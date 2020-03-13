F-35 savaş uçağında 883 tasarım hatası tespit edildi

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Beşinci nesil savaş uçağı olarak geliştirilen F-35’in tasarım hataları bitmek bilmiyor. “Project on Government Oversight” isimli sivil toplum kuruluşunca ele geçirilen yeni bir raporda, halihazırda uçakta 883 tasarım hatasının bulunduğu bildirildi.

ABD’de Müşterek Taarruz Uçağı (F-35) Program Ofisi’nin hazırladığı 28 Şubat tarihli raporda, 448 arızanın halen devam ettiği ve bu konuda program ofisiyle yüklenici firmalar arasında anlaşmazlık olduğu belirtildi. Söz konusu tasarım hataların pilotlar veya mühendisler tarafından tespit edildiği fakat uçağı tasarlayıp inşa eden şirketlerin bunları arıza olarak görmediği kaydedildi.

162 hataya ilişkin düzeltme planı bulunmuyor

Yayınlanan rapora göre F-35 mühendisleri, tespit edilen 10 tasarım hatası için uçağın bir sonraki modernizasyon sürecini bekliyor. Ayrıca, 273 tasarım hatasına da çözümler bulunduğu fakat hem ek fon hem de daha fazla test yapılmasını gerektirdiği için bu hatalara dokunulmadığı belirtiliyor. 162 hataya ilişkin ise arızaların devam ettiği ve düzeltme planı olmadığı ifade ediliyor. Bu da şirketlerin söz konusu tasarım hatalarına ilişkin yapacak bir şeyi olmadığı anlamına geliyor.

Lockheed Martin’in F-35 ofisine, uçağın mevcut halinin projenin şartnamelerine uygun olduğunu söylediği ancak belirtilen tasarım hatalarının düzeltilmesi isteniyorsa proje sözleşmesine ek fiyat eklenmesini istediği de gelen bilgiler arasında.

https://www.pogo.org/investigation/2020/03/f-35-design-flaws-mounting-new-document-shows/

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