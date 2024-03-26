Exynos 2500, CPU ve GPU tarafında Snapdragon 8 Gen 3’ü rahatlıkla geçiyor

Exynos 2500, Snapdragon 8 Gen 3’ü geçiyor
Test süreci devam eden Exynos 2500’ün şimdiden hem CPU hem de GPU kategorilerinde Qualcomm'un Snapdragon 8 Gen 3'ünden ciddi miktarda daha hızlı olduğu belirtiliyor. Ancak bu iddialar şimdilik spesifik rakamlara dayanmıyor ve sadece birer iddia olarak kalıyor. Şimdiye kadarki Exynos 2500 söylentileri yonga setinin oldukça güçlü olduğunu söylese de hiçbiri verimlilik tarafına henüz değinmedi.
Bununla birlikte Qualcomm, yaklaşmakta olan Snapdragon 8 Gen 4’ü hazırlıyor. Yeni Snapdragon 8 Gen 4’ün 8 Gen 3'e göre yüzde 46'lık bir artış ortaya koyacağı belirtiliyor. Dolayısıyla Samsung’un Exynos 2500’te işi çok da kolay olmayacak. Daha önceki söylentiler Exynos 2500'ün Exynos 2400 gibi 10 çekirdekli bir CPU kümesine sahip olacağını ve belki de LPDDR5T RAM desteğinin gelecekteki testlerde ona bir avantaj sağlayabileceğini belirtmişti. Samsung’un ayrıca bu yongada FOWLP ya da 'Fan out Wafer Level Packaging' gibi ileri teknolojiler kullanacağı da yine aktarılanlar arasında.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...