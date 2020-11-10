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    Pfizer ve BioNTech aşı adayı yüzde 90 etkinlik oranı gösterdi

    Pfizer ve BioNTech ortaklığında geliştirilen COVID-19 aşı adayı üçüncü aşamasında iken yüzde 90 etkinlik oranı yakalamayı başardı. Deneklerin sadece 94 tanesinde COVID-19 görüldü.
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Pfizer ve BioNTech aşı adayı yüzde 90 etkinlik oranı gösterdi
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    Çin’de başlayan ve tüm dünyayı adeta kasıp kavuran koronavirüs salgını için dünya çapında aşı çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. 150’den fazla aşı adayı içerisinde sonuca en yakın Pfizer ve BioNTech ortaklığı durumunda.

    Yüzde 90 etkili olduğu görüldü

    ABD’li Pfizer ve Uğur Şahin’in kurucusu olduğu Alman BioNTech ortaklığının üzerinde çalıştığı COVID-19 aşı adayı ilk erken sonuçları yayınladı. Aşı çalışmaları içerisinde yayınlanan ilk erken sonuç olma özelliği taşıyan projede yüzde 90 etkinlik oranı yakalanmış durumda. Aşı adayı üçüncü aşamasını da tamamlamak üzere.

    Ayrıca Bkz. "Fruit Ninja uzun bir aradan sonra geri döndü"

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    Projede bugüne kadar yaklaşık 44000 bin kişi testlere katıldı. 39000 katılımcıya ise ikinci doz aşıların vurulması işlemi tamamlanmak üzere. Sadece 94 gönüllüde COVID-19 görüldü ancak bunlar aşı gurubunda mı yoksa test grubunda mı bilinmiyor.

    BioNTech firması Avrupa’da aşı adayının kullanımı için gerekli başvuruları yapmıştı. Pfizer de ABD’de acil durum kullanımı için başvurmaya hazırlanıyor. Bunun için gerekli şart olan deneklerin en az yüzde 50’sinin iki ay boyunca izlenmesi süreci ay sonunda tamamlanacak.

    Pfizer ve BioNTech aşı adayı yüzde 90 etkinlik oranı gösterdi
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    Aşı adayı ilk dozdan itibaren 28 gün sonra, ikinci dozdan itibaren ise 7 gün sonra koruma sağlıyor. Gerekli onaylar alındıktan sonra yıl sonuna kadar 50-100 milyon doz, yıl sonuna kadar da 1.3 milyar doz aşı üretilmesi bekleniyor.

    Pfizer ve BioNTech ortaklığı herhangi bir mali destek almadıklarını belirtiyor. ABD hükümetinin 1.95 milyar dolarlık Warp Speed programından da yararlanmayan ortaklık daha çok ön siparişlerden ve sonraki siparişlerden ödeme almayı planlıyor.

    Diğer taraftan bu aşıların donmuş vaziyette taşınması ve vurulmadan önce 30 dakika oda sıcaklığında beklemesi gerekiyor. Pek çok uzman soğuk taşıma zincirinin aşılması gereken en önemli problem olduğunu belirtiyor.



    https://www.slashgear.com/pfizer-covid-19-vaccine-trial-shows-90-percent-efficacy-what-we-do-and-dont-know-09646359/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Rolls-Royce’tan en hızlı elektrikli uçak adayı: ACCEL

    ilkerinanç

    Elektirikli yapıcaz diye pervaneli uçaklara geri döndük. Temiz, ekonomik vs falan da araba gibi değil meaalesef. Jet den iyi teknoloji yok şu anda itki açısından.

    54 dakika önce
    gun

    Ağır batarya ile menzili kısa oluyor tabii tek kişilik veya küçük uçaklar için yine de bakım maliyeti vs nedenler ile tercih edilebilir.

    1 saat önce
    Yorumlar (9) Yorum Yaz Forumda Gör
    Umutcan 1 gün ( Mesaj Silindi )
    BioNTech sahipleri Türk, beyin göçü ile kaybedilen başarılı insanlarımızdan.
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    ChangeOrBeCrushed 1 gün ( Mesaj Silindi )
    mRNA icerdigi icin kuru buzda tasinmasi gerekiyor ve -80 C dondurucularda saklanmasi gerekiyor. RNA'lar genel olarak cabuk bozulur. O yuzden -20 C saklama kosulu uzun sure icin uygun degil.
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    interwap (Volkan ) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    BioNTech firmasının kurucuları göçmen Türk karı koca.

    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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    RockConn (Ufuk Durdağı) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Türkiye fiyatı 159TL. olacağı söyleniyor
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    V2 (Vince ) 1 gün ( Mesaj Silindi ) RockConn
    Alinir bu fiyata
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    ademcell 1 gün (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Hasta olmayan ama kişisel önlemlerle maske takan temastan kaçınan falan yani dikkat eden kişilermi bunlar eğer öyleyse tüm başarı aşının olmuyor ki
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    por favor (ssena arıkuşu) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Rtalb cilerin gözü yaşlı.
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    Nevfel (T. I. ) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Bu aşının en büyük dezavantajı aşırı soğuk aşı olması. - 70 derecede taşınmalı ve muhafaza edilmeliymiş.



    Yani pek öyle herkesin ulaşabileceği bir aşı değil bu maalesef.
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    SEO19ProjectManager (EEEE 55555) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    %100 kısır salatası !!!
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    EgeliLodos (Alkan ) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    aşı mevzusu baydı artık her ay bulunuyo ne hikmetse
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    haktan24 12 sa. ( Mesaj Silindi ) EgeliLodos
    sen yap birşeyler de insanlar görsün ozaman ? eleştirmek için eleştirmeyin yapıcı olun bir dünya insan varıyla yoğuyla bir şekilde kafa calıstırıp yapmak için ugrasıyorlar. klasik bizim insanımızda yattıgı yerden şişiyor.tüm dünya ugrasıyor bu hastalıkla bilmem farkındamısın demekki antikor bir türlü istenilen sonucu veremiyor ? ama yinede adamlar durmuyorlar çabalıyorlar sizede öneririm saygılar dilerim baymayan bir şekilde...
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