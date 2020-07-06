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    Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Facebook bilgilerinizi çalan 25 Android uygulaması tespit edildi

    Farklı kategorilerde yer alan kötü niyetli uygulamalar açıklandığı fonksiyonları sunmadığı gibi Facebook verilerinizi çalacak bazı zararlı kodlar da barındırıyor.
    2 gün
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    Mobil Uygulamalar
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Facebook bilgilerinizi çalan 25 Android uygulaması tespit edildi
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    Bugün sayısız uygulamada Facebook veya Twitter gibi platformlardaki verilerinizi giriş amaçlı kullanabiliyorsunuz. Bununla birlikte bazı uygulamalar bu verilerinize göz dikebiliyor. Google bunlardan 25 tanesini tespit etti.

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    Facebook verilerini çalıyor

    Google bilindiği üzere gerek uygulamaların mağazaya yüklenme süreci, gerekse indirme ve kurma süreçlerinde sıkı bir takip yürütüyor. Hem cihaz tarafında hem de sunucu tarafında sürekli bir tarama yapılıyor.

    Ayrıca Bkz. "Peak’s Edge strateji ve bulmacayı bir araya getiriyor"

    Bu kadar tedbire rağmen kötü niyetli uygulamalar bir şekilde kaçınmayı başarıyor. Google bu hafta Facebook verilerine izinsiz erişim sağlamaya çalışan toplam 25 uygulamayı Play mağazasından kaldırdı.

    Pek çok farklı kategoride yer alan bu uygulamalar açıklamalarda anlattığı fonksiyonu sunmuyor ve oltalama yöntemiyle kullanıcının verilerini çalmaya çalışıyor. Oltalama için uygulama bünyesinde zararlı kodlar da tespit edilmiş. İşin kötü tarafı ise bu uygulamaların bazılarının bir yıldan fazla bir süredir kullanımda olması.



    https://wccftech.com/google-removes-25-apps-from-play-store-that-were-phishing-facebook-credentials/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    IceRulez (Osman R.F) 2 gün en beğenilen
    Uygulamaların isimlerinden belli zaten ne halt oldukları. Ultra dehşet maximum brightness nedir ya.
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    FreeRun 2 gün
    facebook u yaşlılardan başka kullanan kalmadı
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    Yorumlar (7) Yorum Yaz Forumda Gör
    Mion 16 sa.
    Seni de çalsalar keşke ekrem
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    monacomen 2 gün
    Facebook istiyor ki sadece kendisi çalsın, bırakalım bari biraz da başka uygulamalar çalsın hep bana hep bana olmaz. Yoksa Facebook sadece Cambridge Analyticaya mı satmak istiyor bilgilerimizi?

    Unutanlar için: Facebook–Cambridge Analytica veri ihlali, Cambridge Analytica'nın 2014 yılında toplamaya başladığı yaklaşık 50 milyon Facebook kullanıcısının kişisel olarak tanımlanabilir bilgilerinin toplandığı bir veri ihlalidir.
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    IceRulez (Osman R.F) 2 gün en beğenilen
    Uygulamaların isimlerinden belli zaten ne halt oldukları. Ultra dehşet maximum brightness nedir ya.
    Yanıtla +6
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    FreeRun 2 gün
    facebook u yaşlılardan başka kullanan kalmadı
    Yanıtla +4
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    tobepeople 2 gün
    Çalsın kullanmıyoruz artık yılda bir ya da 2 yılda bir giriyorum aslında neden giriyorum onu da bilmiyorum :D
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    interwap (Volkan ) 2 gün
    Alayı duvar kağıdı uygulaması
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    celme42 (Hüseyin Mert Taş) 2 gün
    Flash uygulaması mı ?
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