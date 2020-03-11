Facebook, çapraz hikaye paylaşımını test ediyor

Facebook ve Instagram platformlarının ikisinde de hikayeler özelliği mevcut. Bir süredir Instagram kullanıcıları, hikayelerini Facebook hesaplarında da yayınlama seçeneğine sahipler ancak bunun tam tersi henüz mümkün değil.

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Test aşamasına alındı

Facebook, kullanıcılarının paylaştığı hikayeler artık Instagram hesaplarında da paylaşılabilecek. Tersine mühendislik yapan Jane Manchun Wong'un tweet'ine göre şirket bu özelliği test aşamasına almış durumda ancak ne zaman kullanıcılara sunacağı ise henüz belli değil. WhatsApp platformunda da hikayeler özelliği var ancak bu çapraz hikaye paylaşımının şimdilik WhatsApp uygulamasını kapsamayacağı belirtilmiş.

Tam Boyutta Gör

Özellikle sosyal medya yöneticilerinin işini kolaylaştıracak bu yeniliğin, önümüzdeki dönemde WhatsApp uygulamasına gelebileceği de açıklanırken, bir başka sosyal medya devi Twitter'ın da hikayeler özelliğini yakında kullanıcılarına sunacağını belirtelim.

https://twitter.com/wongmjane/status/1237089983762239488

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