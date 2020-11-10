F1 2021 takvimi açıklandı: Türkiye için ümit sürüyor

Tam Boyutta Gör

Formula 1’in 2020 yarış takviminde koronavirüs nedeniyle büyük değişikliğe gidilmiş ve Türkiye takvime girme fırsatı elde etmişti. İstanbul Park, 9 senenin ardından bu hafta sonu F1 yarışına ev sahipliği yapacak. F1 yönetimi ile Türkiye arasındaki anlaşmanın 1 senelik olduğu biliniyordu ancak 2021 takvimine girmek için de kolları sıvamıştı. Formula 1’in 2021 taslak takvimi açıklandı.

23 yarışlık takvimde Türkiye yer almıyor ancak takvimin 4. yarışı yani 25 Nisan 2021’de düzenlenecek yarışa boş bırakılmış. Normalde bu yarış Vietnam’da düzenlenecekti. Vietnam takvimden çekilme kararını resmen duyurmuştu. Takvimde 4. yarış için “TBC” ibaresine yer verilmiş. Yani bu yarışa ev sahipliği yapacak aday ülkeyle görüşmeler sürüyor. Anlaşma sağlandıktan sonra açıklama yapılacak. Bu ülke Türkiye olabilir. Türkiye, 2021 takvimine girebilmek için resmi başvuruyu yapmıştı. Belki de F1 yönetimi, karar verebilmek için İstanbul’daki yarışın sorunsuz bir şekilde düzenlenmesini bekliyor olabilir. Uluslararası basına baktığımızda 4. yarış için 3 aday ülke var: Türkiye, Almanya ve İtalya.

Ayrıca Bkz. "Pfizer ve BioNTech aşı adayı yüzde 90 etkinlik oranı gösterdi"

F1 2021 taslak takvimi şu şekilde:

21 Mart - Avustralya (Melbourne)

28 Mart - Bahreyn (Sakhir)

11 Nisan - Çin (Şangay)

25 Nisan - TBC (TBC)

9 Mayıs - İspanya (Barselona) *

23 Mayıs - Monaco (Monaco)

6 Haziran - Azerbaycan (Bakü)

13 Haziran - Kanada (Montreal)

27 Haziran - Fransa (Le Castellet)

4 Temmuz - Avusturya (Spielberg)

18 Temmuz - Birleşik Krallık (Silverstone)

1 Ağustos - Macaristan (Budapeşte)

29 Ağustos - Belçika (Spa)

5 Eylül - Hollanda (Zandvoort)

12 Eylül - İtalya (Monza)

26 Eylül - Rusya (Soçi)

3 Ekim - Singapur (Singapur)

10 Ekim - Japonya (Suzuka)

24 Ekim - ABD (Austin)

31 Ekim - Meksika (Mexico City)

14 Kasım - Brezilya (Sao Paulo) *

28 Kasım - Suudi Arabistan (Cidde)

5 Aralık - Abu Dabi (Abu Dabi)

*Sözleşme imzalanacak

https://www.formula1.com/en/latest/article.formula-1-announces-provisional-23-race-calendar-for-2021.2Dgw83ieWq48p0ZjmcGRnX.html

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.