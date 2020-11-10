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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    F1 2021 takvimi açıklandı: Türkiye için ümit sürüyor

    Formula 1 yönetimi, 2021’in geçici taslak takvimini açıkladı. Takvimden çıkarılan Vietnam’ın yeri boş bırakıldı. Türkiye bu boşluğa adını yazdırabilir.
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    Otomobil Teknolojileri
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    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    F1 2021 takvimi açıklandı: Türkiye için ümit sürüyor
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    Formula 1’in 2020 yarış takviminde koronavirüs nedeniyle büyük değişikliğe gidilmiş ve Türkiye takvime girme fırsatı elde etmişti. İstanbul Park, 9 senenin ardından bu hafta sonu F1 yarışına ev sahipliği yapacak. F1 yönetimi ile Türkiye arasındaki anlaşmanın 1 senelik olduğu biliniyordu ancak 2021 takvimine girmek için de kolları sıvamıştı. Formula 1’in 2021 taslak takvimi açıklandı.

    23 yarışlık takvimde Türkiye yer almıyor ancak takvimin 4. yarışı yani 25 Nisan 2021’de düzenlenecek yarışa boş bırakılmış. Normalde bu yarış Vietnam’da düzenlenecekti. Vietnam takvimden çekilme kararını resmen duyurmuştu. Takvimde 4. yarış için “TBC” ibaresine yer verilmiş. Yani bu yarışa ev sahipliği yapacak aday ülkeyle görüşmeler sürüyor. Anlaşma sağlandıktan sonra açıklama yapılacak. Bu ülke Türkiye olabilir. Türkiye, 2021 takvimine girebilmek için resmi başvuruyu yapmıştı. Belki de F1 yönetimi, karar verebilmek için İstanbul’daki yarışın sorunsuz bir şekilde düzenlenmesini bekliyor olabilir. Uluslararası basına baktığımızda 4. yarış için 3 aday ülke var: Türkiye, Almanya ve İtalya.

    Ayrıca Bkz. "Pfizer ve BioNTech aşı adayı yüzde 90 etkinlik oranı gösterdi"

    F1 2021 taslak takvimi şu şekilde:

    • 21 Mart - Avustralya (Melbourne)
    • 28 Mart - Bahreyn (Sakhir)
    • 11 Nisan - Çin (Şangay)
    • 25 Nisan - TBC (TBC)
    • 9 Mayıs - İspanya (Barselona) *
    • 23 Mayıs - Monaco (Monaco)
    • 6 Haziran - Azerbaycan (Bakü)
    • 13 Haziran - Kanada (Montreal)
    • 27 Haziran - Fransa (Le Castellet)
    • 4 Temmuz - Avusturya (Spielberg)
    • 18 Temmuz - Birleşik Krallık (Silverstone)
    • 1 Ağustos - Macaristan (Budapeşte)
    • 29 Ağustos - Belçika (Spa)
    • 5 Eylül - Hollanda (Zandvoort)
    • 12 Eylül - İtalya (Monza)
    • 26 Eylül - Rusya (Soçi)
    • 3 Ekim - Singapur (Singapur)
    • 10 Ekim - Japonya (Suzuka)
    • 24 Ekim - ABD (Austin)
    • 31 Ekim - Meksika (Mexico City)
    • 14 Kasım - Brezilya (Sao Paulo) *
    • 28 Kasım - Suudi Arabistan (Cidde)
    • 5 Aralık - Abu Dabi (Abu Dabi)

    *Sözleşme imzalanacak



    https://www.formula1.com/en/latest/article.formula-1-announces-provisional-23-race-calendar-for-2021.2Dgw83ieWq48p0ZjmcGRnX.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    ilkerinanç

    Elektirikli yapıcaz diye pervaneli uçaklara geri döndük. Temiz, ekonomik vs falan da araba gibi değil meaalesef. Jet den iyi teknoloji yok şu anda itki açısından.

    41 dakika önce
    gun

    Ağır batarya ile menzili kısa oluyor tabii tek kişilik veya küçük uçaklar için yine de bakım maliyeti vs nedenler ile tercih edilebilir.

    58 dakika önce
    Yorumlar (7) Yorum Yaz Forumda Gör
    YuRYTR 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Umarım 2021 de biz oluruz.
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    alfa-x 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Bu hafta sonu yarış heyecanlı olursa yarış bizde, ama öyle olsa hala sıkıcı bir sürü pist varken bile İstanbul son çare oldu :)
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    Krone 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Bu hafta sonu kesinleşir takvim. Bizim yarışın nasıl geçeceğine bağlı.
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    AdiqeCaLe 1 gün ( Mesaj Silindi )
    İtalya zaten var takvimde daha ne iyi istiyorlarki?
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    hareketliperde (tuluy ....) 1 gün ( Mesaj Silindi ) AdiqeCaLe
    İtalya dediği galina san marino olabilir
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    warchief46 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Almanya ile Türkiye arasında tercih yapacaklar bence. İtalya, Monza ile zaten takvimde. MSC'nin oğlu Mick Formula 1'de koltuk bulursa ibre Almanya'ya kayabilir.
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    oly1786 (caner nebi) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    paraya bakar bu işler...
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    cocainbar (Cocain bar) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    twitter.com/...
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