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    Savunma Sanayi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    F-16'larda kullanılacak Bozdoğan füzesinin havadan atış testi tamamlandı

    TÜBİTAK SAGE tarafından geliştirilen görüş içi hava hava füzesi Bozdoğan'ın ilk havadan havaya atış testi tamamlandı. Bozdoğan füzesinin özellikleri haberimizde.
    14 Nisan 2021, 15:45 (Güncellendi, 10 dk.)
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    Savunma Sanayi
    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    F-16'larda kullanılacak Bozdoğan füzesinin havadan atış testi tamamlandı
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    Türkiye’nin havadan havaya füzesi Bozdoğan’ın ilk atış testi yapıldı. Bozdoğan, başarıyla testi tamamladı.

    TÜBİTAK SAGE tarafından yürütülen Göktuğ projesi kapsamında geliştirilen Bozdoğan füzesi, Türkiye’nin ilk görüş içi havadan havaya füzesi olma özelliği taşıyor. Füzenin 2022’de Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) envanterine girmesi planlanıyor.

    Paylaşılan test görüntülerinde F16 uçağına konuşlandırılan Bozdoğan’ın hedef uçağı başarıyla imha ettiği görülüyor. Önceki testlerde karadan havaya atış testi yapılmış ve o testi de başarıyla tamamlamıştı.

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    Bozdoğan, ses hızının üstünde uçuş hızına ve yüksek manevra yeteneğine sahip. Hedef uçakları imha etmek için kullanılacak. F16’larda kullanılan ABD’li füzelerin yerini alacak. F16’nın yanı sıra Akıncı, Aksungur İHA’larda ve Milli Muharip Uçak'ta (MMU) kullanılacak.

    Bozdoğan Görüş İçi Hava Hava Füzesi Özellikleri

    • Ağırlık: 140 kg.

    • Uzunluk: 3300 mm

    • Max Çap: 160 mm

    • Tip: Görüş içi (WVR)

    • Hız: >4 Mach

    • Fonksiyon: Kısa menzilli yakın hava angajmanı

    • Güdüm:
      -Mükemmel nişan hattı sapma (off-boresight ) açısı sağlayan yüksek çözünürlüklü kızıl ötesi arayıcı
      -Gelişmiş karşı-karşı tedbir yetenekleri
      -Her açıdan atış yeteneği
    • İtki&Kontrol:
      -Yüksek itki – az dumanlı katı yakıt teknolojisi
      -Yüksek Güvenilirlik ve Güvenlik seviyesine sahip tam Elektronik Roket Motoru
      -Emniyetli Kurma ve Ateşleme Sistemi
      -İtki vektör kontrolü ile üstün manevra kabiliyeti
    • Harp Başlığı:
      -En yüksek öldürücülük ihtimali için özgün tasarım harp başlığı
      -Yüksek güvenlik ve güvenilirlik sağlayan kesintisiz tapa
    • Uyumluluk:
      -MIL-STD-1553 & MIL-STD-1760 uyumlu
      -LAU-129  lançeri ile kullanılabilirlik


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    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    Quard (Ahmet G) 3 dk. ( Mesaj Silindi )
    Ülkemize hayırlı olsun:) Havadan havaya atılan füze yapabilmek kolay değil,bunu başaran bir ülke olmak gurur verici. Bir üründe daha dışa bağımlılıktan kurtuluyoruz ayrıca ihracat alanı genişliyor.
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    Schtroumpf Grognon (Schtroumpf Grognon) 3 dk. ( Mesaj Silindi )
    Acilen fuzelerin icindeki yabanci komponentleri ureten kimse Tubitak Sage'ye ambargo koymasi gerekiyor, en basitinden cipidir, ataletsel olcu birimidir, direncidir falan. Yillardir magdur olan yunanistan, ermenistan ve pkk gibi bilimum baris kelebekleri guvenlikleri icin daha fazla endise yasamamali.
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    C CleanCoders (Fatih ) 8 dk. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Egede 24 saat uçan Sihalara karşı, Yunanistan rafale uçaklarını kaldırır artık
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    WB 17 dk. ( Mesaj Silindi )
    #Masallah
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