha hızlı olduğu belirtiliyor. Ancak bu iddialar şimdilik spesifik rakamlara dayanmıyor ve sadece birer iddia olarak kalıyor. Şimdiye kadarki Exynos 2500 söylentileri yonga setinin oldukça güçlü olduğunu söylese de hiçbiri verimlilik tarafına henüz değinmedi.

    Bununla birlikte Qualcomm, yaklaşmakta olan Snapdragon 8 Gen 4’ü hazırlıyor. Yeni Snapdragon 8 Gen 4’ün 8 Gen 3'e göre yüzde 46'lık bir artış ortaya koyacağı belirtiliyor. Dolayısıyla Samsung’un Exynos 2500’te işi çok da kolay olmayacak. Daha önceki söylentiler Exynos 2500'ün Exynos 2400 gibi 10 çekirdekli bir CPU kümesine sahip olacağını ve belki de LPDDR5T RAM desteğinin gelecekteki testlerde ona bir avantaj sağlayabileceğini belirtmişti. Samsung’un ayrıca bu yongada FOWLP ya da 'Fan out Wafer Level Packaging' gibi ileri teknolojiler kullanacağı da yine aktarılanlar arasında.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 2 gün önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    Bat-Man 4 gün önce

    Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post

    E
    E_Y_B_H_P_T 5 gün önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    alex59 3 hafta önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 1 ay önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 1 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 2 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 2 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 2 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 2 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 3 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 4 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 4 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 5 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 6 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 6 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 6 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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