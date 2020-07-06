Facebook bilgilerinizi çalan 25 Android uygulaması tespit edildi

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Bugün sayısız uygulamada Facebook veya Twitter gibi platformlardaki verilerinizi giriş amaçlı kullanabiliyorsunuz. Bununla birlikte bazı uygulamalar bu verilerinize göz dikebiliyor. Google bunlardan 25 tanesini tespit etti.

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Facebook verilerini çalıyor

Google bilindiği üzere gerek uygulamaların mağazaya yüklenme süreci, gerekse indirme ve kurma süreçlerinde sıkı bir takip yürütüyor. Hem cihaz tarafında hem de sunucu tarafında sürekli bir tarama yapılıyor.

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Bu kadar tedbire rağmen kötü niyetli uygulamalar bir şekilde kaçınmayı başarıyor. Google bu hafta Facebook verilerine izinsiz erişim sağlamaya çalışan toplam 25 uygulamayı Play mağazasından kaldırdı.

Pek çok farklı kategoride yer alan bu uygulamalar açıklamalarda anlattığı fonksiyonu sunmuyor ve oltalama yöntemiyle kullanıcının verilerini çalmaya çalışıyor. Oltalama için uygulama bünyesinde zararlı kodlar da tespit edilmiş. İşin kötü tarafı ise bu uygulamaların bazılarının bir yıldan fazla bir süredir kullanımda olması.

https://wccftech.com/google-removes-25-apps-from-play-store-that-were-phishing-facebook-credentials/

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