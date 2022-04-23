Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    F1 2022 duyuruldu: Çıkış tarihi ve Türkiye fiyatı açıklandı

    Oyun dünyasının sevilen yarış oyunu serisi F1'in yeni oyunu duyuruldu. F1 2022 1 Temmuz 2022'de PS5, Xbox Series, PS4, Xbox One ve PC için çıkış yapacak.           
    Oy Ver

    F1 2022 duyuruldu
    Tam Boyutta Gör

    Yayıncılığını Electronic Arts'ın yaptığı, geliştiriciliğini ise Codemasters'ın yaptığı F1 serisinin yeni oyunu F1 2022 duyuruldu ve çıkış tarih açıklandı.

    Geçtiğimiz saatlerde fragman ile yapılan duyuruda F1 2022'nin 1 Temmuz 2022'de PS5, Xbox Series, PS4, Xbox One ve PC üzerinden çıkış yapacağı açıklandı. Oyun PC tarafında hem Epic Games'te hem Origin'de hem de Steam'de erişime açılacak. Oyunun PC'deki fiyatı ise 599 TL. Daha önceki oyunu da düşünürsek konsolda da 700 TL olacağını söyleyebiliriz.

    Oyunun fragmanını ve detaylarını aşağıda bulabilrisiniz.

    F1 202 Duyuru Fragmanı

    2022 FIA Formula One World Championship™’in resmi video oyunu EA SPORTS™ F1® 22’de Formula 1®’in yeni çağına katılın. Yarış gününü baştan tanımlayan yeniden tasarlanan arabalar ve yenilenen kurallarla yeni sezonda kokpite geçin, yeni Miami International Autodrome’da becerilerinizi test edin ve F1® Life’ta pırıltının ve cazibenin tadına varın.

    20 pilotun ve 10 takımın tamamından oluşan özgün kadroyla Formula 1® 2022 sezonunun büyüleyici yeni araçlarını sürün ve yeni sürükleyici ya da sinematik yarış sekanslarında yarış deneyiminizin kontrolünü ele alın. Sevilen My Team kariyer modunda kuracağınız takımı gridin ilk sırasına taşıyın, bölünmüş ekranda veya çok oyunculu modda yarışın ya da piste çıkmış en ünlü markaların süper arabalarını kullanarak tempoyu değiştirin.

    • Yeni Sezon, Yeni Kurallar — F1® 22’de Formula 1® araçlarının yeni çağında yarışın.
    • Yarış Günü Yeniden Tanımlandı — Sürükleyici ve sinematik Pit Stoplar, Formasyon Turları ve daha fazlasıyla sanal F1® deneyiminizin kontrolünü ele alın.
    • F1® Life — Formula 1®’in pırıltısının ve cazibesinin tadına varın.

    2022 FIA Formula One World Championship™’in resmi video oyunu:

    • Yeni Sezon, Yeni Kurallar — Yeni sezonda kokpite geçin ve yepyeni Miami International Autodrome dahil ikonik pistlerde birbirinden farklı, muhteşem arabaları sürün.
    • Yarış Günü Yeniden Tanımlandı — Sürükleyici ve sinematik Formasyon Turları ile Güvenlik Aracı Periyotları, interaktif Pit Stoplar ve yepyeni Sprint Yarışlarıyla yarış deneyiminizin kontrolünü ele alın.
    • Adaptif Yapay Zeka — Daha az deneyimli oyuncular için geliştirilen yeni yapay zeka sistemi, her yarışta rekabetçi olmanızı sağlıyor.
    • F1® Life — Süper arabaları, kıyafetleri, aksesuarları ve daha fazlasını açıp tüm dünyaya sergileyin.
    • My Team — Genişletilmiş departman etkinlikleri ve daha ayrıntılı boyama özelleştirmesiyle F1® takımınızı sıfırdan kurarken başlangıç bütçenizi belirleyin.
    • Kariyer Modu — 10 yıldır çok sevilen Kariyer Modu ile F1® dünyasında sürüş yeteneklerinizi test edin ve griddeki sıralamanızı yükseltin.

    F1®’in en önemli eğitim alanı olan Formula 2™, kısa, orta veya tam sezon seçeneklerinin yanı sıra 2021 ve 2022 sezonunun içerikleriyle* birlikte oyuna dahil.

    • 2 oyuncu için bölünmüş ekranda yarışma.
    • VR — Yarışın heyecanını direkt kokpitin içinden hissetmenizi sağlayan PC’deki sanal gerçeklik uyumluluğuyla en sürükleyici F1® deneyimini elde edin.
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Yeni oyun kurucu: Bayraktar DİHA

    Profil resmi
    marto1 9 dakika önce

    malzeme güzel gözüküyor başarılı buldum

    Profil resmi
    NewSphere 1 gün önce

    peki yenilebiliyomu . [resim]

    Profil resmi
    Black Heart Rebellion 1 gün önce

    Yanlis gelmissin hocam

    Profil resmi
    fakcakaya 1 gün önce

    hani nerde nasıl düşüyor? bana düşen bir ekran kartının linkini atarmısınız:)

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    3000-4000 TL Arası Telefonlar
    Honor 20 lite
    Honor 20 lite
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Üstündeki Laptoplar
    2021 Apple MacBook Pro 16 in&#231;
    2021 Apple MacBook Pro 16 inç
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Ekstrem Seviye Sistem
    ARCHITECT-MASTER
    ARCHITECT-MASTER
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız