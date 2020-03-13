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    Savunma Sanayi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    F-35 savaş uçağında 883 tasarım hatası tespit edildi

    Bir sivil toplum kuruluşu tarafından ele geçirilen 28 Şubat tarihli raporda, F-35 savaş uçağında 883 tasarım hatası bulunduğu ve bunlardan 448 tanesinin halen devam ettiği ortaya çıktı.
    1 hf.
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    Savunma Sanayi
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    F-35 savaş uçağında 883 tasarım hatası tespit edildi
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    Beşinci nesil savaş uçağı olarak geliştirilen F-35’in tasarım hataları bitmek bilmiyor. “Project on Government Oversight” isimli sivil toplum kuruluşunca ele geçirilen yeni bir raporda, halihazırda uçakta 883 tasarım hatasının bulunduğu bildirildi.

    ABD’de Müşterek Taarruz Uçağı (F-35) Program Ofisi’nin hazırladığı 28 Şubat tarihli raporda, 448 arızanın halen devam ettiği ve bu konuda program ofisiyle yüklenici firmalar arasında anlaşmazlık olduğu belirtildi. Söz konusu tasarım hataların pilotlar veya mühendisler tarafından tespit edildiği fakat uçağı tasarlayıp inşa eden şirketlerin bunları arıza olarak görmediği kaydedildi.

    162 hataya ilişkin düzeltme planı bulunmuyor

    Yayınlanan rapora göre F-35 mühendisleri, tespit edilen 10 tasarım hatası için uçağın bir sonraki modernizasyon sürecini bekliyor. Ayrıca, 273 tasarım hatasına da çözümler bulunduğu fakat hem ek fon hem de daha fazla test yapılmasını gerektirdiği için bu hatalara dokunulmadığı belirtiliyor. 162 hataya ilişkin ise arızaların devam ettiği ve düzeltme planı olmadığı ifade ediliyor. Bu da şirketlerin söz konusu tasarım hatalarına ilişkin yapacak bir şeyi olmadığı anlamına geliyor.

    Lockheed Martin’in F-35 ofisine, uçağın mevcut halinin projenin şartnamelerine uygun olduğunu söylediği ancak belirtilen tasarım hatalarının düzeltilmesi isteniyorsa proje sözleşmesine ek fiyat eklenmesini istediği de gelen bilgiler arasında.



    https://www.pogo.org/investigation/2020/03/f-35-design-flaws-mounting-new-document-shows/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    12 Angry Men (12 Angry Men ) 1 hf. en beğenilen
    F 35 alamıyoruz bari kötüleyelim diye yapılmış boş haber.
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    selahattın ısık (Sélahattin Işık) 1 hf. 12 Angry Men
    3 5 gün evvel savunma protalında görünce bizim yandaşlar anında servis ederler derken sonraki gün tüm yerli sitelerde haberi gördüm ama dh da yayınlanması tam bi rezalet.

    konuya muvafık birileri tarafından

    sorunlara dair bilimsel tesbit ve ve olası çözümlere dair uzun makale olsa zevkle okurduk ama şu makinaya alamıyoruz diye mok atmak evvela türk dahil olmak üzre tasarlayan üreten adamlara teneke muamelesi gösterme çabası eziklğin morfolojik dışa vurumudur...breh breh..
    Yanıtla +3
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    Denorath 1 hf. 12 Angry Men
    Evet pogo.org tam da bu nedenle algı operasyonu yapmış. Ne yer ne içersiniz siz arkadaş
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    muratkaya (Murat KAYA) 6 gün 12 Angry Men
    F-35 projesinde büyük sorunlar olduğunu bilmeyen birinin yaptığı boş yorum.
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    fuckulteli 1 hf.
    Haber doğru yanlış bilmem de,
    Hangi haber işe geliyorsa, hangisi milleti coşturacaksa o servis ediliyor.

    F35 lar teslim edilmeyince Rus uçaklar gündemi süsledi, Rus hava savunma sistemleri öve öve bitirilemedi.. Sonra Suriye'den şehit haberi gelince, ocağa ateş düşünce Suriye'deki Rus hava savunma sistemleri bizi göremedi haberi yapıldı.
    Yarın ileride bir gün f35'ler alınınca F35ler şöyle iyi böyle iyi denecek.

    Devlet kanalına/haber ajansına bakıyorsun yaptığımız her adım doğru her şeyi çok güzel yapıyoruz. Hata varsa da suçu ona buna salla..

    Doğru haber de olsa yanlışını görmezden gelirsen senin doğru haberin de inandırıcı olmaz.
    Haber doğru yanlış bilmem de, Hangi haber işe geliyorsa, hangisi milleti coşturacaksa o servis ediliyor. F35 lar teslim edilmeyince Rus uçaklar gü...
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    Yanıtla +35
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    selahattın ısık (Sélahattin Işık) 1 hf.
    haberi servis eden rus sitesi..

    afiyetle yiyenlerde cahil toplumlar..

    su 57 motorundaki ölümcül hatalardan bahsetmek yerine çatır çatır savaşan uçağa hala mok atmaya çalışmak..

    siyasal islam and moskoving seviciliği..
    haberi servis eden rus sitesi.. afiyetle yiyenlerde cahil toplumlar.. su 57 motorundaki ölümcül hatalardan bahsetmek yerine çatır çatır savaşan u...
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    1 Yanıt Yanıtla +17
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    Feyzuli 1 hf. selahattın ısık
    Amerika zaten bu haberi yayınlardı zaten hem şirketin finansal durumu hem ülkenin prestiji adına olumlu bir imaj çizmek için. Haklısın katılmamak elde değil.
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    Yorumlar (21) Yorum Yaz Forumda Gör
    DH Misafiri 3 gün
    Ucakta bariz sorunlar var kac senedir test ucusu falandi erteleniyo ,abd nin kankisi disanda filo halinde siparisler teslim edilmedi .Ama is TFX geldimi yerden yere vuruluyo
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    ECDAD_OSMANLI (murat murat) 4 gün
    Şu cümleyi heryerde kullanıyorum



    Akşama kadar evde yatanlar mühendislik ve teknoloji harikası araçları beğenmiyor yuh diyorum ya sanki kendi evde uçak üretiyor da adamların uçağını beğenmiyor



    Uçağı yakından bile görmeyen insan nasıl olumsuz yorum yapar uçağı beğenmez hayret ediyorum

    Bütün uçaklar dahil buna
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    ahmetbulut115 (Ahmet Bulut) 4 gün yeni yorumcu
    nasıl içimiz rahatlıyor bu uçak için sorun duyduğumuzda o kadar para verdik, beter olsun demeden edemiyoruz. her neyse, eninde sonunda ortak olduğumuz projeden payımızı alırız. bu arada sorunlarını çözsünler.[:\-]
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    DH Misafiri 4 gün
    <a target="_blank" href="https://www.wbur.org/onpoint/2019/06/19/f-35-fighter-jets-military-problems-production"class="lnk" title="https://www.wbur.org/onpoint/2019/06/19/f-35-fighter-jets-military-problems-production">wbur.org/...</a><br /> <a target="_blank" href="https://www.defensenews.com/air/2019/06/12/the-pentagon-is-battling-the-clock-to-fix-serious-unreported-f-35-problems/"class="lnk" title="https://www.defensenews.com/air/2019/06/12/the-pentagon-is-battling-the-clock-to-fix-serious-unreported-f-35-problems/">defensenews.com/...</a>
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    xgny58x (Günay Erat) 5 gün
    S-400 denen stand alone çalışacak bir sistem için F-35 gibi ağ destekli harp silahını kaçırdık ve bu silah önümüzdeki yılların silahı. TF-X falan yazanlar hayallerde yaşıyor galiba. TF-X için ilk önce motor lazım onun içinde en erken 10 yıl var o da garanti değil. F-35 şu anda Rusların bütün uçaklarından daha üstün durumda. S-400 olayı ise bize çok zarar verecek.
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    Cpt. MacMillan (Emre ÇAKIR) 5 gün
    Boş bir haber madem sivil toplum kuruluşu detay açıklasalar ya nerede bu hatalar. Kabul edin artık asla stealth teknolojisine erişemeyeceğiz.
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    Ahmet DOĞAN (Ahmet DOĞAN) 6 gün
    Söz konusu tasarım hataların pilotlar veya mühendisler tarafından tespit edildiği fakat uçağı tasarlayıp inşa eden şirketlerin bunları arıza olarak görmediği kaydedildi.

    Yayınlanan rapora göre F-35 mühendisleri, tespit edilen 10 tasarım hatası için uçağın bir sonraki modernizasyon sürecini bekliyor.

    Buna Tasarım Hatası Demezler Bilader :) Buna İlk Üretim Derler Yıllar Geçtikçe Üretilen Her Yeni Nesille Beraber Bu Kısımlarda Değişiklikler Yapılır ve Her Gelen Model Eskisinden Daha Üstün Hale Gelir. Bugün Amerikanın Elindeki En İyi M1A Tankının İlk Tasarımının Ne Zaman Yapıldığına Bakarsan Senden Önceki 2 Nesli Orada Görebilirsin....
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    DH Misafiri 6 gün
    hala bu uçağın, pardon hurdanın peşinsdemiyiz be....tfx e yoğunlaşılsın. daha iyi
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    DH Misafiri 6 gün
    f-16 lardada benzer hatalar vardı.. pilotlardan çok düşen oldu..basit kaloloma hataları bile vardı. ABD açılmış davalar var kazanılmış F-16 hakkında. pilot aileleri açtı bu davayı. görünüşte firma pilotaj hatası diyor suçu pilota yüklüyordu.
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    Jon_Kar 6 gün
    Savunma sanayi uzmanlari damlamis



    Lockheed martinde 20 yildir muhendislik yapan adamlarda salakti zaten hatali urun cikardilar
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    4946 kez okundu.
    18 kişi, toplam 21 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    f-35, tasarım hatası ve
    5 etiket daha kusur Lockheed Martin müşterek savaş uçağı beşinci nesil taarruz uçağı Bilim ve Teknoloji
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