F1 2022 duyuruldu: Çıkış tarihi ve Türkiye fiyatı açıklandı

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Yayıncılığını Electronic Arts'ın yaptığı, geliştiriciliğini ise Codemasters'ın yaptığı F1 serisinin yeni oyunu F1 2022 duyuruldu ve çıkış tarih açıklandı.

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Geçtiğimiz saatlerde fragman ile yapılan duyuruda F1 2022'nin 1 Temmuz 2022'de PS5, Xbox Series, PS4, Xbox One ve PC üzerinden çıkış yapacağı açıklandı. Oyun PC tarafında hem Epic Games'te hem Origin'de hem de Steam'de erişime açılacak. Oyunun PC'deki fiyatı ise 599 TL. Daha önceki oyunu da düşünürsek konsolda da 700 TL olacağını söyleyebiliriz.

Oyunun fragmanını ve detaylarını aşağıda bulabilrisiniz.

F1 202 Duyuru Fragmanı

2022 FIA Formula One World Championship™’in resmi video oyunu EA SPORTS™ F1® 22’de Formula 1®’in yeni çağına katılın. Yarış gününü baştan tanımlayan yeniden tasarlanan arabalar ve yenilenen kurallarla yeni sezonda kokpite geçin, yeni Miami International Autodrome’da becerilerinizi test edin ve F1® Life’ta pırıltının ve cazibenin tadına varın.



20 pilotun ve 10 takımın tamamından oluşan özgün kadroyla Formula 1® 2022 sezonunun büyüleyici yeni araçlarını sürün ve yeni sürükleyici ya da sinematik yarış sekanslarında yarış deneyiminizin kontrolünü ele alın. Sevilen My Team kariyer modunda kuracağınız takımı gridin ilk sırasına taşıyın, bölünmüş ekranda veya çok oyunculu modda yarışın ya da piste çıkmış en ünlü markaların süper arabalarını kullanarak tempoyu değiştirin.

Yeni Sezon, Yeni Kurallar — F1® 22’de Formula 1® araçlarının yeni çağında yarışın.

— F1® 22’de Formula 1® araçlarının yeni çağında yarışın. Yarış Günü Yeniden Tanımlandı — Sürükleyici ve sinematik Pit Stoplar, Formasyon Turları ve daha fazlasıyla sanal F1® deneyiminizin kontrolünü ele alın.

— Sürükleyici ve sinematik Pit Stoplar, Formasyon Turları ve daha fazlasıyla sanal F1® deneyiminizin kontrolünü ele alın. F1® Life — Formula 1®’in pırıltısının ve cazibesinin tadına varın.

2022 FIA Formula One World Championship™’in resmi video oyunu:

Yeni Sezon, Yeni Kurallar — Yeni sezonda kokpite geçin ve yepyeni Miami International Autodrome dahil ikonik pistlerde birbirinden farklı, muhteşem arabaları sürün.

— Yeni sezonda kokpite geçin ve yepyeni Miami International Autodrome dahil ikonik pistlerde birbirinden farklı, muhteşem arabaları sürün. Yarış Günü Yeniden Tanımlandı — Sürükleyici ve sinematik Formasyon Turları ile Güvenlik Aracı Periyotları, interaktif Pit Stoplar ve yepyeni Sprint Yarışlarıyla yarış deneyiminizin kontrolünü ele alın.

— Sürükleyici ve sinematik Formasyon Turları ile Güvenlik Aracı Periyotları, interaktif Pit Stoplar ve yepyeni Sprint Yarışlarıyla yarış deneyiminizin kontrolünü ele alın. Adaptif Yapay Zeka — Daha az deneyimli oyuncular için geliştirilen yeni yapay zeka sistemi, her yarışta rekabetçi olmanızı sağlıyor.

— Daha az deneyimli oyuncular için geliştirilen yeni yapay zeka sistemi, her yarışta rekabetçi olmanızı sağlıyor. F1® Life — Süper arabaları, kıyafetleri, aksesuarları ve daha fazlasını açıp tüm dünyaya sergileyin.

— Süper arabaları, kıyafetleri, aksesuarları ve daha fazlasını açıp tüm dünyaya sergileyin. My Team — Genişletilmiş departman etkinlikleri ve daha ayrıntılı boyama özelleştirmesiyle F1® takımınızı sıfırdan kurarken başlangıç bütçenizi belirleyin.

— Genişletilmiş departman etkinlikleri ve daha ayrıntılı boyama özelleştirmesiyle F1® takımınızı sıfırdan kurarken başlangıç bütçenizi belirleyin. Kariyer Modu — 10 yıldır çok sevilen Kariyer Modu ile F1® dünyasında sürüş yeteneklerinizi test edin ve griddeki sıralamanızı yükseltin.

F1®’in en önemli eğitim alanı olan Formula 2™, kısa, orta veya tam sezon seçeneklerinin yanı sıra 2021 ve 2022 sezonunun içerikleriyle* birlikte oyuna dahil.

2 oyuncu için bölünmüş ekranda yarışma.

VR — Yarışın heyecanını direkt kokpitin içinden hissetmenizi sağlayan PC’deki sanal gerçeklik uyumluluğuyla en sürükleyici F1® deneyimini elde edin.

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F1 2022 duyuruldu