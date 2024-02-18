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    Anlık Bildirim

    Örümcek Adam evreni genişliyor: Spider-Man Noir’ın dizisi için çalışmalar başladı

    Sony, Örümcek-Adam evrenini genişletmeye devam ediyor. Son yıllarda birçok Spider-Man filmi üreten firma, Amazon iş birliğinde Spider-Man Noir dizisi için çalışmalara başladı.
    Spider-Man Noir Tam Boyutta Gör
    Yıllar önce Marvel’dan Örümcek-Adam karakterinin haklarını satın alan Sony, bu süreçte birçok film ve oyun üretti. Geçtiğimiz yıllarda firma, karakterin Marvel Sinematik Evreni’nde de belirmesine izin verse de çoklu evren fikrini kullanarak kendi projelerini üretmeye devam etti. Görünüşe göre Sony, şimdi de Spider-Man evreninde geçecek bir dizi için çalışmalara başladı.

    Nicolas Cage Noir’ı canlandırabilir

    The Ankler’ın haberine göre Sony ve Amazon, Spider-Man Noir dizisi için çalışmalara başladı. Ankler, Nicolas Cage’in bu dizide Noir karakterini canlandırabileceğini de belirtti. Görünüşe göre stüdyo ve Cage, bu rol için anlaşmayı imzalamak üzere. Hatırlayacak olursanız Nicolas Cage, Sony’nin Into the Spider-Verse ve Across the Spider-Verse animasyon filmlerinde Noir karakterini canlandırmıştı. Görünüşe göre Sony, bu rolden memnun kalmış.

    Nicolas Cage Spider-Man Noir olarak karşımıza çıkabilir Tam Boyutta Gör
    1930’larda yaşayan Noir karakteri, Örümcek-Adam karakterine oldukça ilginç bir bakış açısı sunuyor. Karanlık ve ciddi atmosferi ile bilinen karakterin dizisi de yetişkinlere yönelik olabilir. Sony veya Amazon henüz iddialar hakkında herhangi bir açıklama yapmadı. Geçtiğimiz günlerde Madame Web filmini yayınlayan Sony, bazı projelerinde oldukça eleştiri alsa da Spider-Man evrenini büyütmekte kararlı gözüküyor. 
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    D
    derbentkoylu 1 hafta önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 hafta önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 3 hafta önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 4 hafta önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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