F-35 savaş uçağında 883 tasarım hatası tespit edildi

Beşinci nesil savaş uçağı olarak geliştirilen F-35’in tasarım hataları bitmek bilmiyor. “Project on Government Oversight” isimli sivil toplum kuruluşunca ele geçirilen yeni bir raporda, halihazırda uçakta 883 tasarım hatasının bulunduğu bildirildi.
ABD’de Müşterek Taarruz Uçağı (F-35) Program Ofisi’nin hazırladığı 28 Şubat tarihli raporda, 448 arızanın halen devam ettiği ve bu konuda program ofisiyle yüklenici firmalar arasında anlaşmazlık olduğu belirtildi. Söz konusu tasarım hataların pilotlar veya mühendisler tarafından tespit edildiği fakat uçağı tasarlayıp inşa eden şirketlerin bunları arıza olarak görmediği kaydedildi.
162 hataya ilişkin düzeltme planı bulunmuyor
Yayınlanan rapora göre F-35 mühendisleri, tespit edilen 10 tasarım hatası için uçağın bir sonraki modernizasyon sürecini bekliyor. Ayrıca, 273 tasarım hatasına da çözümler bulunduğu fakat hem ek fon hem de daha fazla test yapılmasını gerektirdiği için bu hatalara dokunulmadığı belirtiliyor. 162 hataya ilişkin ise arızaların devam ettiği ve düzeltme planı olmadığı ifade ediliyor. Bu da şirketlerin söz konusu tasarım hatalarına ilişkin yapacak bir şeyi olmadığı anlamına geliyor.
Lockheed Martin’in F-35 ofisine, uçağın mevcut halinin projenin şartnamelerine uygun olduğunu söylediği ancak belirtilen tasarım hatalarının düzeltilmesi isteniyorsa proje sözleşmesine ek fiyat eklenmesini istediği de gelen bilgiler arasında.
https://www.pogo.org/investigation/2020/03/f-35-design-flaws-mounting-new-document-shows/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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konuya muvafık birileri tarafından
sorunlara dair bilimsel tesbit ve ve olası çözümlere dair uzun makale olsa zevkle okurduk ama şu makinaya alamıyoruz diye mok atmak evvela türk dahil olmak üzre tasarlayan üreten adamlara teneke muamelesi gösterme çabası eziklğin morfolojik dışa vurumudur...breh breh..
Hangi haber işe geliyorsa, hangisi milleti coşturacaksa o servis ediliyor.
F35 lar teslim edilmeyince Rus uçaklar gündemi süsledi, Rus hava savunma sistemleri öve öve bitirilemedi.. Sonra Suriye'den şehit haberi gelince, ocağa ateş düşünce Suriye'deki Rus hava savunma sistemleri bizi göremedi haberi yapıldı.
Yarın ileride bir gün f35'ler alınınca F35ler şöyle iyi böyle iyi denecek.
Devlet kanalına/haber ajansına bakıyorsun yaptığımız her adım doğru her şeyi çok güzel yapıyoruz. Hata varsa da suçu ona buna salla..
Doğru haber de olsa yanlışını görmezden gelirsen senin doğru haberin de inandırıcı olmaz.
afiyetle yiyenlerde cahil toplumlar..
su 57 motorundaki ölümcül hatalardan bahsetmek yerine çatır çatır savaşan uçağa hala mok atmaya çalışmak..
siyasal islam and moskoving seviciliği..