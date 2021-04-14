F-16'larda kullanılacak Bozdoğan füzesinin havadan atış testi tamamlandı

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Türkiye’nin havadan havaya füzesi Bozdoğan’ın ilk atış testi yapıldı. Bozdoğan, başarıyla testi tamamladı.

TÜBİTAK SAGE tarafından yürütülen Göktuğ projesi kapsamında geliştirilen Bozdoğan füzesi, Türkiye’nin ilk görüş içi havadan havaya füzesi olma özelliği taşıyor. Füzenin 2022’de Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) envanterine girmesi planlanıyor.

Paylaşılan test görüntülerinde F16 uçağına konuşlandırılan Bozdoğan’ın hedef uçağı başarıyla imha ettiği görülüyor. Önceki testlerde karadan havaya atış testi yapılmış ve o testi de başarıyla tamamlamıştı.

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Bozdoğan, ses hızının üstünde uçuş hızına ve yüksek manevra yeteneğine sahip. Hedef uçakları imha etmek için kullanılacak. F16’larda kullanılan ABD’li füzelerin yerini alacak. F16’nın yanı sıra Akıncı, Aksungur İHA’larda ve Milli Muharip Uçak'ta (MMU) kullanılacak.

Bozdoğan Görüş İçi Hava Hava Füzesi Özellikleri

Ağırlık: 140 kg.

Uzunluk: 3300 mm

Max Çap: 160 mm

Tip: Görüş içi (WVR)

Hız: >4 Mach

Fonksiyon: Kısa menzilli yakın hava angajmanı

Güdüm:

-Mükemmel nişan hattı sapma (off-boresight ) açısı sağlayan yüksek çözünürlüklü kızıl ötesi arayıcı

-Gelişmiş karşı-karşı tedbir yetenekleri

-Her açıdan atış yeteneği

-Mükemmel nişan hattı sapma (off-boresight ) açısı sağlayan yüksek çözünürlüklü kızıl ötesi arayıcı -Gelişmiş karşı-karşı tedbir yetenekleri -Her açıdan atış yeteneği İtki&Kontrol:

-Yüksek itki – az dumanlı katı yakıt teknolojisi

-Yüksek Güvenilirlik ve Güvenlik seviyesine sahip tam Elektronik Roket Motoru

-Emniyetli Kurma ve Ateşleme Sistemi

-İtki vektör kontrolü ile üstün manevra kabiliyeti

-Yüksek itki – az dumanlı katı yakıt teknolojisi -Yüksek Güvenilirlik ve Güvenlik seviyesine sahip tam Elektronik Roket Motoru -Emniyetli Kurma ve Ateşleme Sistemi -İtki vektör kontrolü ile üstün manevra kabiliyeti Harp Başlığı:

-En yüksek öldürücülük ihtimali için özgün tasarım harp başlığı

-Yüksek güvenlik ve güvenilirlik sağlayan kesintisiz tapa

-En yüksek öldürücülük ihtimali için özgün tasarım harp başlığı -Yüksek güvenlik ve güvenilirlik sağlayan kesintisiz tapa Uyumluluk:

-MIL-STD-1553 & MIL-STD-1760 uyumlu

-LAU-129 lançeri ile kullanılabilirlik

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