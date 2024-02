Örümcek Adam evreni genişliyor: Spider-Man Noir’ın dizisi için çalışmalar başladı

Tam Boyutta Gör Yıllar önce Marvel’dan Örümcek-Adam karakterinin haklarını satın alan Sony, bu süreçte birçok film ve oyun üretti. Geçtiğimiz yıllarda firma, karakterin Marvel Sinematik Evreni’nde de belirmesine izin verse de çoklu evren fikrini kullanarak kendi projelerini üretmeye devam etti. Görünüşe göre Sony, şimdi de Spider-Man evreninde geçecek bir dizi için çalışmalara başladı.

The Ankler’ın haberine göre Sony ve Amazon, Spider-Man Noir dizisi için çalışmalara başladı. Ankler, Nicolas Cage’in bu dizide Noir karakterini canlandırabileceğini de belirtti. Görünüşe göre stüdyo ve Cage, bu rol için anlaşmayı imzalamak üzere. Hatırlayacak olursanız Nicolas Cage, Sony’nin Into the Spider-Verse ve Across the Spider-Verse animasyon filmlerinde Noir karakterini canlandırmıştı. Görünüşe göre Sony, bu rolden memnun kalmış.

Tam Boyutta Gör 1930’larda yaşayan Noir karakteri, Örümcek-Adam karakterine oldukça ilginç bir bakış açısı sunuyor. Karanlık ve ciddi atmosferi ile bilinen karakterin dizisi de yetişkinlere yönelik olabilir. Sony veya Amazon henüz iddialar hakkında herhangi bir açıklama yapmadı. Geçtiğimiz günlerde Madame Web filmini yayınlayan Sony, bazı projelerinde oldukça eleştiri alsa da Spider-Man evrenini büyütmekte kararlı gözüküyor.

