Pfizer ve BioNTech aşı adayı yüzde 90 etkinlik oranı gösterdi

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Çin’de başlayan ve tüm dünyayı adeta kasıp kavuran koronavirüs salgını için dünya çapında aşı çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. 150’den fazla aşı adayı içerisinde sonuca en yakın Pfizer ve BioNTech ortaklığı durumunda.

Yüzde 90 etkili olduğu görüldü

ABD’li Pfizer ve Uğur Şahin’in kurucusu olduğu Alman BioNTech ortaklığının üzerinde çalıştığı COVID-19 aşı adayı ilk erken sonuçları yayınladı. Aşı çalışmaları içerisinde yayınlanan ilk erken sonuç olma özelliği taşıyan projede yüzde 90 etkinlik oranı yakalanmış durumda. Aşı adayı üçüncü aşamasını da tamamlamak üzere.

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Projede bugüne kadar yaklaşık 44000 bin kişi testlere katıldı. 39000 katılımcıya ise ikinci doz aşıların vurulması işlemi tamamlanmak üzere. Sadece 94 gönüllüde COVID-19 görüldü ancak bunlar aşı gurubunda mı yoksa test grubunda mı bilinmiyor.

BioNTech firması Avrupa’da aşı adayının kullanımı için gerekli başvuruları yapmıştı. Pfizer de ABD’de acil durum kullanımı için başvurmaya hazırlanıyor. Bunun için gerekli şart olan deneklerin en az yüzde 50’sinin iki ay boyunca izlenmesi süreci ay sonunda tamamlanacak.

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Aşı adayı ilk dozdan itibaren 28 gün sonra, ikinci dozdan itibaren ise 7 gün sonra koruma sağlıyor. Gerekli onaylar alındıktan sonra yıl sonuna kadar 50-100 milyon doz, yıl sonuna kadar da 1.3 milyar doz aşı üretilmesi bekleniyor.

Pfizer ve BioNTech ortaklığı herhangi bir mali destek almadıklarını belirtiyor. ABD hükümetinin 1.95 milyar dolarlık Warp Speed programından da yararlanmayan ortaklık daha çok ön siparişlerden ve sonraki siparişlerden ödeme almayı planlıyor.

Diğer taraftan bu aşıların donmuş vaziyette taşınması ve vurulmadan önce 30 dakika oda sıcaklığında beklemesi gerekiyor. Pek çok uzman soğuk taşıma zincirinin aşılması gereken en önemli problem olduğunu belirtiyor.

https://www.slashgear.com/pfizer-covid-19-vaccine-trial-shows-90-percent-efficacy-what-we-do-and-dont-know-09646359/

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